Sốc: Bóng đá Malaysia hết chối cãi khi FIFA tung ra bằng chứng mới 22/11/2025 11:22

Tài liệu của FIFA được công bố sau khi Ủy ban kháng cáo bác bỏ đơn khiếu nại của FAM cùng bảy cầu thủ, qua đó giữ nguyên toàn bộ hình phạt đã áp đặt trước đó. Trong báo cáo, FIFA nêu chi tiết quá trình nộp hồ sơ và phê duyệt hộ chiếu của nhóm cầu thủ “di sản”, cho thấy nhiều điểm bất thường đáng chú ý.

Theo nội dung ở trang thứ bảy của tài liệu, các cầu thủ này đã nộp đơn xin nhập quốc tịch Malaysia vào hai giai đoạn khác nhau, cụ thể vào tháng 3 và tháng 6. Gabriel Palmero gửi hồ sơ ngày 17-3, tiếp đó một ngày là Hector Hevel với hồ sơ nộp ngày 18-3. Đến tháng 6, Facundo Garces nộp đơn vào ngày 1, còn bốn cầu thủ khác gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal đồng loạt nộp vào ngày 3-6. Những mốc thời gian này được FIFA xác nhận nhằm làm rõ bối cảnh của vụ việc.

Trang tiếp theo của báo cáo tiếp tục chỉ ra thời điểm bảy cầu thủ được cấp hộ chiếu Malaysia, điều kiện then chốt để họ trở thành công dân. FIFA ghi nhận rằng năm trong số bảy người đã được phê duyệt hộ chiếu ngay trong ngày nộp hồ sơ.

FIFA đưa ra những bằng chứng mới liên quan đến thủ tục nhập tịch của 7 cầu thủ nhanh hơn thường lệ. Ảnh: TNST.

Theo đó, Hevel nhận hộ chiếu mang ngày 18-3, tức đúng ngày anh nộp đơn. Tương tự, Holgado, Machuca, Figueiredo và Irazabal đều được cấp hộ chiếu mang ngày 3-6, hoàn toàn trùng khớp với ngày họ nộp giấy tờ. Palmero được chấp thuận chậm hơn một ngày, khi hộ chiếu của anh có ngày 18-3. Garces là người duy nhất không được cấp ngay lập tức, với hộ chiếu mang ngày 3-6, tức hai ngày sau khi nộp.

Những dữ liệu này khiến FIFA nghi ngờ quy trình xem xét hồ sơ của FAM có dấu hiệu bất thường, bởi thời gian phê duyệt quá nhanh so với quy định thông thường. Từ đó, cuộc điều tra sâu hơn được tiến hành. Ủy ban kháng cáo, trong quyết định ngày 3-11, đã khẳng định các sai phạm liên quan đến việc giả mạo tài liệu và yêu cầu FAM mở cuộc rà soát chính thức đối với những thủ tục nội bộ liên quan đến việc hỗ trợ cầu thủ xin nhập tịch.

Trọng tâm của vụ việc là các tài liệu được FAM nộp cho FIFA nhằm chứng minh nguồn gốc Malaysia của ông bà các cầu thủ. Tuy nhiên, khi FIFA trực tiếp đối chiếu với hồ sơ dân sự tại các quốc gia nơi các cầu thủ sinh ra, gồm Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan, họ phát hiện toàn bộ những người được khai là ông bà đều không có gốc gác Malaysia như thông tin FAM cung cấp. Điều này cho thấy sự không nhất quán nghiêm trọng giữa tài liệu FAM nộp và dữ liệu chính thức từ cơ quan chức năng nước ngoài.

Có đến 5 cầu thủ nhập tịch được cấp hộ chiếu ngay trong ngày nộp hồ sơ. Ảnh: TNST.

Trong phần lập luận, ủy ban kháng cáo cũng bác bỏ hoàn toàn lý giải rằng FAM và các cầu thủ hành động “có thiện chí”, cho rằng lập luận này không có cơ sở vì các bằng chứng đã chỉ ra sự sai lệch rõ ràng trong giấy tờ. Trước đó vào tháng 9, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã công bố quyết định xử phạt, trong đó FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ. Bảy cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và chịu lệnh cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

FIFA sau đó còn phát hành thêm một báo cáo có tiêu đề “Thông báo về căn cứ của quyết định”, đề ngày 6-10, nhằm giải thích chi tiết hơn lý do áp dụng hình phạt. Tài liệu này chỉ rõ các vi phạm liên quan đến Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA, điều khoản đề cập đến hành vi làm giả và sửa đổi tài liệu chính thức.

Bóng đá Malaysia sẽ rất khó thoát án phạt bổ sung vì gian dối thủ tục và giấy tờ. Ảnh: CCT.

Kết quả điều tra cho thấy một số giấy tờ nộp kèm, bao gồm giấy khai sinh của ông bà các cầu thủ, chứa các thông tin không khớp với bản gốc tại quốc gia cấp tài liệu. Bằng chứng này giúp củng cố kết luận rằng toàn bộ nhóm cầu thủ không hề có liên hệ huyết thống với Malaysia như đã được trình bày.

Sự việc hiện vẫn thu hút nhiều sự chú ý, không chỉ vì mức độ nghiêm trọng của hành vi mà còn bởi những hậu quả pháp lý có thể kéo dài đối với FAM. Tiếp đó, FIFA đã yêu cầu xem xét toàn diện quy trình xử lý hồ sơ của liên đoàn Malaysia, mở đường cho khả năng sẽ có thêm những động thái mạnh mẽ hơn nếu phát hiện thêm sai phạm.