Không còn tiền cho bóng đá Malaysia sau vụ giả mạo giấy tờ

(PLO)- Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sẽ không nhận được thêm bất kỳ khoản tài trợ nào từ Chính phủ cho đến khi tổ chức này khắc phục triệt để những vấn đề liên quan đến việc làm giả giấy tờ đang gây chấn động dư luận.

Thông điệp cứng rắn được Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, đưa ra trước Quốc hội trong bối cảnh bóng đá Malaysia phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Theo bà Hannah, Chính phủ đã quyết định tạm thời đóng băng toàn bộ các khoản phân bổ tăng cường dành cho FAM. Quyết định này nhằm buộc liên đoàn phải nhanh chóng xử lý các vấn đề về trách nhiệm giải trình sau khi những tài liệu liên quan đến hồ sơ nhập tịch của một nhóm cầu thủ bị phát hiện làm giả. Bà cho biết biện pháp cứng rắn này là cần thiết trong khi Chính phủ chờ kết quả điều tra toàn diện do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu.

Không chỉ siết chặt tài chính, Chính phủ còn chuẩn bị thiết lập một quy trình thẩm định mới đối với các vận động viên xin nhập tịch. Theo đó, mọi đề nghị nhập tịch từ các liên đoàn thể thao sẽ phải được chuyển trước đến Hội đồng Thể thao Quốc gia (NSC) trước khi gửi đến Bộ Nội vụ để xem xét cuối cùng.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị phát hiện sử dụng giấy tờ giả mạo. Ảnh: TNST.

Bà Hannah giải thích rằng NSC là cơ quan giám sát các chương trình phát triển dài hạn, trong đó có Chương trình phát triển bóng đá quốc gia, nên có khả năng đánh giá một cách khách quan xem đội tuyển thực sự có cần tới nguồn lực từ cầu thủ nhập tịch hay không.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng Bộ Thanh niên và Thể thao không thể ngăn các CLB thuê cầu thủ di sản bởi điều đó nằm trong khuôn khổ cho phép của FIFA. Dù vậy, bà khẳng định mọi tổ chức bắt buộc phải tuân thủ các quy trình giấy tờ một cách chính xác để tránh tái diễn những bê bối tương tự trong tương lai.

Trong phiên họp, Bộ trưởng Hannah cũng nhắc lại loạt hỗ trợ tài chính mà Chính phủ Madani đã cung cấp cho FAM trước khi vụ việc nổ ra. Điều này bao gồm khoản 5 triệu RM (hơn 31 tỉ VND) được giải ngân trong thời gian ông Kim Pan-gon giữ chức HLV trưởng, kinh phí 15 triệu RM dành cho quá trình chuẩn bị vòng loại Asian Cup, và thêm 15 triệu RM từ nguồn xã hội hóa do Thủ tướng bảo đảm.

Bộ trưởng Hannah cho biết FAM không được sử dụng ngân sách cho các thủ tục pháp lý liên quan đến bê bối giấy tờ. Ảnh: TNST.

Bà Hannah Yeoh nhấn mạnh rằng khoản 15 triệu RM do Chính phủ cấp được sử dụng hoàn toàn cho đội tuyển nam quốc gia và đội U-23, bao gồm lương ban huấn luyện, trợ cấp cho cầu thủ, cơ sở vật chất quản lý cũng như các chương trình tập huấn. Tất cả số tiền hỗ trợ đều được giám sát và báo cáo hàng tháng bởi một ủy ban chung gồm Bộ Thanh niên và Thể thao cùng Bộ Tài chính.

Bà Hannah cũng khẳng định không một đồng ngân sách nào được sử dụng cho các thủ tục pháp lý liên quan đến bê bối giấy tờ. Nếu FAM quyết định đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), tổ chức này sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí.

Trả lời chất vấn của nghị sĩ Alor Setar về việc liệu vấn đề có thể giải quyết thông qua việc truy cứu trách nhiệm hình sự với những cá nhân liên quan hay không, bà Hannah chỉ ra một số chi tiết từ báo cáo điều tra. Trong đó, đoạn 141 nêu rõ giấy khai sinh gốc mà các cầu thủ cung cấp cho người đại diện hoặc bạn bè đã không bao giờ được nộp cho cơ quan có thẩm quyền tại Malaysia. Phát hiện này phù hợp với những tuyên bố trước đây của Bộ trưởng Nội vụ, cho thấy sự lỏng lẻo và thiếu minh bạch nghiêm trọng trong quá trình xử lý hồ sơ.

Bóng đá Malaysia đang gặp rắc rối lớn chưa từng có. Ảnh: TNST.

Quyết định đóng băng tài trợ và thắt chặt quy trình nhập tịch được xem là động thái nhằm lấy lại niềm tin từ người hâm mộ, khi hình ảnh của FAM đang suy giảm nghiêm trọng. Trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang nỗ lực vươn lên tầm khu vực và châu lục, vụ bê bối này được đánh giá là cú đánh mạnh vào uy tín của liên đoàn. Chính phủ kỳ vọng rằng với sự giám sát chặt chẽ cùng quy trình mới, hệ thống sẽ được cải tổ theo hướng minh bạch và có trách nhiệm hơn, đảm bảo những sai sót tương tự không tái diễn.

Bà Hannah khẳng định đây là thời điểm FAM phải thể hiện trách nhiệm bằng hành động thực tế thay vì những tuyên bố đơn thuần. Chỉ khi những vấn đề hệ thống được giải quyết một cách nghiêm túc, Chính phủ mới cân nhắc việc nối lại hỗ trợ tài chính để bóng đá Malaysia có thể tiếp tục phát triển đúng hướng.