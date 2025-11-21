Bất ngờ đương kim vô địch U-22 Indonesia chỉ cần về nhì SEA Games 33 21/11/2025 13:52

(PLO)- Trong bản dự báo thành tích vừa được Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia (Kemenpora) xây dựng cho SEA Games 2025, đội tuyển U-22 Indonesia bất ngờ không nằm trong nhóm các môn thể thao được đặt mục tiêu giành huy chương vàng.

Đội tuyển U-22 Indonesia không nhất thiết vô địch SEA Games 33 là kết quả của quá trình đánh giá kéo dài nhiều tuần, khi nhóm chuyên gia của Bộ hoàn thiện mô hình dự đoán nhằm xác định mục tiêu tổng thể cho đoàn thể thao xứ vạn đảo tại kỳ đại hội sắp tới.

Theo kết quả đánh giá này, đội tuyển U-22 Indonesia của HLV Indra Sjafri dù đang là đương kim vô địch SEA Games chỉ được giao mục tiêu giành huy chương bạc. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao, ông Erick Thohir, cho biết các căn cứ chuyên môn từ Kemenpora cho thấy bóng đá nam được dự đoán sẽ về nhì, trong khi tuyển nữ được kỳ vọng mang về huy chương đồng.

Điều này gây bất ngờ bởi tại SEA Games trước ở Campuchia cách đây hai năm, đội tuyển trẻ của Indonesia đã tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại Thái Lan trong trận chung kết để mang về chiếc huy chương vàng đầu tiên kể từ năm 1991. Thành tích ấy từng được xem là bước ngoặt quan trọng trong hành trình nâng tầm bóng đá trẻ của Indonesia.

Đội tuyển trẻ Indonesia đã lên ngôi ở kỳ SEA Games tại Campuchia cách đây 2 năm, sau một trận kịch chiến dữ dội với Thái Lan. Ảnh: CCT.

Tuy nhiên, theo phân tích của Kemenpora, mục tiêu huy chương vàng ở kỳ đại hội năm nay không được đặt lên vai đội U-23 Indonesia mà dành cho những môn khác có khả năng đóng góp điểm số cao và ổn định hơn.

Ngoài bóng đá, Bộ Thanh niên và Thể thao đã phác thảo mục tiêu huy chương cho hàng loạt môn thi đấu trọng điểm. Cử tạ được coi là “mũi nhọn” với kỳ vọng mang về bốn huy chương vàng. Bắn cung cũng được dự đoán có thể tái lập thành tích tương tự.

Cầu lông, môn thể thao có thế mạnh lâu năm, được đặt mục tiêu hai huy chương vàng. Thể thao dưới nước có khả năng đóng góp 3 chiếc vàng, trong khi judo và taekwondo cũng nằm trong nhóm có cơ hội tranh chấp huy chương cao. Môn xe đạp sẽ cần thêm thời gian để phân tích, còn điền kinh được giao chỉ tiêu bốn huy chương vàng.

Căn cứ vào tình hình thực tế, đội tuyển U-22 Indonesia không được giao chỉ tiêu vàng SEA Games 33. Ảnh: CCT.

Theo ông Erick, toàn bộ những đánh giá này nhằm phục vụ mục tiêu lớn nhất của đoàn thể thao Indonesia tại SEA Games 2025: giành vị trí thứ 3 toàn đoàn. Kemenpora đã tiến hành tính toán điểm số dựa trên khả năng giành huy chương của từng môn và đưa ra con số 80 điểm, tương đương chỉ tiêu đã đặt ra ở những kỳ SEA Games trước. Nếu đạt được mức điểm này, Indonesia có cơ sở để tái lập vị trí trong tốp 3 bảng tổng sắp huy chương Đông Nam Á.

Dù không được giao chỉ tiêu cao nhất, đội tuyển U-22 Indonesia vẫn được kỳ vọng thể hiện phong độ thuyết phục tại Thái Lan. Việc không đặt mục tiêu vàng có thể giảm áp lực cho thầy trò HLV Indra Sjafri, đồng thời cho phép đội tập trung nhiều hơn vào quá trình chuẩn bị chuyên môn.

SEA Games 2025 dự kiến là sân chơi giàu tính cạnh tranh, và việc xây dựng mục tiêu hợp lý được xem là một phần quan trọng trong chiến lược cải thiện thứ hạng của đoàn thể thao Indonesia.