Arsenal - Tottenham: Đại chiến thành London 23/11/2025 11:21

(PLO)- Tâm điểm của vòng 12 là trận đại chiến thành London giữa Arsenal và Tottenham trên sân Emirates, đây là trận đấu rất quan trọng vì cả hai đều cần 3 điểm ở vòng đấu này.

Arsenal vừa đánh rơi 3 điểm quan trọng sau khi để Sunderland cầm hòa 2-2 ở vòng 11 trước kỳ tập trung đội tuyển quốc gia, trận hòa này ngắt mạch toàn thắng của Pháo thủ ở Ngoại hạng Anh. Tuy mất 3 điểm nhưng khoảng cách giữa Arsenal với đội xếp thứ 2 là Chelsea là 3 điểm, đoàn quân của HLV Arteta vẫn còn 1 trận đấu trong tay.

Pháo thủ đang sở hữu đội hình công – thủ toàn diện, sau 11 vòng đấu Arsenal đã ghi tổng cộng 20 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 5 bàn. Dưới sự chỉ huy của trung vệ Gabriel, hàng phòng ngự Pháo thủ đang được đánh giá tốt nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại.

Sân nhà Emirates vẫn đang là thánh địa của Pháo thủ, Arsenal đang có chuỗi 5 trận thắng trên sân nhà, mục tiêu là trận thắng thứ 6 khi tiếp đón đối thủ kình địch Tottenham ở vòng 12. Nếu giành 3 điểm trong trận đấu này, khoảng cách với nhóm xếp sau sẽ được nới rộng lên 7 điểm, lúc này áp lực của Arsenal sẽ giảm đi rất nhiều.

Arsenal hướng đến chiến thắng thứ 6 trên sân nhà ở mùa giải này trong trận đại chiến thành London với Tottenham. Ảnh: EPL

Tuy nhiên, bất lợi lớn của Arsenal ở trận đấu sắp tới chính là sự vắng mặt của trung vệ Gabriel, hậu vệ người Brazil được dự đoán sẽ vắng mặt hết giai đoạn lượt đi sau khi gặp chấn thương ở đội tuyển Brazil, ngoài ra bên hành lang cánh hậu vệ Calafiori cũng sẽ vắng mặt với lý do tương tự.

Ở vòng 12 Premier League, Arsenal sẽ tiếp đón Tottenham trên sân nhà Emirates, đối thủ kình địch từng gieo sầu cho Pháo thủ ở mùa giải trước, chắc chắn Arsenal muốn trả món nợ này nhưng với lực lượng hiện tại thiếu vắng nhiều trụ cột, giữ lại 3 điểm trên sân nhà là nhiệm vụ khó cho Arsenal.

Về phía Tottenham, đoàn quân của HLV Thomas Frank vẫn chưa thể hiện được nhiều khi chưa thể chen chân vào top 4, phong độ thiếu ổn định đã đẩy “Gà trống” vào thế khó, bị Newcastle loại khỏi Cúp Liên đoàn với tỷ số 2-0, thua Chelsea 0-1 và bị MU gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối.

HLV Thomas Frank sẽ phải làm rất nhiều để đưa Tottenham trở lại phong độ vốn có, trước mắt là trận đại chiến với Arsenal ở vòng 12, tiếp theo là trận đấu quan trọng với PSG ở Champions League. Thử thách đang vây quanh “Gà trống”, một kết quả có lợi trước Arsenal sẽ là động lực rất lớn cho Tottenham trong hành trình sắp tới.

Tottenham cần 3 điểm để có thể chân vào top 4 trên bảng xếp hạng. Ảnh: EPL

Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ thì Arsenal nhỉnh hơn Tottenham, nếu tính 5 trận gần nhất thì Arsenal thắng 3, hòa 1 và thua 1. Trận đấu gần nhất diễn ra trên sân Emirates, Tottenham giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Thông tin lực lượng, Arsenal vắng Gabriel, Calafiori vì chấn thương, Martin Odegaard và Kai Havertz đã quay trở lại tập luyện cùng đội nhưng chưa rõ khả năng ra sân. Tottenham đón nhận sự trở lại của Pape Sarr, Lucas Bergvall và Randal Kolo Muani, những cái tên vắng mặt của “Gà trống” gồm Dominic Solanke, Yves Bissouma, Dejan Kulusevski và James Maddison.

Trận đấu giữa Arsenal và Tottenham sẽ được diễn ra vào lúc 23 giờ 30, ngày 23-11.