Các khía cạnh phạm tội của vụ bê bối bóng đá Malaysia 20/11/2025 11:34

(PLO)- Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Hannah Yeoh khẳng định rằng mọi yếu tố có dấu hiệu hình sự liên quan đến vụ bê bối làm giả giấy tờ cầu thủ di sản của bóng đá Malaysia đều thuộc trách nhiệm xử lý của Bộ Nội vụ (KDN).

Tuyên bố Bộ trưởng Hannah Yeoh được đưa ra sau khi FIFA yêu cầu nhiều quốc gia tiến hành rà soát các cáo buộc gian lận tài liệu liên quan đến một nhóm cầu thủ gốc nước ngoài từng được đề xuất chơi cho bóng đá Malaysia.

Thông tin trên xuất hiện ngay sau khi Ủy ban Kháng cáo của FIFA quyết định giữ nguyên án phạt dành cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và đồng thời chỉ đạo mở cuộc điều tra chính thức về quy trình nội bộ của tổ chức này. Tâm điểm vụ việc liên quan đến hồ sơ của bảy cầu thủ gốc nước ngoài bao gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Theo bà Yeoh, bà đã chủ động liên hệ với Bộ trưởng Nội vụ, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, để nắm thông tin ban đầu nhưng vẫn đang chờ phản hồi. Bà nhấn mạnh rằng khi sự việc có yếu tố hình sự, quyền thẩm tra và xử lý thuộc về Bộ Nội vụ chứ không nằm trong phạm vi giải quyết của Bộ Thanh niên và Thể thao.

Bộ trưởng Hannah Yeoh thận trọng với việc đánh giá về những phán quyết của FIFA. Ảnh: TNST.

Bà Yeoh cũng cho biết Bộ Thanh niên và Thể thao sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay đánh giá vội vàng nào về nội tình của bóng đá Malaysia. Bà cho rằng quyết định của FIFA liên quan đến đơn kháng cáo của FAM cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính khách quan khi báo cáo trước Quốc hội.

Trong bản lý giải vừa được FIFA công bố chính thức, tổ chức này nhấn mạnh rằng cuộc điều tra phải tập trung vào vai trò của Tổng thư ký FAM Datuk Noor Azman Rahman cùng hai người đại diện được FIFA cấp phép, gồm Nicolas Puppo và Frederico Moraes. FIFA cho rằng những cá nhân này có liên quan trực tiếp đến các bộ hồ sơ sai phạm và mức độ liên đới của họ cần được phân tích toàn diện vì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính minh bạch trong công tác quản lý của FAM.

FIFA cũng yêu cầu ban thư ký liên hệ và thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền tại Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia, bởi hành vi làm giả giấy tờ trong lĩnh vực thể thao có thể cấu thành hành vi phạm tội theo luật hình sự ở những quốc gia này.

Làng bóng Malaysia đối diện với những rắc rối chưa có hồi kết về cầu thủ nhập tịch. Ảnh: TNST.

Trước đó, FIFA đã tuyên án phạt FAM số tiền 350.000 franc Thụy Sĩ. Cùng lúc, bảy cầu thủ liên quan bị xử phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ và nhận án treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá quốc tế.

Bê bối này được xem như một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất của bóng đá Malaysia trong nhiều năm trở lại đây, khiến hình ảnh của FAM bị ảnh hưởng đáng kể và buộc chính phủ phải theo dõi sát quá trình điều tra, dù không được phép can thiệp trực tiếp theo quy định của FIFA.

Vì thế, bà Hannah Yeoh nhấn mạnh rằng mọi quyết định và phát ngôn của các cơ quan liên quan đều cần thận trọng nhằm tránh hiểu nhầm hoặc gây thêm áp lực không cần thiết lên tiến trình xử lý của các bên chức năng.