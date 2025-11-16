SEA Games 33 báo hiệu sẽ có thời tiết lý tưởng hơn cả Olympic Paris 16/11/2025 14:26

(PLO)- SEA Games 33 vào cuối năm nay tại Thái Lan có thời tiết cực đẹp, lý tưởng hơn cả Olympic Paris 2024.

Theo cơ quan khí tượng Thái Lan, từ giữa tuần tới không khí lạnh sẽ tràn về nhiều nơi ở hầu hết đất nước Thái Lan. Riêng ở Bangkok từ giữa tuần tới, nhiệt độ có thể xuống dưới 20 độ C, là rất lý tưởng tranh tài đỉnh cao ở SEA Games 33.

Đợt không khí lạnh tràn về Thái Lan và nhiều khu vực Đông Nam Á, sau đó là thời tiết mát mẻ dễ chịu sẽ lai rai và kéo dài đến tận giữa tháng 1-2026.

Báo Bangkok của Thái Lan trích thông tin từ Cơ quan nghiên cứu Khí hậu, thời tiết tháng 12-2025 sang tháng 1-2026, nhiệt độ ở Bangkok có thể xuống 18 độ. Không riêng gì Bangkok, nhiều khu vực Đông Nam Á cũng sẽ đón nhận sự tuyệt vời của thời tiết này.

Thời gian diễn ra SEA Games 33 (từ ngày 9 đến 21-12) thời tiết ở Thái Lan sẽ mát lạnh. Ảnh: B.P

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 đến 21-12 tại Bangkok, Chonburi (phía nam Bangkok) và Chiang Mai sẽ diễn ra trong điều kiện lý tưởng, mát lạnh, rất thích hợp cho việc tranh tài thể thao đỉnh cao.

Còn nhớ hồi Olympic Paris 2024, nhiệt độ luôn trên 30 độ C, các làng VĐV không có máy lạnh, nhiều VĐV đã ca thán về sự nắng nóng vào mùa hè của thủ đô nước Pháp khiến những cuộc tranh tài trở nên cực kỳ khó khăn, nhất là những VĐV đến từ các nước ôn đới, hàn đới. Hơn nữa khoa học cũng chỉ ra rằng, những cuộc tranh tài thể thao đỉnh cao thích hợp trong điều kiện thời tiết 20 độ C, gió nhẹ.

Vào đúng sự kiện SEA Games 33, Bangkok và các vùng lân cận, hầu như cả nước Thái Lan trong điều kiện mát mạnh.

Cơ quan nghiên cứu thời tiết và khí hậu châu Âu cũng cho biết. Từ giữa tuần tới tại Bangkok, nhiệt độ xuống dưới 20 độ C kèm theo mưa nhẹ. Tuy nhiên, sang tháng 12 chỉ còn lại không khí lạnh chứ không còn mưa. Bầu trời sẽ trong veo, nhưng thỉnh thoảng có những tảng mây đen lớn, song ấm áp, còn nhiệt độ ở mức 20 đến 22 độ C.

Như vậy là SEA Games cuối năm nay sẽ rơi vào giai đoạn thời tiết đẹp, không có mưa, thời tiết se lạnh thích hợp cho tranh tài thể thao đỉnh cao.

Hai kỳ SEA Games gần đây nhất, tức SEA Games 31 và 32 đều diễn ra vào tháng 5. Còn nhớ SEA Games 32 diễn ra ở Phnom Penh của Campuchia thời tiết rất nghiệt ngã, nắng nóng nhưng lại có mưa giông rất nặng hạt.

Sau hai kỳ SEA Games diễn ra vào lúc cao điểm của mùa hè Đông Nam Á, nay quay trở lại vào cuối năm, thời tiết Đông Nam Á thật dễ chịu.