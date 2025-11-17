Gattuso xin lỗi: 'Đội tuyển Ý đã rất sợ hãi' 17/11/2025 11:41

(PLO)- HLV viên đội tuyển Ý Gennaro Gattuso đã xin lỗi người hâm mộ Azzurri, thừa nhận rằng đội bóng rất dễ bị đe dọa.

Đội tuyển Ý đã phải đối mặt với một thực tế cay đắng khi tiếp đón Na Uy trong trận đấu cuối cùng của Bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu vào sáng nay 17-11. Na Uy đã giành chiến thắng 4-1 trên sân Giuseppe Meazza ở Milan, qua đó giành quyền vào vòng chung kết World Cup 2026.

Thi đấu tại Milan, đội tuyển Ý đã sớm vươn lên dẫn trước nhờ công của Francesco Pio Esposito, tận dụng đường kiến ​​tạo của Federico Dimarco ở phút thứ 11. Tỷ số 1-0 được Ý giữ vững cho đến hết hiệp một.

Tuy nhiên, Na Uy đã bùng nổ trong hiệp hai. Antonio Nusa đã gỡ hòa 1-1 cho Na Uy ở phút 63, sau đường chuyền của Alexander Sorloth. Sau đó, Erling Haaland đã đưa Na Uy trở lại con đường chiến thắng với cú đúp được ghi chỉ trong một phút, cụ thể là ở phút 78 và 79. Na Uy không dừng lại ở đó, họ ấn định tỷ số 4-1 trong thời gian bù giờ. Jorgen Strand Larsen ghi bàn ở phút 90+3.

Chiến thắng trên sân của Ý đồng nghĩa với việc Na Uy đã giành được 24 điểm tuyệt đối sau 8 trận đấu tại Bảng I của vòng loại World Cup 2026, hơn đội tuyển Ý sáu điểm, đội phải tham dự vòng play-off World Cup 2026.

Haaland và tuyển Na Uy "hủy diệt" tuyển Ý. ẢNH: EPA

HLV Gennaro Gattuso đã công khai xin lỗi người hâm mộ Ý sau khi đội của ông bị Na Uy đánh bại với tỷ số 1-4. Gattuso thừa nhận tuyển Ý thường mất bình tĩnh giữa trận đấu và nhấn mạnh thái độ như vậy không được phép tiếp diễn trong vòng play-off World Cup.

Trước lượt trận cuối cùng, Ý kém Na Uy 3 điểm, đồng thời cũng thua xa về hiệu số. Ý cần thắng Na Uy 9 bàn trở lên mới đứng đầu bảng và giành vé chính thức dự World Cup, đó là điều không tưởng.

Tuy nhiên, trận đấu ở Milan vẫn mang tính quyết định, không chỉ để tuyển Ý "trả thù" cho thất bại 0-3 ở Oslo vào tháng 6 năm ngoái, dẫn đến việc HLV Luciano Spalletti bị sa thải, mà còn để duy trì mạch trận tích cực kể từ khi Gattuso tiếp quản tuyển Ý. Tuy nhiên, kịch bản đã trở nên tồi tệ với tuyển Ý.

Sau trận đấu, Gattuso của tuyển Ý lên tiếng khi chia sẻ với RAI Sport (Ý), Trước tiên chúng tôi phải xin lỗi người hâm mộ vì thất bại 4-1 là một kết quả khó khăn. Thật trớ trêu vì hiệp một chúng tôi chơi rất hay. Chúng tôi đã chơi như một đội bóng thực thụ, nhưng điều đáng thất vọng nhất là hiệp hai lại không phản ánh được điều đó. Xin chúc mừng Na Uy, nhưng chúng tôi phải bắt đầu lại từ những gì đã thể hiện trong hiệp một. Sau giờ nghỉ, chúng tôi thực sự gặp khó khăn".

Khi được hỏi điều gì khiến màn trình diễn của đội tuyển Ý thay đổi chóng mặt trong hiệp 2, Gattuso đã đưa ra lời giải thích rõ ràng. "Chúng tôi đã thua trận. Trong hiệp một, chúng tôi đã pressing chính xác, nhưng sau đó, chúng tôi bắt đầu mất bóng dễ dàng và tạo khoảng trống cho Na Uy chơi tấn công. Chúng tôi mất bóng, bỏ lỡ nhiều đường chuyền và liên tục chịu áp lực. Đó là những gì đã xảy ra", ông thầy người Ý giải thích.

Đội tuyển Ý hiện đang tạm nghỉ trước khi tập trung lại chỉ vài ngày trước trận bán kết play-off World Cup 2026 vào ngày 26-3-2026. "Chúng tôi phải xây dựng lại trận đấu dựa trên hiệp một, khi chúng tôi chơi chắc chắn và ở đúng vị trí", Gattuso nói tiếp, "Nhưng một khi đối thủ tạo ra cơ hội, chúng tôi bắt đầu sợ hãi. Đó là lúc chúng tôi phải thay đổi và cải thiện. Chúng tôi đã sợ hãi".

HLV Gennaro Gattuso đã xin lỗi người hâm mộ tuyển Ý. ẢNH: EPA

Theo chân Na Uy, tuyển Anh, Pháp, và Bồ Đào Nha cũng giành quyền tham dự World Cup 2026, trong đó, tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel tạo kỷ lục lịch sử toàn thắng ở vòng loại và không thủng lưới bất kỳ bàn nào.

Còn Bồ Đào Nha giành được vé vào vòng chung kết sau chiến thắng áp đảo 9-1 trước Armenia. Thi đấu mà không có Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn thể hiện được sự gắn kết phi thường, với năm cầu thủ đóng góp vào chín bàn thắng. Bruno Fernandes và Joao Neves lập hat-trick , trong khi Renato Veiga, Goncalo Ramos và Chico Conceicao mỗi người ghi một bàn.

Bồ Đào Nha giành quyền tham dự World Cup 2026 bằng ngôi đầu Bảng F, giành được 13 điểm sau 6 trận đấu, hơn Cộng hòa Ireland ở vị trí thứ hai 3 điểm.

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu hôm nay 17-11

Bảng D

Azerbaijan 1-3 Pháp

Ukraina 2-0 Iceland

Bảng F

Hungary 2-3 Ireland

Bồ Đào Nha 9-1 Armenia

Bảng I

Israel 4-1 Moldova

Ý 1-4 Na Uy

Bảng K

Albania 0-2 Anh

Serbia 2-1 Latvia