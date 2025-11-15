AFF Cup 2026 "né" World Cup, kịch tính 100m nam điền kinh SEA Games 33 15/11/2025 12:33

+ AFF Cup 2026 khởi tranh sau World Cup 2026:

Đối tác thiết kế giải đấu cho biết AFF Cup 2026 sẽ diễn ra sau World Cup 2026 nhằm tránh sự “nguội lạnh” của fan. AFF Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24-7 đến 28-8. Dẫu AFF Cup 2026 không rơi vào FIFA Days như vốn dĩ của nó, song phải tránh World Cup 2026.

Tuyển Thái Lan có số lần vô địch AFF Cup nhiều nhất (7 lần), còn Singapore có 4 lần lên ngôi. Ảnh: FAS

Nhìn vào thời gian diễn ra AFF Cup 2026 và World Cup 2026 cho thấy AFF Cup 2026 khai mạc ngày 24-7 tức một tuần sau khi World Cup 2026 bế mạc (ngày 19-7).

Thời điểm tháng 8 cũng là các giải nội địa Đông Nam Á bắt đầu khởi tranh, công ty Sportfive và AFF đưa AFF Cup 2026 vào thời gian này được cho là hợp lý, vừa tránh World Cup 2026, vừa chuẩn bị khí thế cho các giải nội địa Đông Nam Á chuẩn bị khởi tranh. Điều quan trọng nhất là AFF Cup 2026 né World Cup 2026 là để mang khán giả đến sân nhiều hơn. World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ nên các trận đấu hầu như rơi vào sáng sớm của khu vực Đông Á, Đông Nam Á.

+Vua nước rút Puripol Boonson gặp “cạ cứng:

Puripol Boonson của điền kinh Thái Lan sẽ chạm trán đối thủ rắn mặt tại SEA Games 33 đến từ Malaysia. Ngôi sao điền kinh tuổi “teen” Malaysia Danish Iftikhar Roslee sẽ thách thức vua nước rút chủ nhà SEA Games 33 Puripol Boonson.

Danish Iftikhar Roslee có thành tích 100m là 10'90", có thể đảm bảo tấm HCV SEA Games 33? Ảnh:NST

Danish vừa qua lập kỷ lục quốc gia Malaysia với thành tích 100m là 10’09” (10 giây, 09 phần trăm giây). Thành tích này thì đã vượt ngôi vua nước rút Thái Lan Puripol Boonson từng lập tại SEA Games 31 tại Việt Nam là 10’44”. Nhiều giải châu Á và thế giới sau đó, Puripol Boonson nêu mục tiêu dưới 10 giây nhưng đều thất bại, so với thành tích của Danish (10’09”) thì Boonson vẫn chưa đạt được. Sau SEA Games 31 tại Việt Nam với 2 kỷ lục 100m và 200m thì Boonson cũng thường xuyên dính chấn thương.

Như vậy tại SEA Games 33, Danish Iftikhar Roslee sẽ thách thức vua nước rút của chủ nhà Thái Lan là Puripol Boonson.

+ Cựu Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha bị ném trứng

Cựu Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha Luis Rubias bị ném trứng thối vào người ngay khi ngồi làm diễn giả cho cuốn sách ông vừa ra “Giết Rubias”.

Cựu Chủ tịch Luis Rubias ngồi giới thiệu cuốn sách thì bị ném trứng vào người. Ảnh trích camera.

Ông Rubias bị FIFA cấm hoạt động bóng đá 3 năm, phạt 10 ngàn USD vì hành vi “khóa môi” nữ tuyển thủ Tây Ban Nha Jenni Hermoso mà không có sự cho phép của tiền vệ này tại lễ trao cúp vàng World Cup 2023.

Hôm 14-11, Luis Rubias ra cuốn sách “Giết Rubias”. Khi ông giới thiệu cuốn sách tại khán phòng Especio Evetize ở Madrid thì trong đám đông bất ngờ có một kẻ ném những quả trứng vào người ông. Tuy nhiên nói về sự cố này với đài phát thanh Marca (Tây Ban Nha), ông Rubias chia sẻ: “Đó là chú của tôi, đó là cái máu của chú tôi, kẻ luôn gây ra những điều tiếng khó chịu. Ông ấy đến đây mà trong tay cầm những quả trứng để ném tôi, nhưng lúc đầu tôi không biết đó là gì trong tay ông ấy, tôi cứ nghĩ ông ấy...mang theo súng”.