Thẻ đỏ gây tranh cãi của Ronaldo 14/11/2025 09:36

(PLO)- HLV trưởng đội tuyển Ireland, ông Heimir Hallgrimsson, đã lên tiếng sau trận thắng 2-0 trước Bồ Đào Nha ở vòng loại World Cup 2026, khẳng định Cristiano Ronaldo đã hiểu sai khi cho rằng ông là nguyên nhân dẫn đến chiếc thẻ đỏ mà siêu sao này phải nhận.

Sự việc xảy ra trong trận đấu tại Dublin, nơi Ronaldo bị truất quyền thi đấu sau một tình huống va chạm với hậu vệ Dara O’Shea, khiến anh nổi nóng và có hành động thúc cùi chỏ vào lưng đối phương. Bồ Đào Nha đã bất ngờ thua Ireland 0-2.

Trước khi bóng lăn, Ronaldo cho biết ông Hallgrimsson đã tìm cách gây áp lực lên tổ trọng tài bằng việc nhắc nhở họ không nên bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của anh, một ngôi sao đã giành 5 Quả bóng vàng. CR7 tin rằng điều đó phần nào khiến trọng tài trở nên nghiêm khắc hơn với mình trong những pha tranh chấp. Tuy nhiên, HLV Hallgrimsson khẳng định đó chỉ là sự suy diễn từ phía Ronaldo, đồng thời cho rằng nguyên nhân dẫn đến chiếc thẻ đỏ hoàn toàn xuất phát từ hành động mất kiểm soát của tiền đạo 40 tuổi.

Phát biểu với truyền thông sau trận đấu, Hallgrimsson nói rằng Ronaldo đã dành lời “khen” ông vì cho rằng ông tác động lên trọng tài, nhưng nhà cầm quân người Iceland bác bỏ điều này: “Thành thật mà nói, chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Chính hành động của cậu ấy trên sân mới khiến trọng tài rút thẻ đỏ. Trừ phi tôi có mặt trong đầu Ronaldo, còn không thì tôi không thể ảnh hưởng đến quyết định của cậu ấy được”.

HLV Hallgrimsson cho biết ông không có tác động nào về chiếc thẻ đỏ của CR7. Ảnh: EPA.

Ông Hallgrimsson cũng nhận định đây chỉ là “một khoảnh khắc thiếu kiềm chế” của Ronaldo, điều vốn có thể xảy ra với bất kỳ cầu thủ nào trong những trận cầu căng thẳng.

Với việc nhận thẻ đỏ trực tiếp lần đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia, Ronaldo đứng trước nguy cơ bị treo giò ở World Cup 2026 nếu Bồ Đào Nha giành quyền tham dự. Mức phạt sẽ phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của FIFA dựa trên mức độ nghiêm trọng của tình huống. Trước mắt, CR7 chắc chắn không thể góp mặt trong trận đấu với Armenia vào cuối tuần này, trận đấu có tính chất quyết định với hành trình giành vé của Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, HLV Roberto Martinez của Bồ Đào Nha đã lên tiếng bảo vệ học trò. Ông cho rằng Ronaldo luôn phải hoạt động trong không gian chật hẹp, liên tục va chạm với các hậu vệ, điều này khiến anh dễ rơi vào những tình huống bị kèm cặp quá mức.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha luôn bị các hậu vệ kèm chặt và chơi tiểu xảo. Ảnh: EPA.

Theo Martinez, siêu sao người Bồ không có ý định bạo lực, mà chỉ cố gắng thoát khỏi vòng vây của hàng thủ Ireland: “Với một cầu thủ như Cristiano Ronaldo, việc phải chơi trong vòng cấm luôn khó khăn. Cậu ấy lúc nào cũng bị các hậu vệ chơi tiểu xảo, giữ chặt, kéo áo,... Tôi không nghĩ cậu ấy có bất cứ hành động thô bạo nào. Ronaldo chỉ cố gắng đẩy họ ra để tạo khoảng trống”.

Sự việc xảy ra khi Bồ Đào Nha đang bị dẫn trước hai bàn trong hiệp hai, và tình huống mất người càng khiến họ không thể lật ngược thế trận. Đối với Ronaldo khi đang tiến gần hơn đến những cột mốc cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế, chiếc thẻ đỏ này khiến tâm trạng thất vọng càng thêm nặng nề.

Dù vậy, trận thua này không chấm dứt hoàn toàn hy vọng đến World Cup 2026 của đội tuyển Bồ Đào Nha. Họ vẫn còn cơ hội lớn để giành vé nếu đạt kết quả tích cực trước Armenia ở lượt trận cuối. Câu chuyện về chiếc thẻ đỏ của CR7, tuy gây tranh cãi, nhưng với các HLV liên quan, đó chỉ là hệ quả của những phút giây nóng nảy trong một cuộc đối đầu căng thẳng và áp lực cao.