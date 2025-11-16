U-22 Việt Nam đá 'chung kết' với Hàn Quốc 16/11/2025 14:43

(PLO)- Sau trận đấu thứ hai tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025, HLV Đinh Hồng Vinh đã dành nhiều thời gian để chia sẻ về màn trình diễn của U-22 Việt Nam khi thua nhẹ U-22 Uzbekistan, trước trận “chung kết” với Hàn Quốc.

Dù thua U-22 Uzbekistan 0-1, đối thủ được đánh giá thuộc nhóm mạnh nhất châu Á ở cấp độ trẻ, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng đội tuyển U-22 Việt Nam đã thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khen, duy trì kỷ luật chiến thuật và tiếp tục thu về nhiều bài học quý cho hành trình hướng đến SEA Games 33 lẫn vòng chung kết U-23 châu Á 2026.

Nhìn lại trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận U-22 Việt Nam đã đối mặt với thử thách lớn từ một đối thủ có chất lượng chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và sở hữu lối chơi được tổ chức bài bản. Bàn thua sớm khiến kế hoạch của đội tuyển bị ảnh hưởng, nhưng điều khiến ông hài lòng là sự bình tĩnh trong cách phản ứng của các cầu thủ. Theo ông, sau những phút đầu bị lúng túng, toàn đội đã nhanh chóng lấy lại nhịp độ thi đấu và cố gắng duy trì cấu trúc chiến thuật đã đề ra.

Ông Vinh nhấn mạnh dù tuyển U-22 Việt Nam không có điểm, sau trận ra quân đánh bại U-22 Trung Quốc 1-0, tinh thần và thái độ thi đấu của các cầu thủ trẻ xứng đáng được ghi nhận. Họ thi đấu kiên cường, tập trung và luôn cố gắng tối đa trong từng pha bóng. Điều đó giúp đội không sụp đổ sau bàn thua mà tiếp tục tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. “Gặp một đội bóng mạnh như Uzbekistan mà vẫn giữ được sự ổn định, không bị cuốn vào thế trận của đối thủ là điều rất đáng mừng”, ông Vinh cho biết.

HLV Đinh Hồng Vinh họp rút kinh nghiệm cho các học trò. Ảnh: VFF.

Dẫu vậy, chiến lược gia sinh năm 1975 cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế. Ông cho rằng các tuyển thủ trẻ Việt Nam cần cải thiện đáng kể ở khâu xử lý tình huống cuối cùng, nơi các chân sút thường thiếu chút quyết đoán hoặc chính xác để biến cơ hội thành bàn thắng. Bên cạnh đó, việc duy trì nhịp pressing liên tục suốt cả trận vẫn là thử thách với lực lượng trẻ. Trong hiệp hai, đội đã tạo được một số pha bóng nguy hiểm trước khung thành Uzbekistan, nhưng việc thiếu sắc bén khiến nỗ lực chưa được đền đáp.

Ông Vinh khẳng định những thiếu sót này hoàn toàn có thể khắc phục, nhất là khi mục tiêu của giải đấu là rà soát lực lượng, thử nghiệm đội hình và tích lũy kinh nghiệm quốc tế cho toàn đội. Sau trận đấu, ban huấn luyện sẽ tổ chức họp chuyên môn để các cầu thủ cùng nhau phân tích lại những tình huống quan trọng, từ đó cải thiện ở trận đấu tiếp theo.

Theo lịch thi đấu, U-22 Việt Nam sẽ chạm trán U-22 Hàn Quốc ở lượt trận cuối ngày 18-11. Đây là thử thách không hề đơn giản, bởi các đội trẻ Hàn Quốc luôn nổi tiếng với nền tảng thể lực vượt trội, tốc độ cao và lối chơi hiện đại. Tuy nhiên, đáng chú ý là ở lượt trận gần nhất, U-22 Hàn Quốc bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước chủ nhà U-22 Trung Quốc – kết quả khiến cục diện giải đấu trở nên khó lường hơn.

Khuất Văn Khang và đồng đội chờ trận cuối đá với Hàn Quốc để tranh ngôi vô địch Panda Cup. Ảnh: VFF.

Trận thua này khiến U-22 Hàn Quốc chịu nhiều áp lực và cũng giúp U-22 Việt Nam có thêm cơ sở để tin rằng họ hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ nếu chuẩn bị tốt trong loạt đấu cuối như chung kết khi cơ hội vô địch chia đều cho 4 đội.

HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ban huấn luyện sẽ đánh giá lại tình trạng thể lực và phong độ từng cầu thủ để đưa ra điều chỉnh hợp lý trong đội hình xuất phát. Ông mong muốn đội thi đấu gắn kết hơn, giữ được cự ly đội hình hợp lý và nâng cao chất lượng ở những pha xử lý quyết định. Bên cạnh đó, giải đấu vẫn là cơ hội để thử nghiệm nên những cầu thủ cần thêm thời gian cọ xát sẽ tiếp tục được tạo điều kiện.

Ban huấn luyện giúp các học trò hoàn thiện lối chơi để chuẩn bị cho SEA Games 33 và vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: VFF.

Ngoài yếu tố chuyên môn, ông Vinh đánh giá cao cách các cầu thủ phản ứng khi bị dẫn trước. Theo ông, trong bối cảnh đối thủ là đội mạnh và bàn thua đến quá sớm, việc giữ được tinh thần, không nóng vội và tiếp tục kiên trì với ý đồ chiến thuật ban đầu thể hiện sự trưởng thành đáng ghi nhận. Điều đó giúp đội luôn duy trì được hy vọng ghi bàn cho đến những phút cuối.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam trở lại tập luyện hăng say để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U-22 Hàn Quốc vào lúc 14 giờ 30, ngày 18-11 (giờ Việt Nam). Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện lối chơi, kiểm tra chiều sâu lực lượng và tiếp tục tích lũy kinh nghiệm hướng đến các giải đấu lớn sắp tới như SEA Games 33 và vòng chung kết U-23 châu Á.