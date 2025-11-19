VÒNG LOẠI ASIAN CUP 2027 – BẢNG F NGÀY 19-11 Tuyển Việt Nam không khó thắng Lào 19/11/2025 06:39

(PLO)- Chủ nhà Lào gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 có mỗi điểm nhấn chiến thuật khi cả hai đội đều do HLV người Hàn Quốc dẫn dắt, nhưng ở lượt đi hồi tháng 3 đã cho thấy sự tương phản về trình độ của cầu thủ.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu ở sân vận động quốc gia Lào vào đêm 19-11 với phong độ vượt trội, trong khi chủ nhà vẫn cố gắng tìm kiếm hy vọng mong manh giữa chặng đường đầy thử thách. Lượt đi trên sân Gò Đậu, các học trò HLV Kim Sang-sik không có chân sút số 1 Nguyễn Xuân Son vẫn dễ dàng đè bẹp Lào 5-0.

Phong độ trái ngược giữa hai đội tuyển

Vòng loại cuối cùng AFC Asian Cup 2027 ngày 19-11 tại bảng F là trận tái ngộ giữa Lào (đứng thứ 3 với 3 điểm) và Việt Nam (xếp nhì bảng với 9 điểm). Cuộc đối đầu sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Lào, mang theo nhiều kỳ vọng từ phía đội chủ nhà, dù thực tế đội hình của họ chưa thực sự ổn định. Bên cạnh đó, tiếng vang của trận đấu còn nằm ở việc cả hai đội đều được dẫn dắt bởi hai chiến lược gia Hàn Quốc: ông Ha Hyeok-jun của Lào và ông Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam, tạo nên một lớp chiến thuật thú vị ở hai chiến tuyến.

Chủ nhà Lào bước vào trận đấu với vị thế của đội bóng yếu hơn, nhưng vẫn có những điểm sáng đáng kể. Đội bóng trẻ này có lối chơi giàu năng lượng, dù trải qua nhiều thất bại liên tiếp. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam rất ổn định với sự kết hợp giữa các cựu binh giàu kinh nghiệm và lứa trẻ đầy năng nổ. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng có nhiều cơ hội đi tiếp hơn ở Asian Cup 2027, khi chỉ có mỗi Malaysia là đối thủ chính, lại đang vướng vào lùm xùm giả mạo giấy tờ ngoại binh nhập tịch.

Hai Long và đồng đội có chuyến làm khách dễ chịu ở Lào. Ảnh: CCT.

Thống kê ở bảng F đang phản ánh rõ sự chênh lệch giữa hai đội. Tuyển Việt Nam đã ghi 9 bàn sau 4 lượt trận, con số vượt trội so với Lào và Nepal, chỉ kém Malaysia. Thầy trò ông Kim đã thắng 6-7 trận gần đây ở năm 2025, trong đó gồm trận hủy diệt Lào 5-0 ở lượt đi. Ngược lại, hàng thủ Lào để thủng lưới 14 bàn chỉ sau bốn trận và chỉ mới có một chiến thắng trước Nepal.

Sau trận thắng 2-1 Nepal, tuyển Lào nhanh chóng chững lại với chuỗi thất bại nặng nề trước Sri Lanka và Malaysia. Những trận thua Malaysia 1-5 và 0-3 cho thấy hàng phòng ngự Lào non kinh nghiệm, dễ bị tổn thương khi đối mặt các đối thủ tổ chức tấn công tốt. Trong trận lượt đi với Việt Nam, họ gần như bất lực và thua đậm 0-5, kết quả phản ánh đúng sự khác biệt về trình độ.

Về phía Việt Nam sau cú sốc thua Malaysia 0-4 đã trỗi dậy mạnh mẽ. Học trò ông Kim đánh bại Nepal hai lượt trận (1-0, 3-1) với năng lực triển khai bóng chặt chẽ và biết cách vượt qua khó khăn ở khâu kết thúc.

Văn Vĩ là tác giả cú đúp vào lưới tuyển Lào trong trận lượt đi đại thắng 5-0. Ảnh: CCT.

Tính kỷ luật của tuyển Việt Nam

Các tuyển thủ Việt Nam đạt tỷ lệ kiểm soát bóng trên 60% ở nhiều trận đấu, cho thấy rõ lối chơi pressing tầm cao mà HLV Kim Sang-sik đang xây dựng. Lào tuy có khả năng chống cự nhất định, nhưng sự thiếu chính xác trong các đường chuyền cùng số lần phạm lỗi cao khiến họ dễ vỡ trận khi bị ép sân liên tục. Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik có hàng thủ giữ kỷ luật tốt với số thẻ vàng ở mức thấp, cho thấy đội hình được tổ chức nghiêm ngặt từng vị trí.

HLV Ha Hyeok-jun của đội tuyển Lào khẳng định quyết tâm giành kết quả tốt dù thừa nhận thử thách quá lớn đang chờ đợi ông và các học trò. Nhà cầm quân 55 tuổi chia sẻ rằng đội bóng đã chuẩn bị kỹ lưỡng và mục tiêu đặt ra là giữ sạch lưới trước Việt Nam, điều mà họ chưa từng làm được trong nhiều năm gần đây. Ông Ha cho biết Lào phải tận dụng từng cơ hội hiếm hoi để hy vọng tìm được bàn thắng, đồng thời nhấn mạnh trận tái đấu này là dịp tốt để các cầu thủ trẻ học hỏi từ đối thủ mạnh.

Ở phía bên kia, HLV Kim Sang-sik rất tự tin và mục tiêu rõ ràng: giành chiến thắng để khép lại năm 2025 trọn vẹn. Ông thầy người Hàn Quốc nhấn mạnh dù các học trò còn trận đấu quyết định với Malaysia vào tháng 3 năm sau, nhưng nhiệm vụ trước mắt là phải thắng Lào để tạo đà tâm lý tích cực.

Thầy Hàn Kim Sang-sik có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn đồng nghiệp Ha Hyeok-jun. Ảnh: CCT.

Một trong những tâm điểm của trận này là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son sau gần một năm điều trị chấn thương. Ông Kim bày tỏ niềm vui khi Son bình phục và hy vọng chân sút nhập tịch gốc Brazil có thể tạo dấu ấn ngay trong lần trở lại đội tuyển.

Về điều kiện tập luyện tại Lào, ông Kim cho biết mặt sân chưa thật sự hoàn hảo nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng các buổi tập. Các tuyển thủ Việt Nam vẫn duy trì sự tập trung và thích nghi nhanh với điều kiện thi đấu.

Trận đấu giữa chủ nhà Lào và tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19 giờ, ngày 19-11 trên sân vận động quốc gia Lào, với các cân lực lượng cùng cơ hội chiến thắng đang nghiêng hẳn về phía đội khách.