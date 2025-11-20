AFC chính thức lên tiếng về rắc rối của bóng đá Malaysia 20/11/2025 10:12

Ông Windsor cảnh báo rằng bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào của chính phủ Malaysia cũng có thể khiến FIFA áp dụng biện pháp kỷ luật, trong đó nghiêm trọng nhất là mức án đình chỉ bóng đá Malaysia tham gia các giải đấu quốc tế dài hạn.

Trong thời gian gần đây, mối quan hệ giữa FAM và FIFA trở thành tâm điểm chú ý sau hàng loạt cảnh báo về nguy cơ can thiệp chính trị, đặc biệt sau vụ bê bối giả mạo tài liệu liên quan đến bảy cầu thủ có gốc Malaysia. Những lùm xùm này khiến dư luận đặt câu hỏi về vai trò của Bộ Thanh niên và Thể thao (KBS) trong việc xử lý khủng hoảng và liệu các biện pháp của chính phủ có đi quá giới hạn hay không.

Windsor cho biết KBS cần thận trọng khi đưa ra quan điểm, tránh những phát ngôn hay hành động có thể bị hiểu lầm là can thiệp vào công việc của một tổ chức bóng đá độc lập. Theo ông, dù FAM đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn sau quyết định của FIFA, chính phủ vẫn không có thẩm quyền yêu cầu hay gây sức ép buộc bất kỳ quan chức nào của FAM từ chức, bởi toàn bộ nhân sự lãnh đạo đều do các thành viên của Liên đoàn bầu chọn tại đại hội.

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John cảnh báo làng bóng Malaysia thận trọng xử lý rắc rối, tránh bị can thiệp bởi bên thứ ba. Ảnh: TAFC.

Ông Windsor nhấn mạnh rằng về mặt nguyên tắc, chính phủ là một trong những bên đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bóng đá quốc gia, nhưng quyền hạn của chính phủ chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ, đầu tư và tạo điều kiện. Chính phủ không được phép đưa ra mệnh lệnh hành chính, chỉ đạo điều hành hay ảnh hưởng đến các quyết định của FAM. Bất cứ tuyên bố nào cũng phải được cân nhắc kỹ lưỡng, bởi chỉ một phát ngôn mơ hồ cũng có thể bị bên ngoài đánh giá là dấu hiệu can thiệp vào bóng đá Malaysia.

Windsor khẳng định: “Bộ hay bộ trưởng không thể yêu cầu các quan chức của FAM từ nhiệm. Điều đó vượt ngoài quyền hạn, bởi họ là những người được các chi nhánh thành viên tín nhiệm và bầu ra. Cơ cấu tổ chức phải được tôn trọng theo đúng quy định của FIFA”.

Ông Windsor cũng nhắc lại rằng mọi chỉ dẫn hay tác động từ bên thứ ba – bao gồm cả chính phủ – vào các quá trình hành chính, nhân sự hoặc bầu cử của một liên đoàn bóng đá đều vi phạm nguyên tắc độc lập mà FIFA đặt ra. Tính liêm chính và tự chủ của FAM là yếu tố phải được bảo vệ tuyệt đối.

Đội tuyển Malaysia sau trận thắng Nepal 1-0 lượt về vòng loại Asian Cup 2027 nhưng vẫn phải chờ quyết định cuối cùng của CAS. Ảnh: TNST.

Khi được hỏi về các trường hợp gần đây trong khu vực bị FIFA đình chỉ vì chính phủ can thiệp, Windsor đã đưa ra ví dụ về Brunei. Ông cho biết trong khoảng hai tháng trở lại đây, FIFA và AFC đã phải thành lập một ủy ban bình thường hóa sau khi phát hiện sự can thiệp của bên thứ ba vào quá trình bầu cử lãnh đạo liên đoàn bóng đá nước này. Sự việc khiến cơ chế quản lý bóng đá quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng, buộc các tổ chức bóng đá quốc tế phải áp dụng biện pháp mạnh để khôi phục bộ máy điều hành đúng chuẩn.

Theo ông Windsor, trường hợp của Brunei là lời cảnh báo thiết thực cho mọi liên đoàn thành viên, rằng bất kỳ hành động nào vượt ngoài khung quy định đều có thể kéo theo hậu quả nặng nề. Ông cho rằng bóng đá Malaysia cần nhìn nhận sự việc này như một bài học quan trọng để tránh lặp lại sai lầm, bởi chỉ một quyết định thiếu thận trọng cũng có thể gây tổn hại cho toàn bộ hệ sinh thái bóng đá của quốc gia.