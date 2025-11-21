Kỳ thú 2 quốc gia nhỏ bé Curacao và Cape Verde giành vé chơi World Cup 21/11/2025 17:40

(PLO)- Trong những ngày gần đây, bức tranh về FIFA World Cup 2026 đang dần hoàn thiện và đáng chú ý nhất là hai quốc gia nhỏ bé Curacao, Cape Verde đã viết nên câu chuyện kỳ diệu về hành trình tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

3 đồng chủ nhà World Cup bao gồm Mỹ, Canada và Mexico sẽ giới thiệu một thể thức mở rộng chưa từng có: 48 đội tuyển tham dự, trong đó 42 đội đã chính thức giành vé và sáu suất còn lại sẽ được xác định qua vòng play off liên lục địa vào tháng 3 năm sau.

Khi châu Âu tiếp tục chứng kiến những biến động quen thuộc, chẳng hạn như việc đội tuyển Ý lại rơi vào cuộc chiến tranh suất vớt, thì ở nhiều nơi khác trên thế giới, những đội bóng ít tên tuổi hơn lại viết nên những chương mới mang tính lịch sử. Curacao, Cape Verde hay Haiti chính là những ví dụ tiêu biểu: những nền bóng đá mà trước đây giới mộ điệu hiếm khi nghĩ đến khả năng góp mặt tại ngày hội lớn nhất hành tinh.

Cape Verde - hơn cả một giấc mơ

Đối với Cape Verde, chiếc vé tham dự vòng chung kết World Cup không đơn thuần là một thành tích thể thao, mà còn là sự kiện mang ý nghĩa văn hóa và bản sắc dân tộc. Quốc gia này chỉ gồm 10 hòn đảo nhỏ, nằm giữa Đại Tây Dương, với dân số hơn nửa triệu người, con số đủ để khiến họ trở thành một trong những quốc gia nhỏ nhất lịch sử từng góp mặt ở World Cup, chỉ đứng sau Iceland năm 2018.

Cape Verde đã chính thức vượt qua vòng loại để góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh: EPA.

Cape Verde đoạt vé sau chiến thắng quan trọng trước Swatini, nhưng chiến tích thật sự đã được gây dựng từ vòng bảng, nơi họ đánh bại Cameroon - quốc gia giàu truyền thống bậc nhất châu Phi - bằng bàn thắng duy nhất của Rocha Livramento. Tại sân Estadio Nacional ở Praia, nơi nằm giữa địa hình núi lửa khô cằn, khoảng 15.000 khán giả, tương đương 2% dân số cả nước, đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của Tiburones Azules.

Mối liên kết giữa Cape Verde và Bồ Đào Nha vốn ăn sâu trong lịch sử, từ ngôn ngữ, văn hóa đến bóng đá. Không ai quên rằng huyền thoại Eusebio mang trong mình dòng máu Cape Verde. Tuy nhiên, đội tuyển Cape Verde ngày nay đã xây dựng bản sắc riêng, thể hiện qua cả trang phục thi đấu: sắc xanh quốc kỳ, hình ảnh 10 hòn đảo biểu tượng trên áo, tất cả phản ánh một đất nước đang muốn bước ra khỏi cái bóng lịch sử.

Năm 2024, khi người dân Cape Verde kỷ niệm 50 năm độc lập, chiếc vé World Cup trở thành món quà tinh thần lớn lao dành cho cộng đồng trong và ngoài nước. Đây cũng là thành quả của một quá trình phát triển dài hơi, từng đưa đội tuyển lọt vào tứ kết Cúp châu Phi năm 2013 và 2023, và diễn ra chỉ một năm sau khi vận động viên David de Pina mang về huy chương Olympic đầu tiên trong lịch sử quốc gia tại Paris 2024.

Niềm hạnh phúc của người hâm mộ Cape Verde. Ảnh: EPA.

Curacao: phép màu vùng Caribe

Nếu câu chuyện của Cape Verde đã đủ gây ấn tượng, thì hành trình của Curacao thậm chí còn khiến thế giới bóng đá ngạc nhiên hơn. Hòn đảo rộng 444 km², cách bờ biển Venezuela chỉ 60 km, hiện là quốc gia nhỏ nhất và ít dân nhất từng giành quyền dự World Cup. Thuộc Vương quốc Hà Lan, Curacao sử dụng tiếng Hà Lan và tiếng Creole, và từ lâu được biết đến nhiều hơn nhờ những bãi biển Caribe và rượu mùi cùng tên. Thế nhưng nay, đội tuyển của họ đã tạo nên kỳ tích khiến cả thế giới phải nhìn lại.

Đội tuyển Curacao bước vào World Cup 2026 với thành tích đáng kinh ngạc: bảy trận thắng và ba trận hòa, giành 24 điểm để đứng đầu bảng, xếp trên Jamaica, đội bóng vốn mạnh hơn nhiều về truyền thống.

Thành công của Curacao được xây dựng qua một thập kỷ, khi đội bóng từ vị trí 150 đã leo lên nhóm 80 đội hàng đầu thế giới. Một phần quan trọng trong hành trình ấy chính là sự xuất hiện của HLV kỳ cựu Dick Advocaat. Ở tuổi 78, sau khi kinh qua hàng loạt đội tuyển lớn nhỏ từ Hà Lan, Nga, Iraq đến Hàn Quốc, Advocaat đến Curacao đầu năm 2024 và mang theo cả kinh nghiệm lẫn tầm nhìn chiến lược.

HLV Dick Advocaat đã giúp các học trò Curacao hiện thực hóa giấc mơ đẹp. Ảnh: EPA.

Vai trò của Advocaat vượt ngoài chức danh HLV: ông là người kết nối thế hệ cầu thủ gốc Curacao sinh trưởng tại Hà Lan, giúp họ quay về cống hiến cho quê hương. Nhờ đó, đội tuyển của một quốc gia chỉ có dưới 160.000 dân lại sở hữu những cầu thủ quen thuộc với bóng đá đỉnh cao châu Âu, như Livano Comenencia từ hệ thống đào tạo của Juventus.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Curacao, Gilbert Martina, gọi đây là “thành quả của một dự án được nuôi dưỡng suốt 21 năm”. Ông cho biết cả đất nước, dù nhỏ bé, đều mang trong mình “một trái tim lớn”, và chiếc vé World Cup chính là món quà dành cho người dân trên toàn thế giới. Không chỉ đơn lẻ, Curacao còn là một trong ba đại diện của khu vực Caribe góp mặt ở World Cup 2026, minh chứng cho việc FIFA mở rộng suất tham dự đã tạo nên cơ hội hiếm có cho những nền bóng đá nhỏ.

Quốc gia Curacao chỉ có hơn 150.000 dân đã hiên ngang góp mặt ở vòng chung kết cúp thế giới. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, cùng với sự phấn khích và bất ngờ, World Cup mở rộng cũng làm dấy lên tranh luận quen thuộc: cơ hội cho cái nhỏ có thể phải đánh đổi bằng chỗ đứng của những đội tuyển lớn ở châu Âu bị loại đầy tiếc nuối.

Dẫu vậy, những câu chuyện như Cape Verde hay Curacao vẫn mang đến sức hút rất riêng, những minh chứng sống động rằng bóng đá vẫn luôn có chỗ cho những điều kỳ diệu, và rằng thế giới bóng đá đang thay đổi theo những cách mà trước kia ít ai dám tưởng tượng.