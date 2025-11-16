Bóng đá Malaysia lại gặp sóng gió ở chiếc ghế nóng 16/11/2025 14:46

(PLO)- Những ngày gần đây, mạng xã hội tại Malaysia liên tục sôi sục trước các tin đồn cho rằng HLV trưởng đội tuyển quốc gia, Peter Cklamovski, đang cân nhắc rời ghế giữa thời điểm Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vướng vào rắc rối với FIFA.

Làn sóng suy đoán lan rộng nhanh chóng, nhất là khi một bộ phận người hâm mộ bóng đá Malaysia tin rằng trận gặp Nepal trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 vào giữa tuần sau có thể là lần cuối cùng ông Cklamovski dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Sức ép càng lớn khi làng bóng Malaysia đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử. FIFA đã đưa ra mức phạt lên tới 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM, đồng thời cấm thi đấu 12 tháng dành cho bảy cầu thủ gốc ngoại, cùng khoản phạt 2.000 franc Thụy Sĩ cho mỗi người vì cáo buộc liên quan đến việc sử dụng giấy tờ không hợp lệ trong quy trình nhập tịch. Nhóm cầu thủ bị nêu tên gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Tuy nhiên, trái với những tin đồn lan truyền trên mạng, những người am hiểu tình hình bên trong đội tuyển khẳng định rằng việc HLV Cklamovski chuẩn bị từ chức chỉ là thông tin không có cơ sở. Một thành viên trong đội cho biết toàn bộ những bàn tán đang lan rộng đều là suy đoán vô căn cứ, hoàn toàn không phản ánh thực tế nội bộ đội tuyển.

HLV Cklamovski bị đồn là chia tay đội tuyển Malaysia sau trận gặp Nepal vào giữa tuần sau. Ảnh: TNST.

Mặc dù cơn bão chỉ trích và hoài nghi bóng đá Malaysia đang cuồn cuộn ngoài sân cỏ, bầu không khí trong trại tập trung lại khác biệt hoàn toàn. Đội ngũ của Cklamovski thể hiện tinh thần đoàn kết và tập trung cao độ. Chính HLV trưởng người Úc cũng không để bản thân bị lung lay bởi những vấn đề ngoài chuyên môn. Điều ông hướng đến là kết thúc năm thi đấu mà không phải nhận thất bại ở các trận chính thức, đồng thời đưa Malaysia trở lại vòng bảng Asian Cup bằng phong cách chơi bóng tương xứng với khát vọng mà ông đang xây dựng.

Bất chấp những lời đồn thổi hay sự lo lắng của người hâm mộ, những người gắn bó chặt chẽ nhất với đội tuyển vẫn tin tưởng nhà cầm quân người Úc sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu ông đã đề ra. Hiện tại, toàn đội vẫn duy trì nhịp tập luyện bình thường để chuẩn bị cho lượt trận thứ năm của vòng loại Asian Cup 2027. HLV Cklamovski chia sẻ rằng tinh thần cầu thủ vẫn rất tốt, không hề bị ảnh hưởng bởi những chuyện diễn ra bên ngoài.

Ông Cklamovski nói thêm rằng các học trò đều đạt trạng thái thể lực ổn định, nỗ lực tối đa trong từng buổi tập và thể hiện thái độ làm việc chuyên nghiệp cả trong và ngoài sân. Sau chiến thắng 2-0 trước Nepal hồi tháng 3, đội tuyển Malaysia đang hướng đến mục tiêu lặp lại thành tích đó, qua đó nối dài chuỗi bất bại trước đối thủ Nam Á. Tính đến nay, bóng đá Malaysia đã gặp Nepal tám lần, giành bảy chiến thắng và chỉ hòa một trận.

Các tuyển thủ Malaysia không khỏi bị ảnh hưởng tâm lý khi đang dính "án treo" về các ngoại binh nhập tịch không hợp lệ. Ảnh: TNST.

Trong lúc bên ngoài vẫn còn nhiều biến động, đội tuyển quốc gia dường như đang cố gắng tạo ra vùng an toàn của riêng mình, tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn thay vì bị cuốn theo dư luận. Đối với Cklamovski, đây không chỉ là thử thách về chiến thuật mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh lãnh đạo, khi ông phải giữ vững tinh thần toàn đội giữa lúc bóng đá Malaysia bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất.

Những gì diễn ra trong những ngày tới có thể đóng vai trò quan trọng đối với tương lai đội tuyển. Nhưng thời điểm hiện tại, tín hiệu phát ra từ nội bộ Malaysia vẫn rất rõ ràng: Cklamovski và các cầu thủ của ông không hề bị lung lay trước áp lực, và cuộc hành trình hướng đến một năm thi đấu bất bại vẫn tiếp tục được duy trì bằng sự tập trung và quyết tâm cao độ.