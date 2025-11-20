Lý do FIFA không tha thứ cho bóng đá Malaysia 20/11/2025 15:25

(PLO)- FIFA mới đây cho biết FAM đã thừa nhận việc chỉnh sửa dữ liệu trên giấy khai sinh của bảy cầu thủ nhập tịch, hành động trở thành tâm điểm của vụ bê bối gây chấn động bóng đá Malaysia thời gian qua.

Thông tin gây chấn động này được nêu rõ trong quyết định của Ủy ban kháng cáo FIFA, cơ quan đã xem xét đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến cáo buộc làm giả hồ sơ cầu thủ.

Theo bản công bố, Ủy ban kháng cáo FIFA không chỉ bác bỏ hoàn toàn đơn kháng cáo của FAM mà còn bổ sung các chi tiết quan trọng, từ đó làm rõ mức độ sai phạm và gia tăng sức nặng của những biện pháp kỷ luật dành cho FAM và các cầu thủ liên quan. Tổ chức này cho biết những thay đổi dữ liệu đã được thực hiện một cách có chủ đích, trong bối cảnh FAM chờ xác nhận chính thức từ phía chính phủ Malaysia.

FIFA cho hay FAM đã thừa nhận rằng sự chỉnh sửa xuất phát từ một số cá nhân trong bộ máy quản lý. Tuy nhiên, FAM khẳng định ban chấp hành cũng như tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman không hay biết về việc dữ liệu bị thay đổi. FAM còn nói rằng bản thân bảy cầu thủ nhập tịch cũng không được thông báo và không hề biết những giấy tờ của họ đã bị can thiệp.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị phát hiện giả mạo giấy tờ trong trận thắng đội khách Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: CCT.

Điểm đáng chú ý là FIFA đã đưa nguyên văn lời thừa nhận của Noor Azman vào phán quyết. Ông nói: “Tôi thừa nhận rằng một số thành viên trong bộ phận quản lý FAM đã xử lý và điều chỉnh lại một số bản sao giấy khai sinh cùng các tài liệu hỗ trợ khi biên soạn hồ sơ đủ điều kiện. Việc này bao gồm chỉnh sửa nội dung giấy tờ do các đại lý cung cấp. Đây chỉ là các bước mang tính hành chính, hoàn toàn không nhằm thay thế các bản gốc hay qua mặt quy trình xác minh chính thức”.

Dù đã xác nhận sự can thiệp vào dữ liệu, FAM vẫn tiếp tục gửi đơn kháng cáo lên FIFA, cho rằng hành vi thay đổi thông tin vốn không đủ để xác định FAM phải chịu trách nhiệm pháp lý. FAM khẳng định sự việc này không xuất phát từ bất kỳ chính sách hay kế hoạch nào nhằm cố tình lừa dối hệ thống của FIFA.

Tuy nhiên, FIFA không chấp nhận lập luận này. Vào cuối tháng 9-2025, FIFA đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với FAM và bảy cầu thủ sau khi phát hiện giấy tờ giả được dùng để chứng minh tư cách thi đấu của họ trong trận Malaysia gặp Việt Nam ngày 10-6. Theo quy định của FIFA, một cầu thủ chỉ có thể thi đấu cho quốc gia mới nếu đáp ứng các điều kiện như cư trú lâu dài, hoặc có cha mẹ, ông bà sinh ra tại quốc gia đó.

HLV Peter Cklamovski đã giúp đội tuyển Malaysia dẫn đầu bảng F nhưng không chắc sẽ giành vé chơi vòng chung kết cúp châu Á nếu bị FIFA xử thua do gian lận. Ảnh: TNST.

FAM đã nộp nhiều tài liệu cho thấy ông bà của nhóm cầu thủ đều có nguồn gốc Malaysia. Nhưng kết luận điều tra của FIFA lại cho thấy điều ngược lại: hồ sơ gốc chứng minh ông bà của bảy cầu thủ đều sinh tại các quốc gia khác, gồm Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan. Điều này đồng nghĩa các cầu thủ không đáp ứng tiêu chí “quy tắc ông bà”, và toàn bộ giấy tờ FAM gửi lên đã bị xác định là bị chỉnh sửa trái phép.

Vụ việc tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi và làm dấy lên câu hỏi lớn về tính minh bạch trong công tác quản lý của FAM. Những tiết lộ mới từ FIFA cũng cho thấy mức độ nghiêm trọng của bê bối của bóng đá Malaysia, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ hành vi làm giả tài liệu nào trong bóng đá đều bị xử lý nghiêm khắc nhằm bảo vệ tính liêm chính của môn thể thao này.