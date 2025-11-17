Vòng loại World Cup 2026, Đức - Slovakia: Cuộc chiến sống còn 17/11/2025 12:02

Một trận đấu hấp dẫn đã diễn ra vào ngày thi đấu cuối cùng tại bảng A vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu khi chủ nhà Đức tiếp đón Slovakia vào lúc 2 giờ 45 sáng mai 18-11. Hiện Đức đang dẫn đầu bảng với 12 điểm, Slovakia có cùng 12 điểm với Đức nhưng xếp sau do thua về hiệu số.

Vì thế, đây là trận đấu mang ý nghĩa sống còn cho cả hai đội. Đội nào giành chiến thắng sẽ giành quyền vào vòng chung kết World Cup 2026. Tuy nhiên, đội nhì bảng A sẽ phải đối mặt với chặng đường khó khăn hơn, khi phải thi đấu ở vòng play-off đầy rủi ro.

Slovakia rõ ràng không phải là đối thủ dễ chơi với đội bóng của Julian Nagelsmann. Trong lần gặp nhau ở lượt đi vào ngày 4-9, tuyển Đức đã bất ngờ thua Slovakia với tỉ số 0-2.

Tuy nhiên, sau đó, đội tuyển Đức đã thắng bốn trận liên tiếp tại vòng loại World Cup. Đội tuyển Đức thậm chí còn ghi được tổng cộng 10 bàn thắng và chỉ để thủng lưới một lần. Tuy nhiên, tuyển Slovakia đã cho thấy mình không hề ngán ngại đội 4 lần vô địch World Cup. Slovakia đã giành chiến thắng 4 trong số 12 trận đấu gần nhất đối đầu với Đức trên mọi đấu trường.

Sau khi giành chiến thắng ở 2 trong 3 trận gần nhất trước Đức, Slovakia bước vào trận đấu quyết định này với tâm trạng rất tự tin. Tuyển Đức hiện đang thiếu một số cầu thủ chủ chốt do chấn thương, bao gồm thủ môn Marc-Andre ter Stegen, Antonio Rudiger, Jamal Musiala và Kai Havertz.

Nick Woltemade là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Đức. ẢNH/; AFP

Vì thế, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu tuyển Đức đối đầu với Slovakia bằng đội hình trong chiến thắng trước Luxembourg. Tiền đạo Nick Woltemade hiện đã ghi được ba bàn thắng sau bảy lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Đức. Tiền đạo tân binh của Newcastle này chắc chắn sẽ là trụ cột và là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Đức trong việc phá vỡ hàng phòng ngự của Slovakia.

Trong khi đó, đối với Slovakia, David Strelec, người đã ghi được tám bàn thắng sau 34 lần ra sân cho đội tuyển, dự kiến ​​sẽ bắt đầu ở hàng tiền vệ. Martin Dubravka và Milan Skriniar cũng dự kiến ​​sẽ ra sân ngay từ đầu bên phía đội khách, trong khi David Hancko sẽ đá ở vị trí hậu vệ trái.

Đội hình dự kiến

Đức: Oliver Baumann, Ridle Baku, Waldemar Anton, Jonathan Tah, David Raum, Serge Gnabry, Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Leroy Sané, Nick Woltemade, Florian Wirtz.

Slovakia: Martin Dubravka, Norbert Gyomber, Milan Skriniar, Adam Obert, Matus Bero, Tomas Rigo, Stanislav Lobotka, David Hancko, David Duris, David Strelec, Lukas Haraslin.