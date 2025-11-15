Mbappe chia tay đội tuyển Pháp 15/11/2025 11:43

Quyết định của FFF được đưa ra sau khi các bác sĩ của đội tuyển Pháp phối hợp cùng bộ phận y tế của Real Madrid đánh giá tình trạng viêm mà ngôi sao Mbappe gặp phải cần phải được theo dõi sát sao hơn để tránh nguy cơ tái phát nặng.

Trước khi rời đội, chân sút 26 tuổi đã để lại dấu ấn đậm nét trong trận thắng Ukraine với tỷ số 4-0 tại Paris vào tối giữa tuần. Anh lập một cú đúp, góp công lớn giúp đội tuyển Pháp chính thức giành vé tham dự World Cup vào năm sau. Mặc dù thi đấu xuất sắc, Mbappe vẫn phải vật lộn với cơn đau âm ỉ ở mắt cá, khiến anh không thể đạt được trạng thái thể lực tốt nhất. Đây cũng là lý do khiến HLV Didier Deschamps phải chấp nhận để cậu học trò rời đội sớm hơn dự kiến.

Tính đến thời điểm hiện tại, Mbappe đã sở hữu 400 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp, một cột mốc ấn tượng ở tuổi 26. Riêng trong màu áo đội tuyển Pháp, anh đã ghi được 55 bàn, chỉ còn kém thành tích ghi bàn nhiều nhất lịch sử của Olivier Giroud đúng hai pha lập công. Với phong độ ổn định trong những năm gần đây, nhiều chuyên gia tin rằng việc Mbappe phá kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Chân sút của Real Madrid vừa ghi 2 bàn thắng cho đội tuyển Pháp để chính thức giành quyền chơi vòng chung kết World Cup 2026 đồng tổ chức tại Mỹ, Canada, Mexico. Ảnh: EPA.

Theo ESPN, ngôi sao người Pháp sẽ tiến hành kiểm tra chuyên sâu để đánh giá mức độ hồi phục. Điều này đồng nghĩa anh chắc chắn không thể góp mặt trong trận đấu của Pháp gặp Azerbaijan vào ngày 16-11, trận đấu cuối cùng của Les Bleus tại vòng loại World Cup năm nay. Việc thiếu vắng Mbappe buộc HLV Deschamps phải điều chỉnh phương án tấn công, đồng thời trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ hơn thể hiện.

Ở cấp CLB, Real Madrid cũng đang theo dõi sát sao tiến trình hồi phục của tiền đạo này. Lịch thi đấu sắp tới của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khá dày, bắt đầu bằng cuộc đối đầu Elche vào ngày 23-11. Chỉ ba ngày sau, Real sẽ đến Athens để chạm trán Olympiacos trong khuôn khổ Champions League, một trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cục diện bảng đấu. Khả năng Mbappe trở lại ở hai trận này vẫn đang bỏ ngỏ và phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả các buổi kiểm tra y tế.

Tiền đạo Mbappe có nguy cơ vắng mặt ở hai trận đấu gần nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để hồi phục hoàn toàn chấn thương. Ảnh: EPA.

Không chỉ Mbappe, đội tuyển Pháp còn giải phóng thêm hai cầu thủ trước trận cuối vòng loại. Eduardo Camavinga được cho về sớm vì chấn thương gân kheo, trong khi Manu Kone không thể góp mặt do án treo giò. Những sự thiếu vắng liên tiếp khiến lực lượng của HLV Deschamps bị ảnh hưởng đáng kể, nhưng ông khẳng định đội tuyển vẫn đủ khả năng hoàn thành chặng đường cuối cùng của chiến dịch vòng loại.