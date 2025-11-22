Newcastle – Man City: Tiếp đà thăng hoa 22/11/2025 12:08

(PLO)- Hành quân làm khách trên sân St James’ Park của Newcastle ở vòng 12 Premier League, Man City đặt mục tiêu tiếp đà thăng hoa giành 3 điểm để thu hẹp khoảng cách với Arsenal.

Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang lấy lại phong độ ấn tượng sau thất bại cay đắng trước Aston Villa cách đây 1 tháng. Man City trở lại bằng 4 chiến thắng liên tiếp ở mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Dortmund và 3-0 trước Liverpool ở Premier League.

Chiến thắng trước Liverpool còn khẳng định sức mạnh mà Man City đang có. Chân sút chủ lực Erling Haaland đang có phong độ ấn tượng từ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia Na Uy. Hiện tại, tiền đạo Man City đang có 14 bàn thắng, bỏ xa người xếp thứ 2 là Thiago của Brentford 6 bàn.

Hàng công Man City tiếp đà thăng hoa khi đang có nhiều chân sút có thể kết liễu đối thủ bất cứ lúc nào. Ảnh: EPL

Man City cũng tận dụng rất tốt cú sảy chân của Arsenal khi để Sunderland cầm hòa 2-2 ở vòng 11. Hiện tại, Man City đang đứng thứ 2 với 22 điểm, kém Arsenal 4 điểm. Khoảng cách này có thể được rút ngắn nếu The Citizens giành chiến thắng trước Newcastle ở vòng đấu 12 Premier League.

Trong tay HLV Pep Guardiola đang có những cầu thủ tốt nhất ở các tuyến. Sự ổn định của Haaland, tốc độ – khéo léo của Doku và Foden đang tạo ra nhiều điều bất ngờ ở hành lang cánh. Ngoài ra, hàng phòng ngự Man City đang hoạt động ổn định dưới sự chỉ huy của Ruben Dias.

Ở vòng 12 này, Man City sẽ hành quân làm khách trên sân St James’ Park của Newcastle, với mục tiêu giành 3 điểm để phả hơi nóng vào Arsenal. Tuy nhiên, theo thống kê lịch sử đối đầu, Newcastle đang có nhiều lợi thế hơn khi thắng 3/4 trận đối đầu với Man City trên sân nhà. Điều này phần nào giúp tinh thần của “Chích chòe” thoải mái hơn trong trận chiến này.

Với Newcastle, đoàn quân của HLV Eddie Howe đang có phong độ chưa ấn tượng. Ở Ngoại hạng Anh, họ để thua 2 trận liên tiếp trước West Ham và Brentford với cùng tỷ số 1-3. Hai thất bại này đẩy “Chích chòe” từ nhóm nửa trên bảng xếp hạng xuống vị trí thứ 14 với 12 điểm, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm.

Newcastle đang đối mặt với nguy cơ rơi vào nhóm cầm đèn đỏ nếu tiếp tục để thua ở vòng 12 này. Ảnh: EPL

Đang gặp khủng hoảng, Newcastle lại phải tiếp đón Man City - đối thủ vượt trội mọi mặt. Nhiều khả năng “Chích chòe” sẽ phải nhận thêm trận thua thứ 3 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.

Xét về thành tích đối đầu, ngoài lợi thế sân nhà khi thắng 3/4 trận gần nhất, Newcastle lép vế hoàn toàn về các chỉ số đối đầu trong quá khứ. Nếu tính 5 trận gần nhất cả sân nhà lẫn sân khách, Newcastle chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 3.

Thông tin lực lượng, chủ nhà Newcastle vắng Dan Burn do án treo giò, trong khi Yoane Wissa và Tino Livramento ngồi ngoài vì chấn thương. Bên phía Man City, không có sự phục vụ của Kovacic và Rodri vì chấn thương.

Trận đấu giữa Newcastle và Man City sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ 30 ngày 23-11.