Rooney gây sửng sốt khi tiết lộ mức lương tại MU 22/11/2025 13:15

Số tiền mà Roy Keane từng kiếm được cũng được đề cập trong cuộc trò chuyện. Trong khi đó, Wayne Rooney gây sửng sốt khi tiết lộ anh từng được trả 17 triệu bảng Anh một năm trong thời kỳ đỉnh cao của mình tại Manchester United - một tiết lộ khiến các đồng đội cũ của anh tại Old Trafford là Gary Neville vô cùng kinh ngạc.

Tiền đạo huyền thoại người Anh Rooney là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của MU với 253 bàn thắng và được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Giải Premier League.

Rooney chia sẻ với podcast The Overlap rằng anh được trả hơn 300.000 bảng Anh mỗi tuần sau khi ký hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi với MU vào năm 2014. Thỏa thuận - được ký dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson khi Rooney 28 tuổi sắp 29 - cũng bao gồm các quyền thương mại và cam kết anh sẽ là đại sứ của "quỷ đỏ" sau khi giải nghệ.

Rooney gây sửng sốt khi tiết lộ mức lương tại MU. ẢNH: SUN SPORTS

Gary Neville hỏi Rooney: “Anh có thể không muốn trả lời câu hỏi này, anh cũng có thể muốn loại bỏ nó ngay cả khi anh trả lời, nhưng hợp đồng lớn nhất của anh tại Manchester United là gì? Vì tôi là đồng đội của anh trong mùa giải 2010 - 2011, tôi nhận được 1,75 triệu bảng Anh mỗi năm, tôi là đội trưởng…”.

Wayne Rooney , 40 tuổi, trả lời: "Lớn nhất ư? Có lẽ khoảng 17 triệu bảng Anh một năm". Neville sửng sốt há hốc mồm và cười nhẹ, anh nói: "Tôi nghĩ mình nên được trả nhiều hơn một chút!". Chỉ vào người đại diện của Rooney là Paul Stretford, Neville nói đùa: "Thật tuyệt vời, xin chúc mừng... Làm tốt lắm, Paul".

Thời điểm năm 2011, Rooney, người có hợp đồng trước đó trị giá 250.000 bảng Anh một tuần sắp hết hạn, đã có vẻ như sẽ rời Old Trafford vào mùa hè. Khi đó, HLV Sir Alex Ferguson tuyên bố Rooney muốn rời MU.

Trong khi đó, hậu vệ phải Neville của MU chỉ nhận được mức lương cơ bản là 1,75 triệu bảng Anh, tăng lên 2,25 triệu bảng Anh, một con số thua kém rất xa so với mức lương mà người đồng nghiệp cũ của anh nhận được.

Neville kinh ngạc trước mức lương của Rooney. ẢNH: SUN SPORTS

Rooney nói thêm: “Tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề tôi quan tâm. Tôi chưa bao giờ lo lắng về vấn đề tiền bạc. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu tôi có thể kết thúc sự nghiệp ở tuổi 35 hoặc 36 tại Manchester United thì tôi biết mình sẽ ổn thôi. Khi họ đề nghị tôi ký hợp đồng bảy năm với mức lương thấp hơn, điều đó tốt hơn cho tôi so với việc ký hợp đồng bốn năm với mức lương cao hơn. Tôi luôn suy nghĩ thận trọng hơn".

Trong khi đó, huyền thoại của Liverpool Carragher tiết lộ hợp đồng lớn nhất của anh có giá trị khoảng 3 triệu bảng Anh, phần lớn thu nhập của anh đến từ tiền thưởng thành tích sau chiến thắng Champions League năm 2005 của Liverpool.

Trong khi đó, cựu đội trưởng của MU Roy Keane cho biết anh kiếm được khoảng 5 triệu bảng Anh ở thời kỳ đỉnh cao, vượt xa Gary Neville. Keane nói đùa "vì rõ ràng tôi là một cầu thủ giỏi hơn anh (Neville)".