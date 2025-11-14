Bi kịch của Ronaldo 14/11/2025 14:51

(PLO)- Cristiano Ronaldo đang đối mặt với nguy cơ bỏ lỡ trận mở màn World Cup 2026 của đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu với Cộng hòa Ireland.

Sự cố xảy ra trong khuôn khổ vòng loại World Cup vào rạng sáng 14-11, khi tiền đạo 40 tuổi Ronaldo va chạm với hậu vệ Dara O’Shea của Ipswich Town. Trong một pha tranh chấp, Ronaldo lao tới và vung khuỷu tay vào lưng O’Shea.

Ban đầu bị trọng tài Glenn Nyberg cảnh cáo tiền đạo Bồ Đào Nha bằng một thẻ vàng. Tuy nhiên, sau khi VAR yêu cầu xem lại tình huống, trọng tài đã nâng mức kỷ luật lên thành thẻ đỏ trực tiếp và đây là lần thứ 13 trong sự nghiệp Ronaldo nhận thẻ đỏ.

Chắc chắn ngôi sao kỳ cựu sẽ vắng mặt trong trận đấu cuối cùng của vòng loại cúp thế giới gặp Armenia vào cuối tuần này. Điều đáng lo hơn là hành vi của anh có thể bị Ủy ban kỷ luật FIFA xem xét nâng thành án treo giò nhiều trận, tùy thuộc vào mức độ được xác định là bạo lực.

Ronaldo bị đuổi khỏi sân vì hành vi bị cho là bạo lực. Ảnh: EPA.

Với bản chất của pha va chạm, khả năng Ronaldo bị cấm thi đấu hai trận hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu kịch bản đó trở thành sự thật, và Bồ Đào Nha giành quyền đi tiếp bằng chiến thắng trước Armenia, CR7 cũng sẽ không thể góp mặt trong trận mở màn World Cup 2026, giải đấu mà anh vừa xác nhận sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của sự nghiệp.

Tình hình càng trở nên khó xử hơn khi những phát biểu của Ronaldo trước trận đấu được đem ra soi xét. Chỉ vài giờ trước khi bóng lăn tại Dublin, anh đã đùa rằng mình sẽ cố gắng trở thành một “cậu bé ngoan” khi trở lại sân vận động nơi anh từng bị khán giả Ireland la ó rất nhiều.

Ronaldo nói rằng anh yêu thích bầu không khí cổ vũ tại đây và mong người hâm mộ không la ó anh nhiều, trước khi hứa hẹn sẽ “ngoan ngoãn” trên sân. Tuy nhiên, hành động bột phát khiến anh bị đuổi khỏi sân lại đi ngược hoàn toàn với lời nói trước đó.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha thường có những pha nóng nảy trên sân cỏ. Ảnh: EPA.

Trong những năm qua, Ronaldo và cổ động viên Ireland đã nhiều lần có những khoảnh khắc căng thẳng khó lý giải. Đội trưởng tuyển Ireland, Nathan Collins, từng nói rằng anh “không hiểu” vì sao Ronaldo chạy đến ăn mừng trước mặt Jake O’Brien sau bàn thắng muộn của Ruben Neves hồi tháng 10. Ở trận đấu ấy, Ronaldo còn sút hỏng một quả phạt đền trước khi Neves cứu nguy ở phút 90+1, khiến sự căng thẳng giữa đôi bên càng tăng lên. Trước đó nữa, trong trận hòa không bàn thắng năm 2021 tại Dublin, mỗi lần Ronaldo chạm bóng, anh lại bị la ó không ngừng.

Lần này, sau khi bị truất quyền thi đấu, Ronaldo còn có những động tác mỉa mai như giả vờ khóc về phía O’Shea, vỗ tay khiêu khích trọng tài và phản ứng với đám đông trên khán đài. Trên đường ra khỏi sân, anh dường như còn lời qua tiếng lại với HLV đội tuyển Ireland, Heimir Hallgrimsson. Những hình ảnh này khiến tình huống càng trở nên nóng hơn và có thể ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định kỷ luật cuối cùng.

Đối với Ronaldo, nguy cơ phải ngồi ngoài ngay trận mở màn World Cup 2026 là một nỗi thất vọng rất lớn. Ngôi sao của Al Nassr đã xác nhận chơi World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, nơi anh và Lionel Messi cùng đặt mục tiêu trở thành những cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự sáu kỳ cúp thế giới. Và bất kỳ trận đấu nào bị bỏ lỡ đều sẽ để lại tiếc nuối, nhất là khi CR7 đang cố gắng kéo dài những cột mốc cuối cùng ở cấp độ đội tuyển.

Chân sút của Al Nassr đối diện với án phạt nặng hơn sau chiếc thẻ đỏ mới nhất. Ảnh: EPA.

Trong lúc Bồ Đào Nha đang tiến gần đến suất dự World Cup 2026, sự vắng mặt của Ronaldo, biểu tượng lớn nhất của bóng đá nước này, là tổn thất về chuyên môn và tinh thần. Dù ở tuổi 40, anh vẫn giữ vai trò tích cực trong lối chơi và có tiếng nói lớn trong phòng thay đồ. Một án phạt kéo dài có thể khiến hành trình cuối cùng của anh trên sân chơi World Cup bắt đầu theo cách không ai mong muốn.

Giờ đây, mọi ánh mắt đều hướng về quyết định của Ủy ban kỷ luật FIFA. Pha va chạm của Ronaldo, phản ứng sau thẻ đỏ và quá khứ từng có những khoảnh khắc nóng nảy đều sẽ được cân nhắc.

Đối với một cầu thủ đã trải qua hơn hai thập kỷ thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, đây có thể trở thành một trong những án phạt đáng tiếc nhất sự nghiệp. Và nếu phải ngồi ngoài trong trận mở màn World Cup, đấy là nỗi buồn lớn cho chính Ronaldo, cho Bồ Đào Nha và cho những người mong muốn được chứng kiến hành trình cuối cùng của anh tại giải đấu danh giá nhất hành tinh.