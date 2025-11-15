Ronaldo có nguy cơ vắng mặt ở World Cup 2026 15/11/2025 11:26

(PLO)- Cristiano Ronaldo có nguy cơ bỏ lỡ ít nhất trận mở màn của Bồ Đào Nha tại vòng chung kết World Cup 2026, sau khi nhận thẻ đỏ trong trận thua 0-2 trước Ireland.

Ronaldo có thể vắng mặt trong trận Bồ Đào Nha khởi động World Cup. Ảnh: MEDIA

Ronaldo ban đầu phải nhận thẻ vàng sau khi đánh khuỷu tay vào hậu vệ Dara O'Shea của Ireland trong trận đấu ở Dublin.

Tuy nhiên, pha va chạm đã được nâng lên thành thẻ đỏ và Ronaldo bị đuổi khỏi sân lần đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế sau khi trọng tài xem lại pha va chạm quay chậm trên màn hình video bên ngoài sân.

Huấn luyện viên Roberto Martinez của Bồ Đào Nha cho biết: “Khi anh ấy cố gắng thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ, tôi nghĩ hành động đó trông tệ hơn thực tế. Tôi không nghĩ đó là khuỷu tay, tôi nghĩ đó là toàn thân. Nhưng từ vị trí camera, trông giống như khuỷu tay. Chúng tôi chấp nhận. Đó có thể là thẻ đỏ nhưng vì lý do chính đáng”.

Ronaldo sẽ chấp hành án treo giò một trận bắt buộc, khi Bồ Đào Nha tiếp đón Armenia vào ngày mai (16-11). Tuyển Bồ Đào Nha hiện vẫn đang dẫn trước Hungary 2 điểm ở Bảng F, có thể giành được một suất tham dự World Cup 2026 nếu giành chiến thắng.

Tuy nhiên, luật kỷ luật của FIFA quy định rằng lệnh cấm ít nhất hai trận đấu là bắt buộc đối với “hành vi phạm lỗi nghiêm trọng” và ít nhất ba trận đấu đối với “hành vi bạo lực” hoặc “trong khoảng thời gian thích hợp đối với hành vi tấn công, bao gồm cả hành vi đánh khuỷu tay”.

Các trận đấu giao hữu trước World Cup sẽ không được tính vào án phạt cấm thi đấu tiềm năng và có thể phải mất ba tuần FIFA mới đưa ra phán quyết.

Đây là thẻ đỏ đầu tiên mà Ronaldo phải nhận trong kỷ lục 226 trận đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

“Anh ấy chỉ là một đội trưởng chưa bao giờ bị đuổi khỏi sân trong 226 trận đấu. Tôi nghĩ điều đó hơi khắc nghiệt vì anh ấy quan tâm đến đội bóng”, Martinez chia sẻ.

Ronaldo đang hướng tới mục tiêu tham dự World Cup lần thứ sáu trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Mới đây, siêu sao bóng đá này từng khẳng định, World Cup 2026 có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Ronaldo nhấn mạnh, sự nghiệp kéo dài khoảng 25 năm, và đã chuẩn bị tinh thần “kết thúc trong 1–2 năm tới”.

Mục tiêu đạt mốc 1.000 bàn thắng là một trong những tham vọng lớn nhất trong phần còn lại của sự nghiệp. Theo các nguồn, CR7 đang tiến gần mốc 1.000 bàn thắng ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển.

Ở cấp câu lạc bộ, HLV Jorge Jesus của Al-Nassr chỉ sử dụng Ronaldo khoảng 75% số trận, nhằm giảm tải cho CR7 và kéo dài phong độ đỉnh cao cho anh. Chiến lược này giúp Ronaldo cân bằng giữa thi đấu cho câu lạc bộ và cả đội tuyển.