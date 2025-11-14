Rắc rối chiếc thẻ đỏ và Ronaldo được "tẩy thẻ" ở World Cup 2026? 14/11/2025 14:32

(PLO)-Chiếc thẻ đỏ của Ronaldo có gây rắc rối cho anh trong việc dự World Cup 2026 không?

Ronaldo nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở phút 59 trong trận Ireland thắng Bồ Đào Nha 2-0 tại sân Aviva, Dublin sáng sớm 14-11 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Chiếc thẻ đỏ này có thể khiến Ronaldo vắng mặt ở trận đầu tiên tại vòng chung kết World Cup 2026 hay không?

Ban đầu, Ronaldo chắc chắn phải vắng mặt 1 trận đấu vì anh vừa nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên tiểu ban kỷ luật sẽ nghiên cứu xem cầu thủ có hành vi bạo lực, triệt hạ đối thủ, phi thể thao, xúc phạm đối phương... khi nhận thẻ đỏ hay không. Sau đó, họ có thể cân nhắc án phạt treo giò lên 2 hay 3 trận từ một chiếc thẻ đỏ trực tiếp gây ra.

Ronaldo lột băng đội trưởng sau khi bị thẻ đỏ. Ảnh:S.E

Chiếc thẻ đỏ của Ronaldo với hành vi thúc chỏ vào lưng Dara O’Shea sẽ có án phạt chính thức sau đó, nhưng khả năng cao là Ronaldo sẽ bị treo giò hơn 1 trận.

Ngày 16-11 tới đây, Bồ Đào Nha tiếp Armenia, nếu đánh bại đối thủ này thì Bồ Đào Nha có vé đến World Cup 2026. Ronaldo vắng mặt ở trận đấu này là điều tất nhiên vì chiếc thẻ đỏ. Nếu án phạt FIFA áp xuống cho Ronaldo hơn một trận treo giò, cụ thể 2 hay 3 trận thì Ronaldo sẽ vắng mặt những trận vòng bảng ở World Cup 2026. Những trận giao hữu quốc tế dù theo lịch FIFA thì cũng không thể “tẩy thẻ” cho Ronaldo được. Điều này có nghĩa nếu Bồ Đào Nha đá giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026 vắng Ronaldo thì anh cũng không thể “tẩy thẻ” được. FIFA chỉ tính giải chính thức của mình. Ronaldo bị thẻ đỏ ở vòng loại World Cup 2026, án phạt phải thuộc về giải này.

Một cầu thủ dùng cùi chỏ thúc vào đối phương là hành vi không nhẹ, luật của FIFA đã quy định cụ thể, án phạt cho hành vi giật chỏ có thể lên đến 3 trận treo giò, tùy theo mức độ có tính bạo lực ra sao.

Vào tháng 2 năm tới, Ronaldo bước sang tuổi 41, World Cup 2026 là World Cup cuối cùng của anh. Ronaldo đã khẳng định điều này và khi đó Ronaldo nắm kỷ lục tham gia 6 kỳ World Cup liên tiếp.