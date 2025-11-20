Tuyển nữ TP.HCM được và mất ở giải châu Á 20/11/2025 11:08

(PLO)- Dù đã chơi đầy nỗ lực, tuyển nữ TP.HCM vẫn nhận thất bại 0-3 trước đội khách đến từ Úc Melbourne City trong lượt trận cuối AFC Women’s Champions League 2025-2026 bảng A.

Trận thua của tuyển nữ TP.HCM trên sân Thống Nhất không ảnh hưởng đến vị trí của đại diện Việt Nam, bởi với hai chiến thắng trước đó, đội vẫn giữ vững ngôi nhì bảng và giành vé tiến vào vòng tứ kết. Tuy nhiên, mất mát của các cô gái TP.HCM là không thể giành lợi thế chơi trên sân nhà ở loạt trận knock out.

Mặc dù tuyển nữ TP.HCM và Melbourne City đều sớm có suất đi tiếp, trận đấu vẫn diễn ra sôi động. Đội bóng đến từ Úc vốn nổi tiếng với nền tảng thể lực mạnh mẽ cùng đội hình đồng đều chủ động áp đặt thế trận ngay từ khi trọng tài thổi còi khai cuộc. Chỉ chưa đầy một phút sau, Kim Thanh đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú dứt điểm quyết đoán của McNamara. Chưa kịp chỉnh lại đội hình, chủ sân Thống Nhất tiếp tục bị thủng lưới ở phút thứ 4 khi Apostolakis kết thúc gọn gàng một pha tấn công tốc độ.

Việc không có sự phục vụ của hai trụ cột Thùy Trang và Huỳnh Như ngay từ đầu do chấn thương nhẹ khiến đội tuyển nữ TP.HCM gặp khó trong việc giữ nhịp ở tuyến giữa. HLV Đoàn Thị Kim Chi buộc phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, điều này phần nào ảnh hưởng đến khả năng tổ chức chơi bóng trước một đối thủ mạnh hơn về mọi mặt.

Các cô gái TP.HCM dù thua vẫn giữ ngôi nhì bảng và giành quyền đi tiếp vào tứ kết giải nữ các CLB châu Á. Ảnh: VFF.

Sau hai bàn thua chóng vánh, các cầu thủ nữ TP.HCM dần lấy lại sự bình tĩnh, cố gắng kiểm soát bóng và đẩy đội hình lên cao hơn. Dù vậy, trước lối đá kỷ luật và sự chắc chắn của Melbourne City, những nỗ lực ấy không tạo ra nhiều tình huống thực sự nguy hiểm. Cơ hội rõ nét nhất mà chủ nhà tạo ra trong hiệp một là cú sút từ xa của Ouni ở phút 30, nhưng bóng đi chưa đủ khó để chuyển thành bàn thắng. Khi vẫn đang tìm cách rút ngắn cách biệt, đội lại phải nhận thêm bàn thua thứ ba ở phút 41 sau tình huống dứt điểm của McMahon.

HLV Kim Chi trong hiệp hai quyết định tăng cường sức tấn công khi tung Huỳnh Như và Bảo Châu vào sân. Sự hiện diện của hai cầu thủ kinh nghiệm giúp đội cầm bóng chắc chắn hơn và tạo được một số pha phối hợp đáng chú ý. Tuy nhiên, Melbourne City vẫn duy trì lối chơi chặt chẽ, tận dụng ưu thế thể lực để bóp nghẹt các đường lên bóng của tuyển nữ TP.HCM. Thủ môn Barbriel vào sân trong hiệp hai gần như không phải đối mặt với tình huống nguy hiểm nào.

Trận thua 0-3 đã khiến TP.HCM mất lợi thế đá lượt về trên sân nhà, nhưng đội vẫn giữ được tấm vé vào vòng knock out và hoàn thành mục tiêu đề ra tại vòng bảng, nhất là trong bối cảnh phải đối đầu những đối thủ chất lượng như Melbourne City hay Lion City Sailors. Đây là động lực để đội tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho vòng tứ kết.

Cô trò Kim Chi đã hoàn thành mục tiêu vào vòng knock out giải châu Á. Ảnh: VFF.

Sau trận đấu, HLV Nguyễn Hồng Phẩm – đại diện ban huấn luyện – gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì kết quả không như mong đợi, đồng thời thừa nhận Melbourne City là đối thủ mạnh vượt trội về chiến thuật, kỹ thuật lẫn nền tảng thể lực.

Ông Phẩm cho biết đội đã ưu tiên bảo toàn lực lượng cho SEA Games, đặc biệt là trường hợp của Huỳnh Như đang gặp chấn thương nhẹ. Việc nhận hai bàn thua quá sớm khiến tâm lý cầu thủ bị ảnh hưởng, dẫn đến thế trận bị động ngay cả khi đội chủ động bố trí hệ thống phòng ngự dày.

Về vấn đề ngoại binh, TP.HCM cho biết họ tạm thời hài lòng với lực lượng hiện tại nhưng vẫn muốn tìm thêm cầu thủ chất lượng cao. Tuy nhiên, chi phí và thời gian đàm phán là những trở ngại lớn. Dù thua đậm, toàn đội khẳng định sẽ không bỏ cuộc và tiếp tục chiến đấu với tinh thần đoàn kết trong chặng đường tiếp theo.