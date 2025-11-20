Đội tuyển Malaysia khủng hoảng nghiêm trọng 20/11/2025 12:28

(PLO)- Những rắc rối xoay quanh vụ việc giữa FIFA và Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) không chỉ dừng lại ở thời điểm hiện tại, mà có thể kéo dài và gây ảnh hưởng đến tương lai của các cầu thủ “con lai” muốn khoác áo đội tuyển Malaysia.

Nhà phân tích thể thao Datuk Pekan Ramli cảnh báo rằng nếu FIFA đánh mất hoàn toàn niềm tin vào FAM, quá trình chiêu mộ cầu thủ cho đội tuyển Malaysia có nguồn gốc lai trong những năm tới sẽ gặp vô vàn trở ngại.

Theo ông Pekan, vấn đề cốt lõi của scandal không chỉ nằm ở sai phạm của bảy cầu thủ liên quan, mà ở chỗ tính minh bạch và mức độ chịu trách nhiệm của FAM đang bị đặt dấu hỏi.

Ông Pekan nhấn mạnh: “Nếu FIFA không còn tin tưởng FAM, hậu quả sẽ vô cùng nặng nề. Chúng ta buộc phải hết sức thận trọng, bởi quy trình tuyển chọn cầu thủ lai do FAM thiết lập hiện nay đã bị phá vỡ do có sự tham gia của nhiều bên không tuân thủ quy định. Từ lúc này, mọi bước trong quy trình ấy sẽ phải đối mặt với sự nghi ngờ và soi xét chặt chẽ hơn từ FIFA”.

Chuyên gia bóng đá Datuk Pekan Ramli cho rằng FIFA đã mất niềm tin vào FAM. Ảnh: TNST.

Ông Pekan nói rõ với mức độ nghiêm trọng của những vi phạm mà FAM bị cáo buộc, đội tuyển Malaysia sẽ lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng, vì bất cứ ứng viên mới nào có ý định khoác áo “Những chú hổ vàng” đều sẽ bị xem xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết. Không chỉ riêng bảy cầu thủ trong vụ việc này chịu tác động, mà cả hệ thống tuyển chọn cũng bị ảnh hưởng. Đây không còn là câu chuyện của vài cá nhân. Cả bộ máy đang bị đặt lên bàn cân”.

Hồi đầu tuần, FIFA đã công bố bản quyết định dài 64 trang, trong đó mô tả chi tiết việc FAM sử dụng các tài liệu bị làm giả nhằm chứng minh tư cách thi đấu của 7 cầu thủ này. Báo cáo nêu rõ hành vi gian lận tài liệu để qua mặt các cơ quan quản lý là sự vi phạm trực diện đến tính liêm chính trong bóng đá, điều mà FIFA xem là không thể dung thứ.

Ông Pekan cho biết thêm văn bản của FIFA lần này có giọng điệu mạnh mẽ bất thường, thể hiện sự nghiêm khắc và thái độ không hài lòng rõ rệt từ tổ chức đứng đầu bóng đá thế giới. Theo phân tích của ông, nội dung báo cáo không chỉ đưa ra bằng chứng mà còn “lột trần” toàn bộ những sai phạm của FAM.

FIFA không khoan nhượng với những sai phạm của FAM. Ảnh: TNST.

“Khi đọc tài liệu, mọi người có thể cảm nhận rõ sự giận dữ. FIFA hầu như không che giấu thái độ của họ. Tổ chức này muốn chỉ ra rằng FAM đã đưa ra những thông tin sai lệch, hợp tác với những cá nhân khác để xây dựng các luận điểm vô lý, từ cấp lãnh đạo cho đến cầu thủ liên quan”, ông Pekan bày tỏ.

Chuyên gia này nhận định rằng FIFA dường như đã đi đến giới hạn chịu đựng và đặt vụ việc này như một bài học mang tính cảnh báo cho toàn bộ hệ thống bóng đá Malaysia. Với mức độ nghiêm trọng như vậy, ông Pekan cho rằng việc khôi phục lại lòng tin từ FIFA sẽ không phải là chuyện có thể giải quyết trong ngày một ngày hai.