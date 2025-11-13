Thực hư Messi trở lại khoác áo Barcelona 13/11/2025 12:26

(PLO)- Chủ tịch Barcelona, ông Joan Laporta, đã lên tiếng làm giảm kỳ vọng về việc Lionel Messi có thể trở lại khoác áo đội bóng, gọi đó là một kịch bản “không thực tế” vào thời điểm hiện tại.

Phát biểu của Chủ tịch Barcelona được đưa ra sau chuyến thăm bất ngờ của ngôi sao người Argentina đến Camp Nou, sân vận động vừa được nâng cấp và cũng là nơi Messi đã gắn bó suốt 21 năm, tạo dựng sự nghiệp huy hoàng của mình.

Messi gia nhập học viện La Masia khi mới 13 tuổi và nhanh chóng trở thành biểu tượng số một của Barcelona. Anh kết thúc quãng thời gian tại CLB với danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội bóng: 672 bàn sau 778 trận. Tuy nhiên, vào năm 2021, siêu sao người Argentina buộc phải chia tay Barca trong nước mắt vì đội bóng không thể đáp ứng các quy định tài chính của La Liga để giữ anh ở lại.

Hiện tại, nhà vô địch World Cup và người giành tám Quả bóng vàng đang thi đấu cho Inter Miami tại Mỹ. Cuối tuần qua, anh bất ngờ ghé thăm Camp Nou đang tu sửa và chia sẻ mong muốn một ngày nào đó được trở lại nơi đã trở thành “ngôi nhà thứ hai” của mình. “Tôi hy vọng tương lai sẽ có cơ hội quay về đây, không chỉ để nói lời chào tạm biệt với tư cách cầu thủ, điều mà tôi chưa từng có dịp làm”, Messi nói.

Chủ tịch Barcelona và Messi ở thời hoàng kim của đội bóng lớn Tây Ban Nha. Ảnh: EPA.

Trước tình cảm đó của Messi, Chủ tịch Laporta vẫn giữ lập trường thận trọng. Trả lời Đài phát thanh Catalunya, ông cho biết: “Vì tôn trọng Messi, nhân viên và các thành viên của Barcelona, tôi không thể đưa ra bất kỳ suy đoán nào về điều không thực tế. Đây không phải là thời điểm để nói về chuyện đó”.

Trong suốt sự nghiệp thi đấu tại Barcelona, Messi đã trở thành linh hồn của đội bóng, góp công đem về 10 chức vô địch La Liga, 4 danh hiệu Champions League cùng 3 lần đăng quang Club World Cup. Sau khi rời Barca, anh chuyển đến Paris Saint-Germain theo dạng tự do, trước khi ký hợp đồng với Inter Miami. Đến tháng 10 vừa qua, Messi đã gia hạn thêm thời gian gắn bó với đội bóng tại Mỹ và từng hé lộ rằng Inter Miami có thể là điểm dừng chân cuối cùng của sự nghiệp.

Dù vậy, Barcelona vẫn dành cho Messi sự tôn trọng đặc biệt và muốn tri ân anh một cách xứng đáng vào thời điểm thích hợp. Ông Laporta cho biết mong muốn của CLB là tổ chức một buổi vinh danh quy mô lớn tại Camp Nou sau khi công trình cải tạo hoàn tất. Theo kế hoạch, sân vận động sẽ được mở rộng sức chứa lên khoảng 105.000 chỗ ngồi, trở thành một biểu tượng mới của bóng đá châu Âu.

M10 có hơn 2 thập kỷ gắn bó với Barca. Ảnh: EPA.

“Messi đang thi đấu cho Inter Miami, và cậu ấy biết rõ mình được người Barcelona yêu mến và trân trọng như thế nào. Cánh cửa tại Camp Nou luôn rộng mở với cậu ấy”, Laporta nhấn mạnh. Ông cũng khẳng định Barca muốn dành cho Messi “một buổi tri ân vĩ đại nhất thế giới”, nơi anh được tôn vinh trước sự chứng kiến của hơn một trăm ngàn khán giả, những người đã chứng kiến từng khoảnh khắc huy hoàng của huyền thoại này.

Dù khả năng Messi trở lại thi đấu cho Barcelona gần như bằng không, tình cảm mà CLB và người hâm mộ dành cho anh vẫn nguyên vẹn. Laporta cho biết Barca sẽ chờ đợi thời điểm phù hợp để thực hiện buổi lễ tri ân long trọng, như cách họ ghi dấu một trong những chương quan trọng nhất trong lịch sử đội bóng.