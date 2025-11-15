Messi lại ‘nổ súng’, sắp chạm mốc 900 bàn thắng 15/11/2025 11:56

(PLO)- Lionel Messi tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo đội tuyển Argentina khi lập công vào lưới Angola vào rạng sáng 15-11, qua đó tiến thêm một bước nữa trên hành trình chinh phục cột mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp.

Bàn thắng của Messi đến ở phút 82, sau pha phối hợp ăn ý với Lautaro Martinez. Từ đường chuyền dọn cỗ của người đồng đội, Messi băng xuống xử lý nhanh rồi tung cú sút bằng chân trái ở cự ly gần, ấn định chiến thắng 2-0 cho Albiceleste trước khi trận đấu khép lại.

Pha lập công này giúp tổng số bàn thắng của Messi trên mọi đấu trường được nâng lên thành 895. Anh hiện chỉ còn thiếu năm bàn nữa để chạm ngưỡng 900, một con số ít cầu thủ nào trong lịch sử bóng đá tiến gần. Thành tích này càng ấn tượng hơn khi Messi đã bước sang tuổi 38, độ tuổi mà phần lớn các cầu thủ chuyên nghiệp đã giải nghệ hoặc không còn duy trì phong độ đỉnh cao.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo, đối thủ lớn nhất của Messi trong suốt hơn một thập kỷ qua, đã vượt qua cột mốc 900 bàn thắng và đang sở hữu tổng cộng 953 bàn trong sự nghiệp. Ronaldo lớn hơn Messi hai tuổi và cũng bắt đầu sự nghiệp sớm hơn, vì vậy việc anh dẫn trước về số bàn thắng là điều được nhiều người dự đoán. Tuy nhiên, việc M10 vẫn giữ hiệu suất ghi bàn ổn định dù đã lớn tuổi khiến cuộc đua này trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Ngôi sao của Inter Miami vẫn nổ súng đều đặn ở tuổi 38. Ảnh: EPA.

Điều khiến giới mộ điệu đặc biệt quan tâm là khả năng Messi sẽ tiếp tục thi đấu cho đến khi đạt mốc 1.000 bàn thắng, một ngưỡng tưởng chừng chỉ tồn tại trong lý thuyết. Dù vậy, siêu sao người Argentina vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố cụ thể nào về kế hoạch giải nghệ.

Hợp đồng hiện tại của M10 với CLB Inter Miami đã được gia hạn đến năm 2028, đồng nghĩa Messi có thể thi đấu đến năm 41 tuổi nếu tiếp tục giữ thể trạng tốt. Điều này hoàn toàn mở ra khả năng để anh tiếp tục tích lũy thành tích ghi bàn trong vài năm tới.

Chỉ còn 5 bàn thắng nữa, tiền đạo 38 tuổi sẽ chạm mốc 900 bàn thắng trong sự nghiệp. Ảnh: EPA.

Sự cạnh tranh mang tính biểu tượng giữa Messi và Ronaldo vẫn luôn là đề tài được bàn tán, kể cả khi cả hai đã rời xa các giải đấu hàng đầu châu Âu. Dù không nói trực tiếp, nhưng việc cả hai vẫn thi đấu đều đặn cho CLB và đội tuyển quốc gia cho thấy họ chưa muốn khép lại cuộc đua đầy duyên nợ này. Ronaldo có lợi thế về số bàn thắng, nhưng Messi trẻ hơn và có thể kéo dài sự nghiệp thêm vài năm.

Dù từng khẳng định World Cup 2022 là kỳ World Cup cuối cùng, khả năng cả M10 lẫn CR7 tiếp tục góp mặt tại World Cup 2026 ngày càng được nhắc đến nhiều hơn, nhất là khi họ vẫn đóng vai trò quan trọng trong màu áo đội tuyển. Nếu điều đó trở thành sự thật, người hâm mộ bóng đá thế giới có thêm cơ hội chứng kiến hai huyền thoại tiếp tục viết nên những chương cuối đầy cảm xúc trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.