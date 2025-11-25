MU thua bạc nhược 25/11/2025 10:29

(PLO)- Chơi hơn người từ phút 14, nhưng MU thua bạc nhược trước Everton với tỷ số 0-1 ngay trên sân nhà Old Trafford ở vòng 12 Premier League.

Bước vào trận đấu muộn nhất vòng 12 Premier League, MU với lợi thế sân nhà Old Trafford cùng đội hình chất lượng, MU đã tổ chức tấn công buộc Everton phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự. Phút 13, Bruno Fernandes đón bóng từ ngoài vòng cấm rồi tung cú sút uy lực, bóng đi sệt và căng hướng về góc xa khung thành, tiếc là bóng không đi vào lưới.

Thế trận đang diễn ra khá căng thẳng thì bất ngờ Everton chỉ còn 10 người trên sân, phút 14, Gueye bị truất quyền thi đấu sau khi xô xát với đồng đội Keane. Chỉ còn 10 người trên sân, khó khăn chồng chất khó khăn cho đội khách Everton, tuy nhiên MU không thể tận dụng lợi thế khi những pha xử lý bóng cuối cùng lại bị lỗi.

Bàn thắng duy nhất của Dewsbury Hall giúp Everton giành 3 điểm quý giá. Ảnh: EPL

Trận đấu bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 29 và đội làm được điều đó lại là Everton, Dewsbury Hall vượt qua Fernandes và Yoro ở ngoài vòng cấm, tiền vệ Everton tung cú cứa lòng đẳng cấp, bóng đi về góc cao khung thành, thủ môn Lammens đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cản phá, 1-0 nghiêng về Everton.

Nhận bàn thua bất ngờ, MU xốc lại tinh thần và bắt đầu tạo ra những cơ hội ngon ăn. Phút 33, Dorgu nhận bóng ở rìa vòng cấm, trong tư thế thoải mái, tiền vệ trẻ MU lại dứt điểm thiếu chính xác, cơ hội quân bình tỷ số lần lượt trôi qua trước mũi giày hàng công Quỷ đỏ.

Phút 45, Bruno Fernandes đón bóng ngoài vòng cấm và tung cú sút xa uy lực, quỹ đạo bóng đi khó chịu nhưng chưa đủ hiểm hóc để đánh bại thủ thành Pickford của Everton.

Sang hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi khi MU kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng bàn thắng quân bình tỷ số vẫn chưa đến với Quỷ đỏ. Đoàn quân của HLV Amorim bất lực tìm khoảng trống trước khung thành của Pickford, cặp trung vệ Keane – Tarkowski của Everton hoạt động hiệu quả khi ngăn chặn gần như thành công các pha bóng bổng của MU.

Phút 79, Zirkzee bật cao đánh đầu cận thành nhưng thủ thành Pickford đã chơi tập trung khi cản phá xuất sắc, CĐV MU chỉ biết ôm đầu vì tiếc nuối.

MU thua bạc nhược, bất lực trước lối chơi phòng ngự phản công của Everton. Ảnh: EPL

MU tiếp tục áp dụng chiến thuật tạt bóng hai bên cánh để tận dụng chiều cao của De Ligt và Zirkzee. Hai cầu thủ này liên tiếp được nhận bóng nhưng những pha dứt điểm cuối cùng lại thiếu chính xác.

Phút 90+2, Amad Diallo đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi tung cú sút, bóng bật ra đúng vào vị trí của De Ligt, tiếc là trung vệ MU lại dứt điểm quá nhẹ nên chưa thể đánh bại thủ thành Pickford.

Kết thúc trận đấu, MU chấp nhận thua 0-1 trước Everton ngay trên sân nhà, đánh mất 3 điểm, MU mất cơ hội chen chân vào Top 4 Premier League.