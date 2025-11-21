Kỳ lạ cổ động viên của 2 đội tuyển không thể đến Mỹ cổ vũ World Cup 21/11/2025 10:59

(PLO)- Dù đã chính thức giành vé dự World Cup 2026, đội tuyển Iran và Haiti nhiều khả năng sẽ đối mặt với một kỳ cúp thế giới đặc biệt khó khăn khi người hâm mộ của họ có thể không được phép đến sân tại Mỹ.

Nguyên nhân các cổ động viên không thể góp mặt tại World Cup đến từ lệnh hạn chế nhập cảnh do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành, vốn đang ảnh hưởng trực tiếp đến công dân một số quốc gia, trong đó có Iran và Haiti.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 42 đội tuyển trên thế giới hoàn tất hành trình vượt qua vòng loại và giành lấy suất góp mặt tại World Cup 2026. Giải đấu kỳ này sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico, kéo dài từ tháng 11 đến giữa tháng 7 năm sau. Tuy nhiên, giữa niềm vui đoạt vé, hai đội tuyển đến từ châu Á và CONCACAF lại đứng trước một thực tế không mấy dễ chịu: lệnh cấm nhập cảnh của Mỹ vẫn đang có hiệu lực, khiến việc di chuyển của công dân hai nước này sang lãnh thổ Mỹ trở nên vô cùng khó khăn.

Iran là đội bóng châu Á thứ ba giành quyền tham dự World Cup 2026, nối bước Nhật Bản và Úc. Chiếc vé của họ đến sau trận hòa 2-2 kịch tính trước Uzbekistan ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á. Trong khi đó, Haiti đã có màn trình diễn bùng nổ trong trận đấu quyết định với Nicaragua, giành chiến thắng 2-0 để kết thúc bảng C vòng loại CONCACAF với chiếc vé trực tiếp đến vòng chung kết World Cup.

Haiti đã giành quyền góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026. Ảnh: EPA.

Tuy vậy, theo sắc lệnh được Donald Trump ban hành vào tháng 6 năm ngoái, công dân của 12 quốc gia, bao gồm Haiti và Iran, bị xếp vào diện hạn chế nhập cảnh vì lý do an ninh quốc gia. Điều này đồng nghĩa phần lớn cổ động viên của hai nước sẽ không thể sang Mỹ cổ vũ đội nhà như bình thường. Mặc dù vậy, Trump đã đưa ra một số ngoại lệ đối với các sự kiện thể thao mang tầm quốc tế như World Cup hay Thế vận hội.

Theo quy định nới lỏng này, các vận động viên, ban huấn luyện, nhân viên hỗ trợ và thân nhân trực hệ vẫn được phép nhập cảnh để phục vụ thi đấu. Chính sách đặc biệt này cho phép hai đội tuyển có thể tham dự giải đấu, nhưng lại không mở rộng cho đa số người hâm mộ.

Theo thông tin từ Marca, các tuyển thủ Iran và Haiti cùng thành phần đội ngũ đi kèm vẫn sẽ được cấp phép nhập cảnh khi World Cup diễn ra tại Mỹ. Tuy nhiên, nhóm cổ động viên của họ gần như chắc chắn sẽ phải đối diện với trở ngại lớn, bởi họ không thuộc diện ngoại lệ của sắc lệnh. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng hai đội sẽ thi đấu trong cảnh thiếu vắng nguồn động lực tinh thần quan trọng từ khán đài trong các trận được tổ chức tại Mỹ.

Các cổ động viên Iran bị hạn chế nhập cảnh Mỹ. Ảnh: EPA.

Dẫu vậy, hy vọng vẫn chưa hoàn toàn tắt đối với người hâm mộ Iran và Haiti. Bởi cúp thế giới 2026 không chỉ diễn ra tại Mỹ mà còn tại Canada và Mexico, những địa điểm không áp dụng chính sách hạn chế tương tự. Canada sẽ tổ chức tổng cộng 13 trận đấu ở các thành phố Toronto và Vancouver, trong khi Mexico cũng đảm nhiệm 13 trận tại Mexico City, Guadalajara và Monterrey. Điều này mở ra cơ hội cho hàng ngàn cổ động viên của hai quốc gia vẫn có thể trực tiếp theo dõi đội tuyển thi đấu khi các trận đấu của họ diễn ra tại hai nước láng giềng của Mỹ.

Trong khi đó, hành trình xác định 6 suất còn lại của cúp thế giới 2026 cũng đang đi vào giai đoạn then chốt. Hai vé trong số đó sẽ được phân chia thông qua loạt play off liên lục địa, còn bốn suất còn lại dành cho vòng play off khu vực châu Âu. Khi tất cả 48 đội tuyển hoàn tất, World Cup 2026 dự kiến sẽ trở thành mùa cúp thế giới có quy mô lớn nhất lịch sử với số trận đấu và số đội tham dự đều tăng mạnh.

Đáng chú ý việc Iran và Haiti phải đối mặt với nguy cơ không có khán giả tại Mỹ đang tạo ra nhiều tranh luận trong cộng đồng bóng đá quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng một kỳ World Cup, vốn là biểu tượng của sự đoàn kết và giao lưu toàn cầu, sẽ bị ảnh hưởng nếu người hâm mộ của một số đội tuyển không thể đồng hành cùng đội nhà. Tuy nhiên, cho đến khi có thay đổi mới liên quan đến chính sách nhập cảnh của Mỹ, viễn cảnh này gần như đã được dự đoán từ trước.