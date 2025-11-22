Kinh ngạc với đẳng cấp thế giới của Haaland 22/11/2025 11:39

(PLO)- HLV Pep Guardiola của Manchester City đã không tiếc lời ca ngợi Erling Haaland sau khi tiền đạo người Na Uy góp công lớn đưa đội tuyển quê hương trở lại World Cup lần đầu tiên sau gần ba thập kỷ.

Với việc Na Uy chính thức giành quyền góp mặt tại World Cup 2026, chuỗi 28 năm vắng mặt của họ tại sân chơi lớn nhất bóng đá thế giới, kể từ kỳ World Cup 1998, đã khép lại đầy cảm xúc, và Haaland chính là hạt nhân của hành trình đó.

Phong độ ghi bàn của Haaland mùa này tiếp tục khiến giới chuyên môn phải kinh ngạc. Chỉ sau 20 trận trên mọi đấu trường, bao gồm cả cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia, anh đã chạm mốc 32 bàn thắng, một hiệu suất thể hiện rõ sự bùng nổ lẫn sự ổn định đáng sợ của chân sút 24 tuổi. Những con số này một lần nữa củng cố vị thế của anh như một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại.

Chia sẻ trên trang chủ của Manchester City, ông thầy Guardiola không giấu nổi sự tự hào khi nói về học trò cưng. Ông nhấn mạnh rằng Haaland đã có một mùa giải phi thường khi liên tục phá các kỷ lục cá nhân, đồng thời duy trì vai trò dẫn dắt hàng công cả ở cấp CLB và đội tuyển Na Uy. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, việc Na Uy giành vé dự World Cup là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực và tài năng của Haaland.

Tiền đạo của Man City góp công lớn trong hành trình World Cup 2026 của đội tuyển Na Uy. Ảnh: EPA.

HLV Guardiola còn bày tỏ sự thích thú khi nhận ra một chi tiết thú vị: nhiều cầu thủ của Man City thậm chí còn chưa ra đời vào lần gần nhất Na Uy xuất hiện tại World Cup năm 1998. Điều đó khiến thành tích của Haaland càng thêm đáng nhớ, không chỉ đối với người hâm mộ Na Uy mà còn với cả những đồng đội tại sân Etihad.

Với những gì Haaland thể hiện từ đầu mùa, HLV Pep Guardiola tin rằng việc anh hiện diện trên sân khấu World Cup là điều hợp lý. Ông khẳng định một cầu thủ có đẳng cấp vượt trội và khả năng săn bàn đáng kinh ngạc như chân sút to cao này đương nhiên phải góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh. Theo Pep, World Cup luôn là nơi hội tụ những tài năng xuất sắc nhất, và Haaland hoàn toàn xứng đáng có mặt ở đó để khẳng định giá trị của mình trước thế giới.

HLV Pep Guardiola tự hào về cậu học trò cưng. Ảnh: EPA.

Mùa giải của Haaland vẫn còn nhiều cơ hội để nâng cao thành tích cá nhân, đặc biệt khi Man City chuẩn bị bước vào trận đấu đầy thách thức với Newcastle United. Cuộc đối đầu tại sân St. James’ Park vào rạng sáng 23-22 theo giờ Việt Nam là phép thử nặng ký cho Haaland và các đồng đội, nhất là trong bối cảnh Newcastle luôn chơi rất mạnh mẽ trên sân nhà. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Haaland vẫn có thể gia tăng số bàn thắng và kéo dài chuỗi phong độ ấn tượng của mình.

Sự tỏa sáng của anh không chỉ mang đến niềm vui cho đội tuyển Na Uy mà còn là lợi thế lớn cho Manchester City trong cuộc đua ở Premier League lẫn các đấu trường khác. Guardiola tin rằng đây mới chỉ là khởi đầu cho những gì Haaland có thể đạt được trong mùa giải năm nay và cả tại kỳ World Cup sắp tới.