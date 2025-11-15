Choáng với giá vé gửi xe ở World Cup 2026 15/11/2025 13:33

Giá vé gửi xe xem các trận đấu ở World Cup 2026 cao nhất 175 USD, thấp nhất 75 USD, trung bình thì 125 USD riêng tại Mỹ, một trong ba đồng chủ nhà World Cup 2026.

Điều đáng nói là giá vé 175 USD cho một chỗ đỗ xe còn cao hơn cả tiền vé vào xem trận đấu. Trang web của FIFA đã chính thức đăng thông tin về giá vé tại World Cup 2026 cho thấy điều đó.

Tuyển Iraq đang tích cực săn tấm vé World Cup 2026. Ảnh:IT

Trên trang web chính thức của FIFA, tổ chức này đã đăng thông tin, chủ xe phải trả 175 USD cho một chỗ đỗ ô tô. Theo thói quen, người Mỹ chỉ thích sử dụng phương tiện cá nhân đến xem các sự kiện thể thao, thay vì họ đi phương tiện công cộng, vừa rẻ tiền lại không mất tiền gửi xe.

Nhiều tờ báo Mỹ và cả trang web của FIFA đã đăng tải thông tin này nhằm giúp người Mỹ chủ động với giá giữ xe cao ngất ngưỡng và người Mỹ cũng có thể có sự lựa chọn khác là dùng phương tiện công cộng.

Cũng theo trang web của FIFA để được cấp 1 “cổng” đưa ô tô cá nhân vào sân xem trận bán kết World Cup 2026 ở Dallas thì chủ xe phải chi 175 USD. Trong lúc những trận đấu vòng bảng, các chủ phương tiện cá nhân muốn có chỗ để ô tô của mình phải chi 75 USD. Một trận tứ kết tại Kansas City với giá để một chiếc ô tô là 125 USD, còn các trận vòng bảng là 25 USD.

Trong khi đó giá vé vào xem các trận vòng bảng là 60 USD. Chủ phương tiện sẽ phải trả tiền giữ xe cao hơn tiền vé vào xem trận đấu. Việc mua chỗ gửi ô tô hiện nay đang được bán online và người mua sẽ được cấp “pass”. Việc giao dịch mua “cổng” đang được tiến hành tại Mỹ, song chỉ khi World Cup 2026 còn một tuần nữa bóng lăn thì người mua “cổng” thành công mới được cấp “pass”.

Có điều đáng nói là ở 11 thành phố diễn ra World Cup 2026 trên đất Mỹ lại rất thiếu các phương tiện công cộng để dân chúng sử dụng đến sân xem World Cup.

Mức giá gửi xe vào xem đá bóng World Cup 2026 ở Mỹ được tính bình quân từ các trận vòng bảng đến Knock out như sau: Mỗi trận vòng bảng, giá gửi 1 phương tiện cá nhân là 75 USD, vòng 32 đội từ 100 đến 145 USD, tứ kết, tranh hạng ba là 175 USD. Riêng tại Philadelphia, giá giữ xe ở các trận vòng bảng đã lên đến 115 USD.

World Cup 2026 có tổng cộng 104 trận đấu của 48 đội tham dự. Canada và Mexico mỗi quốc gia chỉ tổ chức 13 trận, còn lại diễn ra ở 11 thành phố của Mỹ.