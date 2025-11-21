‘Hãy cứu lấy nền bóng đá Malaysia’ 21/11/2025 14:20

(PLO)- Cựu tiền đạo tuyển Malaysia và cũng là nguyên Chủ tịch Hiệp hội Cầu thủ Bóng đá Chuyên nghiệp Malaysia (PFAM), Safee Sali, đã lên tiếng kêu gọi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) hành động đúng đắn và “cứu lấy bóng đá nước nhà” trong thời điểm liên đoàn đang đưa vụ việc liên quan đến FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Theo cựu tuyển thủ Safee, những diễn biến mới nhất trong vụ bê bối giả mạo giấy tờ ngoại binh nhập tịch có thể gây ra hệ lụy nặng nề đối với hình ảnh và tương lai bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.

Ông nhấn mạnh bóng đá Malaysia không thể tiếp tục đi theo con đường có nguy cơ tự hủy hoại như vậy. Những quyết định sai lầm hoặc sự bất cẩn của bộ phận quản lý sẽ không chỉ ảnh hưởng đến FAM mà còn tác động lan rộng tới cầu thủ, CLB và cả hệ thống thi đấu trong nước. Nhà cựu vô địch AFF Cup 2010 nói rằng ngay cả trước khi FIFA chính thức công bố kết luận, nhiều cầu thủ đã bị tác động bởi vụ việc, và nếu mọi thứ tiếp tục trở nên phức tạp hơn, người chịu thiệt thòi đầu tiên vẫn là họ.

Theo Safee, tình yêu dành cho bóng đá và tinh thần vì màu cờ sắc áo bóng đá Malaysia phải được đặt lên hàng đầu khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Ông kêu gọi tất cả các bên liên quan nhìn nhận nghiêm túc về mức độ nghiêm trọng của vấn đề và ưu tiên lợi ích quốc gia thay vì cố gắng tranh cãi nhằm giảm nhẹ lỗi.

Cựu tuyển thủ Safee Sali kêu gọi làng bóng Malaysia sửa sai. Ảnh: TNST.

Sau khi FIFA công bố bản “quyết định có động cơ” nêu rõ hàng loạt sai phạm liên quan đến FAM, các cầu thủ và người đại diện, Safee cho biết ông cảm thấy vô cùng thất vọng với những gì được nêu trong tài liệu này. Theo ông, vụ việc lần này cần được xem như một bài học lớn để toàn bộ hệ thống bóng đá Malaysia nhìn lại và bắt đầu thay đổi, tránh lặp lại sai lầm trong tương lai.

Safee nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm giải trình, cho rằng bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào liên quan đến sai phạm cũng phải đứng ra chịu trách nhiệm. Chỉ có như vậy, làng bóng Malaysia mới có thể vượt qua khủng hoảng và xây dựng lại uy tín đã bị tổn thương. Ông cũng lưu ý rằng các vấn đề mang tính hệ thống, vốn đã được FIFA chỉ ra rõ ràng, cần được xử lý triệt để thay vì giải quyết theo kiểu đối phó.

Một trong những chi tiết khiến Safee đặc biệt quan tâm chính là phần báo cáo cho thấy các cầu thủ nhập tịch đã hoàn toàn giao mọi giấy tờ và thủ tục cho người đại diện mà không kiểm tra kỹ. Ông tỏ ra ngạc nhiên khi các cầu thủ chuyên nghiệp ở đẳng cấp quốc tế lại không nắm rõ nội dung hợp đồng hay tài liệu mà họ ký.

Các ngoại binh nhập tịch Malaysia bị phát hiện sử dụng giấy tờ không hợp lệ. Ảnh: TNST.

Theo Safee, sự thiếu cẩn trọng này không thể chấp nhận trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Cầu thủ phải hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, phải đọc kỹ các văn bản trước khi đặt bút ký và không nên phó thác trách nhiệm cho người khác. Đây cũng là lời nhắc nhở dành cho thế hệ cầu thủ trẻ về tầm quan trọng của ý thức nghề nghiệp.

Kết thúc lời kêu gọi, Safee Sali mong muốn FAM xử lý vụ việc một cách khôn ngoan, minh bạch và cầu thị, bởi tương lai của làng bóng Malaysia phụ thuộc vào cách cơ quan quản lý đối phó với khủng hoảng lần này.