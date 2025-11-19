Lời khai gây bất lợi cho cầu thủ nhập tịch Malaysia 19/11/2025 16:39

(PLO)- Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đã ban hành thông báo chính thức liên quan đến cuộc điều tra một cầu thủ nhập tịch Malaysia, người bị nghi vi phạm Điều 22 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA, quy định về hành vi làm giả và sử dụng tài liệu không hợp lệ.

Trong báo cáo gửi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), cầu thủ được ẩn danh với tên gọi “Cầu thủ số 1” đã có những lời khai không nhất quán về nguồn gốc gia đình mình, khiến FIFA đặt ra nhiều dấu hỏi.

Ban đầu, cầu thủ này cho biết ông nội sinh ra tại Venezuela và bà nội đến từ Tây Ban Nha. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau, anh thay đổi lời khai, khẳng định rằng bà của mình có nguồn gốc từ Malaysia. Sự mâu thuẫn này trở thành điểm nhấn khiến FIFA phải tiến hành đối chiếu lại các tài liệu được nộp trước đó. FIFA cũng nêu rõ rằng cầu thủ không thể cung cấp bản sao các giấy tờ đã từng gửi cho người đại diện, khiến quá trình kiểm chứng gặp khó khăn.

Vì thiếu hồ sơ đối chiếu, FIFA chỉ có thể xem xét một số tài liệu do FAM gửi, trong đó quan trọng nhất là giấy khai sinh của người được xác định là bà ngoại của cầu thủ - bà Maria Belen Concepcion Martin, sinh ngày 16/5/1956 - nằm trong bộ hồ sơ phục vụ quá trình điều tra tư cách nhập tịch. Bên cạnh đó, FIFA còn xem xét các bản giấy khai sinh được cơ quan chức năng Malaysia cấp và bản được FIFA thu thập trực tiếp.

FIFA phát hiện cầu thủ nhập tịch của làng bóng Malaysia có những lời khai thiếu nhất quán. Ảnh: CCT.

Theo nội dung ghi nhận trong tài liệu FIFA gửi FAM, lời khai của “Cầu thủ số 1” bị đánh giá là đặc biệt đáng chú ý vì sự thay đổi đột ngột khi được hỏi về quê quán của bà ngoại. Tài liệu trích dẫn câu nói của anh: “Bà tôi sinh ra ở Tây Ban Nha… à không, ý tôi là Malaysia”. FIFA cho rằng sự thay đổi này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ tin cậy của thông tin cá nhân mà cầu thủ cung cấp.

Trước đó, FAM đã phải chịu mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ liên quan đến vụ việc, trong khi bảy cầu thủ bị cáo buộc, gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng một năm.

Trong quá trình điều tra, một số cầu thủ khác cũng được FIFA lấy lời khai để làm rõ mức độ liên quan. Facundo Garces cho biết anh được người đại diện tiếp cận và đề nghị thi đấu cho Malaysia dựa trên “một mối liên hệ gia đình được cho là tồn tại.” Garces thừa nhận rằng bản thân gần như không biết gì về ông nội vì hai người chỉ gặp nhau trong thời gian rất ngắn, đồng thời khẳng định cha mẹ anh đều sinh ra ở Argentina.

Lần thứ 2 FIFA bác kháng cáo của FAM về nguồn gốc các ngoại binh nhập tịch. Ảnh: TNST.

Khi được yêu cầu nộp giấy khai sinh, anh làm theo chỉ dẫn của người đại diện mà không kiểm tra nội dung tài liệu. Garces nói rằng sau khi bị FIFA xử phạt, anh không liên lạc lại với FAM và cũng không kiểm chứng thông tin về sự chênh lệch trong hồ sơ của ông nội, vì anh cho rằng trách nhiệm xác minh thuộc về người đại diện và liên đoàn.

Rodrigo Holgado cũng đưa ra lời giải trình tương tự. Anh xem lời mời khoác áo tuyển Malaysia như “một cơ hội phát triển sự nghiệp” và tin rằng ông nội mình sinh ra tại Malaysia theo lời kể của cha. Holgado thừa nhận chưa từng đến Malaysia, không có người thân tại đây và cũng không xem kỹ giấy khai sinh mà cha anh gửi cho người đại diện. Anh cho biết không hề hay biết có sai phạm nào xảy ra cho đến khi FIFA ban hành quyết định kỷ luật.

Bóng đá Malaysia rối như tơ vò sau lệnh trừng phạt của FIFA. Ảnh: CCT.

Imanol Machuca lại kể rằng anh nhận được đề nghị nhập tịch từ người đại diện và được thông báo rằng bà ngoại của mình “có thể” sinh ra tại Malaysia. Dù quen biết bà, Machuca thú nhận đã gửi tài liệu theo yêu cầu mà không kiểm chứng và cũng không hỏi về cách người đại diện xử lý hồ sơ. Anh khẳng định bản thân chỉ nộp các giấy tờ gốc và phủ nhận việc làm giả tài liệu.

Nhìn chung, báo cáo từ FIFA cho thấy các cầu thủ đều dựa hoàn toàn vào đại diện hoặc các bên trung gian trong việc chuẩn bị hồ sơ, trong khi lại thiếu sự kiểm chứng cần thiết, dẫn đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng và hậu quả kỷ luật nặng nề đối với cả cầu thủ lẫn FAM.