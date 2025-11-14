Lộ diện 29 đội tuyển giành quyền chơi World Cup 2026 14/11/2025 10:33

(PLO)- Đội tuyển Pháp đã chính thức trở thành cái tên tiếp theo ghi tên mình vào danh sách những đội bóng góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2026 cùng với 28 đại diện ưu tú khác.

Chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Ukraine ở lượt trận then chốt của bảng D đã giúp Les Bleus trở thành đội tuyển thứ 29 giành vé đến vòng chung kết World Cup 2026. Trong trận đấu này, đoàn quân của HLV Didier Deschamps đã thể hiện đẳng cấp vượt trội, đặc biệt là Kylian Mbappe lập một cú đúp, bên cạnh các pha lập công của Michael Olise và Hugo Ekitike.

Với thắng lợi này, Pháp không chỉ khẳng định vị thế của đội bóng mạnh nhất bảng mà còn chính thức vượt qua vòng loại khi hành trình chỉ còn lại một trận. Tại khu vực châu Âu, họ trở thành đội tuyển thứ hai góp mặt ở World Cup 2026, nối gót tuyển Anh, đội đã giành vé từ tháng trước. Điều này giúp Pháp thêm một lần nữa củng cố hình ảnh của mình như một thế lực đáng gờm của bóng đá thế giới.

Việc Pháp góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng lập tức đưa họ vào nhóm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Trong hai kỳ World Cup gần nhất, Les Bleus đều lọt vào trận chung kết, đăng quang năm 2018 và chỉ chịu thất bại đầy tiếc nuối trước Argentina vào năm 2022. Thành tích ổn định suốt một thập kỷ qua cho thấy Pháp sở hữu chiều sâu đội hình lẫn chất lượng vượt trội ở nhiều vị trí.

Mbappe cùng đồng đội chính thức giành vé chơi cúp thế giới 2026. Ảnh: EPA.

Lực lượng của Pháp hiện tại là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Những gương mặt giàu bản lĩnh như N’Golo Kante hay đội trưởng Mbappe vẫn đóng vai trò trụ cột, trong khi nhiều tài năng mới nổi như Bradley Barcola và Hugo Ekitike đang mang đến làn gió tươi mới. Sự hòa quyện giữa các thế hệ tạo nên một đội tuyển Pháp vừa mạnh về chuyên môn, vừa giàu khả năng cạnh tranh ở mọi đấu trường.

World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup đầu tiên áp dụng thể thức mở rộng lên 48 đội, tăng thêm 16 đội so với phiên bản trước. Điều này đồng nghĩa với việc số lượng suất tham dự ở mỗi châu lục cũng thay đổi và khiến vòng loại trở nên căng thẳng hơn. Dù vậy, quá trình vòng loại đang đi đến hồi kết, dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 11 năm nay trước khi bước sang vòng play off liên lục địa để xác định những chiếc vé cuối cùng.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 29 đội tuyển chính thức giành quyền tham dự World Cup 2026, trải đều trên các châu lục. Ở khu vực châu Á, tám đội đã có vé gồm Úc, Iran, Nhật Bản, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Hàn Quốc và Uzbekistan, những đại diện quen thuộc với bóng đá thế giới. Châu Phi cũng đã xác định được chín đội mạnh nhất: Algeria, Cape Verde, Ai Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà, Morocco, Senegal, Nam Phi và Tunisia.

Đội tuyển Anh đã sớm giành vé góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau. Ảnh: EPA.

Khu vực Bắc và Trung Mỹ chỉ có ba đội góp mặt do Mỹ, Mexico và Canada là nước chủ nhà và được đặc cách vào thẳng. Tại Nam Mỹ, sáu đội giành quyền tham dự gồm Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay và Uruguay, những gương mặt không mấy bất ngờ. New Zealand là đại diện duy nhất của châu Đại Dương vượt qua vòng loại. Còn châu Âu mới chỉ xác định được hai đội là Anh và Pháp, trong khi các bảng đấu khác vẫn đang tranh chấp quyết liệt.

Danh sách 29 đội bóng đã lộ diện, và cúp thế giới 2026 đang ngày một đến gần trong sự chờ đợi của người hâm mộ toàn cầu.