Ngôi sao đồng ý "đi đêm" với Sir Alex Ferguson để được gia nhập MU 17/11/2025 12:29

(PLO)- Chỉ sau 2 câu hỏi dành cho một ngôi sao của Premier League, HLV huyền thoại của Manchester United Sir Alex Ferguson đã cúp máy ngay lập tức.

Sir Alex Ferguson có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn trong thời gian làm HLV của Manchester United. Ông thầy người Scotland từng thuyết phục một ngôi sao của Premier League "đi đêm" với mình bằng cách làm loạn tại CLB chủ quản để được gia nhập đội chủ sân Old Trafford.

Theo đó, cựu ngôi sao Ngoại hạng Anh Kieron Dyer đã tiết lộ việc anh đồng ý làm loạn tại Newcastle United để có được cơ hội chuyển đến Manchester United của Sir Alex Ferguson. Dyer đang đạt phong độ đỉnh cao tại đội chủ sân St. James' Park khi Ferguson gọi điện, theo đúng nghĩa đen.

Ferguson là một trong số rất nhiều HLV đã cố gắng chiêu mộ Dyer trong những ngày đầu anh thi đấu tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Cựu tiền vệ người Anh đã suýt chút nữa bỏ lỡ cơ hội thăng hạng lên Ngoại hạng Anh cùng CLB Ipswich Town vào năm 1999 khi có rất nhiều CLB hàng đầu săn đón chữ ký của anh.

Cựu HLV lừng danh của Manchester United Sir Alex Ferguson. ẢNH: EPA

Dyer được hỏi về việc đội bóng nào muốn chiêu mộ anh từ Ipswich và chia sẻ, "Juventus, tôi biết Arsenal , tôi biết Newcastle vì HLV Ruud Gullit đã gọi điện cho tôi, tôi biết Leeds vì HLV David O'Leary đã gọi cho tôi, tôi biết West Ham vì Harry Redknapp đã gọi cho tôi khi tôi đang ở Ayia Napa.

Mọi người đều nói về hành trình của bạn, nhưng điều tuyệt vời nhất là được cùng bạn bè đồng hành trên hành trình đó. Bạn có tưởng tượng được không, tôi đang nói chuyện điện thoại với Ruud Gullit trước mặt bạn bè của tôi và tôi thốt lên, "là Ruud đấy!"".

Về việc HLV huyền thoại Ferguson theo đuổi mình, Dyer tiết lộ Ferguson đã nỗ lực đến mức nào để chiêu mộ được anh cho MU dù cuối cùng mọi chuyện không thành công. Thời điểm đó, Dyer đang chơi cho Newcastle. Anh rất hào hứng với viễn cảnh được gia nhập MU, đến nỗi anh sẵn sàng đồng ý với yêu cầu của Ferguson.

"Khi tôi còn ở Newcastle, người đại diện đã gọi điện cho tôi và nói, "Tôi sẽ bật loa ngoài cho anh nghe"", Dyer chia sẻ, "Tôi đang ở sân bay New York, tôi và Titus Bramble (cầu thủ của Newcastle) sẽ trở về Anh.

Người đại diện của tôi nói, "Bây giờ anh sẽ nghe thấy một vài giọng nói", giọng đầu tiên là Pini Zahavi, người được coi là "siêu đại diện", ông ấy là đại diện của Rio Ferdinand. Sau đó giọng tiếp theo là, "Chào Kieron Dyer, tôi là Sir Alex". Ngay thời điểm đó, tôi kiểu như làm điệu bộ nói ra tên Sir Alex Ferguson trong khi tay chỉ vào điện thoại.

Fergie nói, "Tôi chỉ muốn cậu trả lời tôi hai câu hỏi, câu đầu tiên là cậu có muốn đến chơi cho Manchester United không?". Tôi trả lời, "Ừ, ừ, ừ, ừ". Câu thứ hai là, 'Nếu Newcastle không chấp nhận lời đề nghị, cậu có sẵn sàng làm ầm ĩ lên không?". Sau đó, tôi trả lời, "Ừ, ừ", và thế là xong, ông ấy cúp máy".

Kieron Dyer suýt chút nữa gia nhập MU khi còn chơi cho Newcastle. ẢNH: EPA

Cuối cùng, thương vụ chuyển nhượng này đã đổ bể. MU đưa ra lời đề nghị trị giá 15 triệu bảng để mua Dyer nhưng Newcastle từ chối, trong lúc MU cũng không muốn đáp ứng mức giá được cho là 25 triệu bảng của Newcastle. Dyer đã có 250 lần ra sân cho "Chích Chòe", thậm chí còn có tên trong "Đội hình tiêu biểu của Premier League mùa giải 2002 - 2003".

Kieron Dyer sau đó đã khoác áo QPR và Middlesbrough trước khi treo giày tại Middlesbrough vào năm 2013. Không giành được danh hiệu lớn nào trong sự nghiệp cầu thủ, Dyer có thể tự hỏi liệu mọi chuyện có khác đi không nếu anh chuyển đến Manchester United hay không.