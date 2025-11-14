HLV Amorim lại bị chỉ trích gay gắt 14/11/2025 14:39

(PLO)- Cựu tiền đạo Jimmy Floyd Hasselbaink cho rằng CLB Manchester United ở thời điểm hiện tại không khá hơn chút nào so với chính họ một năm trước, dù đội bóng đã bước sang triều đại của HLV Amorim.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha trải qua nhiều thăng trầm kể từ khi tiếp quản đội bóng, và việc Man United rơi xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League càng khiến HLV Amorim đối mặt với sự soi xét ngày càng lớn.

Dù đội bóng vừa có chuỗi năm trận bất bại, trong đó gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 2-1 ngay tại Anfield trước chủ nhà Liverpool, chuyên gia bóng đá Hasselbaink vẫn cho rằng màn trình diễn của Man United chưa cho thấy sự phát triển rõ rệt. Trả lời trên Sky Sports News, ông khẳng định: “Tôi thật sự không thấy họ tiến bộ ở bất kỳ phương diện nào. Họ không ghi được nhiều bàn hơn, cũng không phòng ngự tốt hơn, và hoàn toàn chưa giành được danh hiệu nào”.

Tính từ thời điểm Ruben Amorim nắm quyền, Manchester United ghi 51 bàn tại Premier League nhưng lại để thủng lưới tới 60 lần, con số cho thấy hàng thủ vẫn còn nhiều vấn đề. Điểm sáng hiếm hoi trong nhiệm kỳ của HLV Amorim cho đến nay là việc đưa đội bóng vào chung kết Europa League mùa trước, dù cuối cùng MU phải chấp nhận thất bại 0-1 trước Tottenham trong trận đấu diễn ra tại Bilbao. Đáng nói, theo Hasselbaink, Spurs của mùa giải đó không phải là một tập thể đặc biệt mạnh.

Cựu binh giải Ngoại hạng Anh Hasselbaink cho rằng Manchester United không tiến bộ dưới thời Ruben Amorim. Ảnh: EPA.

Cựu tiền đạo người Hà Lan Hasselbaink từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong giai đoạn 1997-2007 và khoác áo nhiều CLB lớn như Leeds, Chelsea hay Middlesbrough, đã không ít lần đối đầu với Manchester United hùng mạnh dưới thời Sir Alex Ferguson. Nhớ lại những năm tháng ấy, ông cho rằng đội bóng hiện tại thiếu sự sáng tạo và bản sắc tấn công từng làm nên thương hiệu của Quỷ đỏ.

Lối chơi 3-4-2-1 mà HLV Amorim áp dụng vốn đã đem tới thành công lớn tại Bồ Đào Nha, giúp ông giành hai chức vô địch Liga cùng Sporting Lisbon, trong đó có mùa giải 2020-2021 phá vỡ thế thống trị kéo dài 18 năm của Porto và Benfica. Tuy nhiên, hệ thống này lại khác biệt hoàn toàn so với phong cách truyền thống của Manchester United, vốn đề cao tốc độ, sự bùng nổ ở hai biên và khả năng áp đặt trận đấu. Điều này khiến nhiều người cho rằng CLB đang trải qua một cuộc chuyển đổi văn hóa kéo dài kể từ sau khi Ferguson giải nghệ cách đây 12 năm.

Giờ đây, nhiệm vụ của HLV Amorim là tái thiết đội bóng trong bối cảnh United đã thay đổi rất nhiều và đang nỗ lực xây dựng mô hình hoạt động mới dưới quyền lãnh đạo của INEOS, tập đoàn đã sở hữu 27% cổ phần từ 19 tháng trước. Giám đốc điều hành INEOS, ông Jim Ratcliffe, từng phát biểu trên tờ The Times rằng Ruben Amorim cần chứng minh năng lực trong khoảng ba năm: “Bóng đá không thể thay đổi chỉ sau một đêm. Chúng ta phải kiên nhẫn. Hãy nhìn Arteta ở Arsenal. Anh ấy cũng đã trải qua quãng thời gian rất khó khăn trước khi thành công”.

Sóng gió dư luận vẫn đang bủa vây ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, lịch sử lại cho thấy Ratcliffe không phải mẫu lãnh đạo kiên nhẫn. Kể từ khi nắm quyền tại Nice năm 2019, ông đã sa thải năm HLV chỉ trong vài năm. Ngay tại Manchester United, ban lãnh đạo cũng không ngần ngại đưa ra quyết định mạnh tay khi chấm dứt hợp đồng với Erik ten Hag hồi tháng 10 năm ngoái, chỉ bốn tháng sau khi nhà cầm quân người Hà Lan ký hợp đồng mới.

Áp lực dành cho Amorim vì thế càng lớn. Tại một đội bóng có tham vọng và lịch sử như Manchester United, mọi nhà cầm quân đều phải sống trong sức ép thường trực. Và dù kết quả mùa này ra sao, những đánh giá về ông vẫn mang tính quyết định đối với tương lai của cả dự án tái thiết mà CLB đang theo đuổi.