Nóng: Thua cuộc FIFA, bóng đá Malaysia bị loại khỏi Asian Cup 2027 21/11/2025 13:11

(PLO)- Bóng đá Malaysia đang đối mặt với nguy cơ lớn khi kết quả các trận đấu Asian Cup 2027 sẽ bị hủy nếu Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) không thành công trong đơn kháng cáo cuối cùng tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, cho biết những hệ quả FAM phải gánh chịu có thể nặng nề hơn nhiều so với các mức phạt mà FIFA đã ban hành, bởi vụ việc liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ cho bảy cầu thủ nhập tịch vẫn đang được xem xét một cách nghiêm ngặt.

Nguy cơ lớn của bóng đá Malaysia

Bộ trưởng Hannah Yeoh cho biết nếu vụ việc của bóng đá Malaysia được chuyển lên CAS và FAM thất bại, tòa án có thể đề xuất FIFA gia tăng hình thức xử phạt. Điều này không chỉ dừng lại ở việc tăng tiền phạt và kéo dài thời hạn cấm hoạt động, mà còn có thể dẫn đến hậu quả trực tiếp với đội tuyển quốc gia.

Bà Hannah Yeoh giải thích rằng theo quy định hiện hành của AFC, nếu quyết định cuối cùng bất lợi cho FAM, các trận đấu có liên quan đến những cầu thủ vi phạm có thể bị vô hiệu hóa. Khi đó, đội tuyển đối phương (bao gồm Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027) sẽ được xử thắng 3-0, kèm theo việc FAM đối mặt thêm các biện pháp kỷ luật bổ sung, bao gồm khả năng bị trừ điểm và đương nhiên bị loại khỏi cúp châu Á.

Bộ trưởng Hannah Yeoh lường trước mọi khả năng bị trừng phạt mà bóng đá Malaysia phải gánh chịu. Ảnh: TNST.

Bộ trưởng Yeoh nhấn mạnh FAM phải chuẩn bị cho khả năng CAS đưa ra phán quyết không có lợi, bởi đây là quy trình bắt buộc phải tuân thủ. Nếu Liên đoàn không tiếp tục theo đuổi vụ việc tại CAS, tòa án trực thuộc FIFA sẽ tự động xem xét và ra phán quyết về tương lai của bảy cầu thủ nhập tịch liên quan. Trong trường hợp FAM không đồng tình với quyết định của FIFA, họ vẫn còn quyền kháng cáo thêm một lần nữa lên CAS.

Sau khi các thủ tục tại CAS được hoàn tất, toàn bộ hồ sơ sẽ được chuyển đến Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) để cơ quan này đưa ra hành động tiếp theo, đặc biệt là đối với các trận thuộc vòng loại Asian Cup. Theo thông báo của AFC, tổ chức này cần nhận kết luận cuối cùng từ FIFA trước ngày 31-3-2026, mốc thời gian cuối cùng để xác định tính hợp lệ của kết quả các trận vòng loại.

Bên cạnh khả năng hủy kết quả và trừ điểm, AFC còn có quyền áp dụng thêm những hình thức kỷ luật khác tùy theo mức độ sai phạm. Bà Yeoh cũng lưu ý rằng hiện tại có hai tiến trình đang được thực hiện song song: một là đơn kháng cáo của FAM gửi lên CAS, và hai là cuộc điều tra nội bộ do cựu Chánh án Malaysia Tun Md Raus Sharif đứng đầu.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia trong trận thắng đậm Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup hồi tháng 6 bị phát hiện làm giấy tờ giả mạo. Ảnh: CCT.

Tài liệu bị chỉnh sửa có chủ đích

Cuộc điều tra nội bộ tập trung rà soát quy trình làm việc của FAM liên quan đến bộ hồ sơ của bảy cầu thủ đội tuyển Malaysia bị cấm thi đấu 12 tháng. Mục đích chính là xác định nguyên nhân sai sót và bảo đảm các vi phạm tương tự không tiếp diễn trong tương lai, phù hợp với điều 246 trong Báo cáo của Ủy ban Kháng cáo FIFA.

Theo bà Yeoh, báo cáo điều tra cần được hoàn tất càng sớm càng tốt để các cơ quan liên quan có thể đưa ra giải pháp kịp thời. Bà cũng cho biết đã yêu cầu Ủy viên thể thao Malaysia phối hợp nhằm bảo đảm mọi phát hiện từ cuộc điều tra sẽ dẫn đến hành động cụ thể, tránh tình trạng kéo dài và trì trệ.

Ngày 3-11, Ủy ban Kháng cáo FIFA đã quyết định giữ nguyên mức phạt trước đó đối với FAM, đồng thời yêu cầu mở cuộc điều tra chính thức về quy trình nội bộ của tổ chức này. Cốt lõi của vụ án nằm ở việc FAM đã gửi lên FIFA các tài liệu bị làm giả, trong đó nêu rằng ông bà của bảy cầu thủ nói trên có nguồn gốc Malaysia. Tuy nhiên, khi các điều tra viên của FIFA đối chiếu trực tiếp với cơ quan hộ tịch tại Argentina, Tây Ban Nha, Brazil và Hà Lan, dữ liệu cho thấy cả bảy cầu thủ đều có nguồn gốc hoàn toàn từ nước ngoài, không hề liên quan đến Malaysia như tài liệu đã thể hiện.

Đội tuyển Malaysia vừa thắng Nepal để tiếp tục giữ ngôi số 1 bảng F nhưng rất nhiều khả năng bị dừng cuộc chơi Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Bảy cầu thủ liên quan gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Trong quá trình điều tra, FAM và các cầu thủ đều khẳng định họ đã hành động một cách thiện chí. Tuy nhiên, lập luận này không thuyết phục được FIFA, bởi bằng chứng được thu thập cho thấy tài liệu đã bị chỉnh sửa có chủ đích.

Vào tháng 9, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã áp mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ đối với FAM. Bảy cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ mỗi người và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng một năm.

Với nguy cơ nhiều án phạt khác có thể tiếp tục được áp dụng, tương lai của FAM và bóng đá Malaysia đang đứng trước giai đoạn đầy bất ổn. Kết quả cuối cùng từ CAS và AFC trong thời gian tới sẽ quyết định liệu Malaysia có thể giữ nguyên kết quả các trận đấu hay sẽ phải đối mặt với một trong những lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử bóng đá nước này.