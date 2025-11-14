Không quan tâm lệnh trừng phạt của FIFA, đội tuyển Malaysia đòi lấy vé Asian Cup 14/11/2025 10:09

(PLO)- Thủ quân đội tuyển Malaysia, Dion Cools, khẳng định anh và các đồng đội đang dồn toàn bộ sự tập trung vào trận gặp Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra vào đầu tuần sau.

Theo đội trưởng Cools, đây là trận đấu duy nhất mà đội tuyển Malaysia có thể chủ động kiểm soát khi họ muốn tự quyết tương lai của mình tại bảng F.

Tuy nhiên, hành trình chuẩn bị cho trận đấu này đang bị bao phủ bởi những tranh cãi liên quan đến án phạt của FIFA đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Tất cả đều bị cáo buộc sử dụng tài liệu không hợp lệ. Ủy ban kháng cáo của FIFA đã giữ nguyên các án kỷ luật trước đó theo Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật, kết luận rằng FAM và các cầu thủ có liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ.

Do đó, FAM phải nộp khoản phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, còn mỗi cầu thủ phải trả 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 12 tháng. Đây là cú sốc lớn đối với bóng đá Malaysia, nhưng Cools cho biết tuyển Malaysia không được phép để những rắc rối bên ngoài ảnh hưởng đến mục tiêu lớn nhất trước mắt.

Đội trưởng Cools hô hào đồng đội Malaysia quyết thắng Nepal ở lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: TNST.

Hậu vệ 29 tuổi chia sẻ: “Chúng tôi chỉ tập trung vào những gì có thể tự kiểm soát. Mục tiêu tối thượng của đội tuyển Malaysia là giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup 2027. Muốn làm được điều đó, chúng tôi phải thắng Nepal. Tôi tin đội tuyển sở hữu chất lượng đủ mạnh để cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu châu Á. Điều quan trọng nhất là duy trì tinh thần làm việc nghiêm túc, tiếp tục tập luyện chăm chỉ và hoàn thành nhiệm vụ bằng cách thắng trận”.

Cools cũng kêu gọi toàn đội giữ vững tinh thần trong thời điểm nhạy cảm này. Anh thừa nhận các cầu thủ đều biết về án phạt, nhưng họ cố gắng không để nó chi phối sự chuẩn bị: “Chúng tôi không bàn tán nhiều về chuyện đó. Nhiệm vụ của toàn đội là tập luyện và thi đấu. Bầu không khí trong đội rất tốt, các buổi tập đều diễn ra hiệu quả, và tất cả đều có chung một cam kết là giành chiến thắng ở trận đấu tới”. Cools đang thi đấu cho Cerezo Osaka tại J-League, và anh tin rằng sự tập trung là điều then chốt để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ở lần chạm trán gần nhất hồi tháng 3 tại sân vận động Sultan Ibrahim, Malaysia đã thắng Nepal 2-0 và Cools thi đấu 74 phút. Tuy nhiên, anh cho rằng trận đấu sắp tới có thể rất khác khi đội tuyển Nepal vừa bổ nhiệm HLV trưởng mới, Hari Khadka, thay cho Matt Ross.

Malaysia đang chiếm lợi thế trước Nepal khi ở trận lượt đi từng thắng 2-0. Ảnh: TNST.

“Đội tuyển Malaysia luôn đề cao lối chơi của chính mình. Dù đã có hình dung về phong cách thi đấu của đối phương, chúng tôi vẫn phải chuẩn bị mọi phương án. Trong bóng đá, không ai có thể đoán trước điều gì. Nepal có thể thay đổi chiến thuật, hệ thống, và chúng tôi phải sẵn sàng thích ứng, tận dụng mọi cơ hội”, Cools nói.

Sau bốn lượt trận, đội tuyển Malaysia đứng đầu bảng F với 12 điểm tuyệt đối, nhờ các chiến thắng trước Nepal (2-0), Việt Nam (4-0) và hai trận thắng Lào (3-0 và 5-1). Cools và đồng đội đang hướng đến trận cuối cùng gặp Nepal với quyết tâm duy trì chuỗi trận bất bại trong năm và khép lại chiến dịch vòng bảng theo cách đẹp đẽ nhất.