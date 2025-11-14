Huyền thoại Brazil Romario có con với bạn gái đáng tuổi cháu mình 14/11/2025 14:37

Huyền thoại Brazil, nhà vô địch World Cup 1994 Romario lại hết rơi vào cảnh “lắm mối tối nằm không”. Romario và cô sinh viên có tên Alicia Gomes, 22 tuổi đang yêu nhau. Gomes đang theo học khoa dinh dưỡng ở một ĐH tại Rio đã mang bầu sau gần 1 năm quen với Romario.

Nhà vô địch World Cup 1994 Romario nổi tiếng là có nhiều tình nhân trẻ đáng tuổi con, tuổi cháu mình. Tuy nhiên mối quan hệ của Romario với các bạn gái thường kéo dài cùng lắm chỉ 2 năm.

Nhà vô địch World Cup 1994 Romario hơn bạn gái Alicia Gomes 37 tuổi. Ảnh:S.E

Nhưng lần này, cô sinh viên Alicia Gomes 22 tuổi đã “trói được” kẻ đa tình như Romario khi mang thai bé gái trong bụng. Với sự ràng buộc này, nhà vô địch World Cup 1994 phải có trách nhiệm chia sẻ với mẹ con Alicia Gomez cho đến lúc đứa con của họ đến 18 tuổi.

Huyền thoại Brazil, nhà vô địch World Cup 94 Romario đã có con với cô sinh viên 22 tuổi. Ảnh:S.E

Romario năm nay 59 tuổi, còn bạn gái Alicia Gomes 22 tuổi thì có thể là “tuổi ông, tuổi cháu” rồi. Đàn ông phương Tây, nhất là Nam Mỹ, Brazil thì có thể kết hôn hợp pháp khi ở tuổi 16. Mối tình chênh lệch nhau 37 tuổi này chưa được 1 năm thì nay Romario lại có con với Gomes.

Điều đáng nói là hiện nay Romario đang theo đuổi con đường chính trị khi ông là đảng viên của một đảng phái ở Brazil. Sự quan quân hàng đầu của Romario hiện nay là những vấn đề xã hội ở Brazil và phân tích theo cách nhìn của một chính trị gia.

Các huyền thoại bóng đá Brazil đều là những "sát thủ tình trường", từ Romario, đến Ronaldo, Ronaldinho, Neymar... bởi họ giàu có, phóng khoáng, nổi tiếng... Nhiều cầu thủ Brazil cũng là những tay nổi tiếng ăn chơi.

Không biết huyền thoại Brazil, nhà vô địch World Cup 1994 này có yêu thực lòng Alicia Gomes hay không mà vừa rồi anh làm lễ ra mắt (không phải lễ cưới) và mời 800 khách, trong đó có Ronaldo và Ronaldinho.