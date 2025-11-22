Thiệt thòi lớn nhất của U-22 Việt Nam ở SEA Games 33 22/11/2025 08:08

(PLO)- Ngay ở trận cuối cùng Panda Cup, đội trưởng Văn Trường không may bị chấn thương phải nói lời chia tay đội tuyển U-22 Việt Nam cho mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 33, trong lúc Đình Bắc và Minh Phúc không đá trận khai mạc.

HLV Kim Sang-sik đã chính thức công bố danh sách 28 cầu thủ cho đợt tập trung cuối cùng của tuyển U-22 Việt Nam trước khi toàn đội bước vào hành trình tranh tài ở SEA Games 33. Đây được xem là giai đoạn hoàn thiện quan trọng, sau hơn một năm đội tuyển trẻ được xây dựng bài bản nhằm hướng đến mục tiêu cạnh tranh huy chương ở Đại hội thể thao Đông Nam Á 2025, đồng thời chuẩn bị cho vòng chung kết U-23 châu Á 2026.

Từ danh sách này, có thể nhận thấy bộ khung trụ cột tiếp tục là những cầu thủ đã đồng hành cùng đội tuyển xuyên suốt từ cuối năm 2024 đến nay. Lực lượng nòng cốt ấy không chỉ có thời gian dài gắn bó mà còn tích lũy kinh nghiệm quốc tế đáng kể qua nhiều giải đấu chính thức và các chuyến tập huấn chất lượng ở nước ngoài.

Đáng chú ý, đội tuyển U-22 Việt Nam đã ba lần góp mặt tại giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Panda Cup, sân chơi quy tụ các đội U-22 hàng đầu châu lục như Uzbekistan, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Đây là môi trường rèn luyện giàu tính cạnh tranh, giúp cầu thủ trẻ Việt Nam nâng cao bản lĩnh, tư duy chiến thuật và độ chín trong lối chơi.

Đội trưởng Văn Trường bị chấn thương không thể góp mặt trên tuyển U-22 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Kết quả của quá trình ấy được khẳng định bằng chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, lần thứ ba liên tiếp đội tuyển trẻ Việt Nam đăng quang tại sân chơi khu vực. Và các tuyển thủ U-22 Việt Nam gây ấn tượng mạnh bởi tinh thần thi đấu tự tin, sự bình tĩnh trong các thời điểm nhạy cảm, đặc biệt là màn trình diễn kiên cường trong trận chung kết đầy áp lực trên sân Indonesia.

Những trải nghiệm quý giá từ giải đấu này tiếp thêm sự tự tin để đội tuyển hoàn thành vòng loại U-23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng, xuất sắc giành chiếc vé tham gia vòng chung kết.

Dù vậy, hành trình đến SEA Games 33 không tránh khỏi những khó khăn về nhân sự khi U-22 Việt Nam phải chia tay tiền vệ đội trưởng Nguyễn Văn Trường, một trong những mắt xích quan trọng nhất. Trong trận đấu cuối tại Panda Cup 2025 gặp tuyển U-22 Hàn Quốc vào ngày 18-11, Văn Trường không may dính chấn thương dây chằng gối, buộc phải phẫu thuật và cần thời gian dài hồi phục.

28 cầu thủ trẻ Việt Nam hội quân cho đợt huấn luyện cuối cùng để chơi hai đấu trường quốc tế lớn.

Sự vắng mặt của cầu thủ sinh năm 2003 là tổn thất lớn vì anh có khả năng chơi linh hoạt giữa vai trò tiền vệ trung tâm và hộ công, đồng thời là người tạo nhịp cho lối chơi của toàn đội bằng sự thông minh, nhiệt huyết và khả năng điều tiết bóng hiệu quả.

Trước thiếu hụt quan trọng ấy, HLV Kim Sang-sik quyết định giữ nguyên khung đội hình đã được xây dựng trong thời gian dài, đồng thời bổ sung một vài cái tên quen thuộc từng xuất hiện ở những đợt hội quân gần đây như Nguyễn Lê Phát, Trần Thành Trung hay Nguyễn Đức Việt.

Đây đều là những cầu thủ đã hòa nhập tốt với chiến thuật của đội tuyển, hiểu rõ yêu cầu của ban huấn luyện và sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ khi cần thiết. Với quỹ thời gian không còn nhiều, việc tiếp tục trao niềm tin cho nhóm cầu thủ đã được kiểm nghiệm là hướng lựa chọn phù hợp và an toàn.

Các tuyển thủ trẻ U-22 Việt Nam sẽ cạnh tranh với Lào và Malaysia để tranh vé chơi bán kết SEA Games. Ảnh: VFF.

Theo kế hoạch, U-22 Việt Nam sẽ hội quân tại Vũng Tàu từ ngày 23-11 nhằm ổn định lực lượng và hoàn tất khâu chuẩn bị chiến thuật trước khi lên đường sang Thái Lan vào ngày 1-12. Tại vòng bảng SEA Games 33, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chơi trận mở màn gặp U-22 Lào vào ngày 4-12, trước khi đối đầu U-22 Malaysia vào ngày 11-12, trận đấu được đánh giá mang tính quyết định trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Không chỉ thiếu Văn Trường, đội tuyển còn mất thêm hai trụ cột ở trận ra quân là tiền vệ Phạm Minh Phúc và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Do CLB Công an Hà Nội bận thi đấu tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025, hai cầu thủ này chỉ có thể hội quân vào ngày 4-12, trùng với ngày U-22 Việt Nam thi đấu trận mở màn.

Việc thiếu vắng hai cầu thủ giàu kinh nghiệm trong trận đầu tiên buộc ban huấn luyện phải có các phương án xoay tua nhân sự hợp lý, đồng thời đảm bảo sự gắn kết của các vị trí nhằm tránh ảnh hưởng đến mạch vận hành chung của toàn đội.

Đình Bắc và đồng đội Minh Phúc sẽ không chơi trận khai mạc SEA Games 33 tại Thái Lan. Ảnh: CCT.

Dẫu gặp một số bất lợi về nhân sự, U-22 Việt Nam vẫn đang bám sát lộ trình được xây dựng từ sớm, với những phương án rõ ràng cho từng giai đoạn. Những chuyến tập huấn liên tiếp, quá trình thi đấu quốc tế bền bỉ trong suốt thời gian qua đã tạo nên nền tảng vững chắc giúp đội tuyển tự tin khi bước vào SEA Games 33.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu cạnh tranh huy chương, đồng thời tiếp tục khẳng định tầm vóc của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần quyết tâm và bản lĩnh được trui rèn qua nhiều giải đấu lớn, U-22 Việt Nam đang hướng đến SEA Games 33 bằng tâm thế chủ động, sẵn sàng tạo nên những dấu ấn mới trên hành trình chinh phục danh hiệu.