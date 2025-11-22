Một vụ chuyển nhượng bom tấn của MU có bước tiến mới 22/11/2025 13:59

(PLO)- Một vụ chuyển nhượng bom tấn của MU có bước tiến mới sau khi được bật đèn xanh hoàn tất hợp đồng vào tháng 1.

Thị trường chuyển nhượng tháng 1 vào đầu năm 2026 đang đến gần và MU có thể bị cám dỗ ký hợp đồng với một cầu thủ hàng đầu của Premier League, người đã bày tỏ mong muốn được ra đi. Theo đó, vụ chuyển nhượng bom tấn của MU dành cho Daniel Munoz có bước tiến mới.

Cơ hội chiêu mộ Daniel Munoz từ Crystal Palace trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 của Manchester United đã được mở ra. Munoz đang thể hiện phong độ nổi bật tại Crystal Palace kể từ khi gia nhập từ Genk của Bỉ vào năm 2024 và đã ngầm ám chỉ rằng anh muốn có bước tiến mới trong sự nghiệp.

Cầu thủ 29 tuổi này đã khẳng định được vị trí hậu vệ cánh phải dưới thời HLV Oliver Glasner, ghi tám bàn thắng và 14 pha kiến ​​tạo sau 81 lần ra sân cho Crystal Palace. Munoz còn hợp đồng với đội bóng phía nam London đến tháng 6 năm 2028, nhưng không giấu giếm mong muốn được thử sức mình ở một môi trường khác.

Trả lời phỏng vấn tờ AS (Tây Ban Nha) gần đây, Daniel Munoz chia sẻ: “Trước hết, tôi nghĩ mọi người đang bàn tán rất nhiều về một CLB này hay CLB khác. Nếu bạn hỏi tôi, được chơi cho một trong những CLB này luôn là một giấc mơ, dù là Barcelona, ​​PSG, Real Madrid hay Manchester United. Tôi nghĩ mình đang nỗ lực hướng tới điều đó. Tôi nỗ lực mỗi ngày để một ngày nào đó thu hút được sự chú ý của một trong những CLB này, bởi vì đối với tôi, được đến đó là một giấc mơ”.

Vụ chuyển nhượng bom tấn của MU dành cho Daniel Munoz có bước tiến mới. Ảnh: Eddie Keogh

Daniel Munoz nói thêm: “Nếu bạn hỏi tôi, tôi không có thông tin cụ thể nào về việc bất kỳ CLB nào trong số này quan tâm đến tôi. Trọng tâm của tôi là Crystal Palace. Chúng ta hãy chờ xem khi kỳ chuyển nhượng mùa đông đến gần".

Daniel Munoz dường như rất phù hợp với MU, đội cũng sử dụng hàng phòng ngự ba người với hai cầu thủ chạy cánh dưới thời HLV Ruben Amorim. Chiến lược gia 40 tuổi người Bồ Đào Nha của MU thường xuyên bố trí Amad Diallo ở vị trí hậu vệ cánh phải, và những điểm yếu trong phòng ngự của Amad đôi khi bị phơi bày.

Nếu muốn chiêu mộ Munoz, thì MU có thể đã để ý đến lợi ích của Crystal Palace. Theo TZ , Crystal Palace và West Ham đang theo dõi Sacha Boey của Bayern Munich trước thềm kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào năm mới 2026. Boey không được thi đấu thường xuyên những tuần gần đây dưới thời Vincent Kompany và được cho là đã được Juventus mời chào.

Hiện có rất nhiều đội bóng theo đuổi Boey, bao gồm Crystal Palace và West Ham, AS Monaco, Lyon, Sevilla và Galatasaray. Hậu vệ phải 25 tuổi này gia nhập Bayern Munich từ Galatasaray vào tháng 1 năm 2024, nhưng được cho là không muốn trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Thay vào đó, Boey coi Anh, Pháp và Tây Ban Nha là "những điểm đến khả thi".

Kompany buộc phải khẳng định lại niềm tin vào Boey sau chiến thắng 3-1 của Bayern Munich trước Chelsea hồi tháng 9 tại Champions League. "Tôi đã nói rất rõ ràng khi được hỏi về quy mô đội hình: đối với tôi, điều quan trọng là tôi phải đặt niềm tin lớn vào từng cầu thủ mình có", HLV Kompany của Bayern Munich chia sẻ, "Không có ngoại lệ nào cả. Sacha Boey là một phần của điều đó, và màn trình diễn của cậu ấy trước Chelsea rất tốt. Trọng tâm của tôi là đội hình, là toàn đội, chứ không phải là từng cầu thủ".