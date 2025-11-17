Sir Alex Ferguson ca ngợi Lammens 17/11/2025 11:17

Manchester United đang trong giai đoạn đỉnh cao nhất của kỷ nguyên HLV Ruben Amorim, bất bại trong năm trận gần nhất tại Premier League, với thủ môn mới Senne Lammens chứng tỏ mình là một mắt xích quan trọng tại đội chủ sân Old Trafford trong mắt HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson.

Sir Alex Ferguson đã ca ngợi màn trình diễn của thủ môn 23 tuổi người Bỉ Senne Lammens là "xuất sắc" và nói về tương lai của anh khi khẳng định mình là người trấn giữ khung thành số 1 mới của Manchester United.

Thủ môn 23 tuổi người Bỉ đã gia nhập "quỷ đỏ" vào mùa hè vừa qua, trở thành một ẩn số thú vị. Vị trí thủ môn là một vấn đề nan giải của MU trong nhiều mùa giải, khi Andre Onana phải vật lộn trong suốt hai năm thi đấu tại đội chủ sân Old Trafford.

Senne Lammens đang chơi rất ổn định tại MU. ẢNH: EPA

Điều khá bất ngờ là Onana đã được MU đem cho mượn và chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa hè. Altay Bayindir thay thế Onana trong khung gỗ MU nhưng không thể hiện được nhiều. Và vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, MU đã quyết định chiêu mộ Lammens với giá 18 triệu bảng Anh từ Royal Antwerp.

Cầu thủ người Bỉ đã có trận ra mắt MU gặp Sunderland, giữ sạch lưới và cũng góp công giúp MU giành chiến thắng đáng nhớ trước Liverpool trong chuỗi 5 trận bất bại giúp họ leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League.

HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson chia sẻ với Raceday RTV: "Vâng, đúng là như vậy, những dấu hiệu... HLV (Ruben Amorim) đã có một số dấu hiệu tốt. Đặc biệt là thủ môn (Lammens) đã chơi xuất sắc, anh ấy chỉ mới chơi ba hoặc bốn trận và trông rất ổn.

Dĩ nhiên, Mbeumo và Cunha, những cầu thủ mới từ Wolves và Brentford, đã được bổ sung vào đội hình. Tôi hy vọng HLV sẽ gặt hái được một chút thành công, bởi vì ở Manchester United, bạn cần phải thành công. Những dấu hiệu đang ngày càng rõ ràng hơn.

Tôi nghĩ những chiến thắng liên tiếp là điều mà các đội bóng như Manchester United nên luôn mong đợi. Nhưng sau khi trải qua một chu kỳ mà sự cải thiện phải đến từ sự chờ đợi và kiên nhẫn, giờ đây họ đang tận hưởng điều đó".

Lammens chỉ ra sân 52 lần tại Giải bóng đá chuyên nghiệp Bỉ trước khi chuyển đến Giải bóng đá Ngoại hạng Anh, nhưng HLV Ruben Amorim đã đặt niềm tin rất lớn vào cầu thủ 23 tuổi này, người đã chứng tỏ được sự chắc chắn ở hàng phòng ngự.

Sir Alex Ferguson đã ca ngợi màn trình diễn xuất sắc của Lammens. ẢNH: EPA

Bản thân Ferguson cũng có thể tin tưởng vào hai thủ môn xuất sắc trong suốt thời gian ông dẫn dắt MU với vô số danh hiệu. Peter Schmeichel là một bản hợp đồng đầy cảm hứng mở ra kỷ nguyên mới cho MU, và Edwin van der Sar chính là nền tảng cho thành công của Fergie trong những năm sau này.

Chính chiến lược gia huyền thoại người Scotland đã ký hợp đồng với David de Gea ngay trước khi ông giải nghệ vào năm 2013. Cầu thủ người Tây Ban Nha là thủ môn số 1 của MU trong hơn một thập kỷ, giành kỷ lục bốn giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm, nhưng anh ra đi vào năm 2023 khi hợp đồng kết thúc và Onana được mua về để thay thế.