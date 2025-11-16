Chỉ cần 1 bàn nữa, Harry Kane chạm mốc kỷ lục của Vua bóng đá Pele 16/11/2025 17:08

(PLO)- Harry Kane đang có nhiều cơ hội tạo nên một dấu mốc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá quốc tế khi anh có thể san bằng thành tích 77 bàn thắng của huyền thoại Pele, nếu ghi bàn vào lưới Albania tại Arena Kombetare vào rạng sáng 17-11.

Đây là trận đấu thứ 112 của Harry Kane trong màu áo Tam Sư, một con số thể hiện sự bền bỉ, dù Vua bóng đá Pele từng đạt đến cột mốc tương tự chỉ sau 92 trận. Tuy vậy, sự khác biệt về số trận không làm giảm đi giá trị của thành tích mà Kane đang hướng tới.

Nhìn lại sự nghiệp của Harry Kane ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia, những con số mà anh đang sở hữu thực sự ấn tượng. Dù mục tiêu lớn nhất của anh vẫn là cùng đội tuyển Anh giành một danh hiệu lớn, điều có thể mở đường cho Quả bóng vàng, Kane đã tiếp tục ghi dấu mùa này với phong độ rực sáng tại Bayern Munich khi ghi tới 23 bàn chỉ sau 17 trận. Hiếm khi người hâm mộ chứng kiến một trận đấu mà Harry Kane “tịt ngòi”, như trận thắng Serbia 2-0 gần đây.

Kane thừa nhận rằng việc có thể đứng ngang hàng với cái tên Pele khiến anh cảm thấy tự hào, dù đôi khi bản thân vẫn khó tin về những thành tựu đã đạt được. Anh chia sẻ rằng điều quan trọng nhất vẫn là tiếp tục tiến lên phía trước, nỗ lực không ngừng để hoàn thiện chính mình. Việc bỏ lỡ cơ hội trước Serbia khiến anh hơi tiếc nuối, nhưng Kane hiểu rằng có những trận mọi thứ diễn ra thuận lợi, và có ngày thì không.

Kane chỉ cần 1 bàn nữa để sánh ngang với Vua bóng đá Pele. Ảnh: EPA.

Điều khiến Harry Kane hài lòng chính là những đóng góp vào lối chơi chung: tham gia vào quá trình triển khai bóng, xâm nhập vòng cấm và hỗ trợ đồng đội. Nhưng với bản năng một tiền đạo, Kane vẫn luôn mong muốn vừa ghi bàn, vừa góp phần mang về chiến thắng.

Mỗi khi nhắc đến các kỷ lục của Kane, không thể không liên tưởng đến Erling Haaland, người cũng đang trong giai đoạn thăng hoa với 19 bàn sau 15 trận cho Manchester City. Tiền đạo Harry Kane thừa nhận rằng trong cuộc đua hướng tới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cả anh và Haaland đều cần nhiều hơn những thống kê cá nhân: họ phải chinh phục được Champions League hoặc World Cup.

Kane tin vào cơ hội của Bayern mùa này khi đội bóng đang thể hiện phong độ mạnh mẽ, đủ sức trở thành ứng viên hàng đầu tại châu Âu. Điều đó theo anh có thể giúp anh tiến gần hơn đến cuộc đua Quả bóng vàng. Còn với đội tuyển Anh, Kane nhận định Tam Sư sẽ bước vào giải đấu lớn tiếp theo với tư cách ứng cử viên nặng ký.

Tiền đạo người Anh muốn có ngôi vua World Cup để chạm tay vào Quả bóng vàng. Ảnh: EPA.

Nhìn lại hành trình gần đây, Kane cho biết anh đang hướng đến kỳ nghỉ đông sau sáu tuần nữa để tái tạo năng lượng. Giai đoạn đó sẽ mở đầu cho chặng đường quyết định của mùa giải, khi những trận cầu lớn, áp lực lớn và danh hiệu lớn bắt đầu đến gần. Dù đội tuyển Anh đã tiến đến trận chung kết Euro 2024, Kane thừa nhận bản thân lúc ấy chưa đạt phong độ tốt nhất.

HLV Thomas Tuchel khi còn dẫn dắt Bayern từng nhận thấy vấn đề ở lưng Harry Kane, dù chính anh tại thời điểm đó phủ nhận việc gặp chấn thương. Giờ đây, Kane thú nhận rằng so với trước, anh cảm thấy khỏe mạnh và sắc bén hơn, phần nhiều nhờ đã hồi phục hoàn toàn sau những chấn thương nhỏ vào cuối mùa giải trước. Anh hy vọng sẽ đạt điểm rơi phong độ vào mùa hè, thời điểm quyết định vận mệnh Tam Sư.

Trận đấu với Albania cũng đánh dấu trải nghiệm mới cho khoảng 1.900 cổ động viên Anh đến sân, bởi cuộc đối đầu gần nhất tại Tirana năm 2021 diễn ra trong sân không khán giả vì dịch bệnh.

Chân sút của Bayern Munich có hiệu suất ghi bàn đáng nể tại Bundesliga. Ảnh: EPA.

Sân đấu này lại gợi nhớ một sự kiện thú vị: năm 2001, danh hài Norman Wisdom, người được xem như biểu tượng văn hoá tại Albania, từng khiến khán đài "nổ tung" khi xuất hiện giữa sân trong trang phục đặc biệt. Ở trận đấu ấy, Beckham dẫn dắt tuyển Anh giành chiến thắng 3-1 nhờ các bàn thắng của Michael Owen, Paul Scholes và Andy Cole.

Thế hệ vàng của bóng đá Anh năm ấy sở hữu nhiều ngôi sao, nhưng họ chưa từng tiến quá vòng tứ kết, điều mà Harry Kane đã làm được tới ba lần cùng Tam Sư. Tuy nhiên, anh hiểu rõ rằng để được ghi nhận như một huyền thoại thực thụ và cạnh tranh danh hiệu cá nhân cao nhất, anh phải cùng đội tuyển giành một trong những danh hiệu lớn: World Cup năm tới hoặc Euro 2028 trên sân nhà. Đó mới là thước đo cao nhất cho sự vĩ đại mà Kane đang theo đuổi trong những năm cuối của sự nghiệp đỉnh cao.