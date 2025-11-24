CLB Công an Hà Nội bất ngờ chia tay cuộc chơi lớn 24/11/2025 14:02

Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu truyền thống Thể Công Viettel và CLB Công an Hà Nội được xem là trận cầu đáng chú ý nhất ở vòng đấu này, và những gì diễn ra trên sân Hàng Đẫy đã làm hài lòng hàng ngàn cổ động viên có mặt theo dõi.

Đội bóng ngành công an nhập cuộc với lợi thế sân nhà, kiểm soát thế trận tốt hơn và sớm vượt lên nhờ một pha dứt điểm chính xác. Thế nhưng Thể Công Viettel không hề tỏ ra bị động. Họ nhanh chóng lấy lại thế cân bằng bằng bàn thắng gỡ hòa trước khi hiệp 1 khép lại, mở ra 45 phút còn lại đầy kịch tính.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục chứng minh bản lĩnh của nhà vô địch khi một lần nữa vượt lên dẫn trước khi trận đấu dần trôi về cuối. Tuy nhiên, thời điểm mà chủ nhà tưởng chừng đã nắm chắc tấm vé vào tứ kết thì biến cố bất ngờ xảy đến. Trước hết là chiếc thẻ đỏ dành cho Đình Trọng khiến đội chủ nhà rơi vào thế thiếu người. Chỉ còn 10 cầu thủ trên sân, họ phải chống đỡ trước những đợt tấn công mạnh mẽ của Thể Công Viettel. Đến phút cuối, Lucao tận dụng cơ hội trên chấm phạt đền để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Các cầu thủ Thể Công Viettel ăn mừng chiến thắng nghẹt thở ở vòng 1/8 cúp Quốc gia. Ảnh: CCT.

Hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Mặc dù các học trò của HLV Polking đã dành một buổi tập riêng cho việc luyện sút penalty chỉ một ngày trước trận đấu, nhưng sự chuẩn bị đó không đủ giúp họ vượt qua đối thủ. Chung cuộc, Thể Công Viettel giành chiến thắng 4-3 trên chấm 11m.

Kết quả này giúp đội bóng của HLV Velizar Popov tiếp tục bước đi mạnh mẽ trên hành trình chinh phục Cúp Quốc gia, giải đấu mà ông từng hai lần vô địch liên tiếp khi dẫn dắt CLB Thanh Hóa. Ngược lại, CLB Công an Hà Nội phải dừng bước, không thể bảo vệ danh hiệu họ đã giành ở mùa trước.

Thể Công Viettel sẽ chạm trán CLB Bắc Ninh tại vòng tứ kết. Ngoài trận cầu nóng bỏng này, vòng 1/8 cúp Quốc gia còn chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý khác. Ninh Bình tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 38. Dù phải làm khách trên sân Hải Phòng và bị dẫn bàn, đội bóng cố đô đã có một hiệp 2 bùng nổ, ngược dòng thành công để góp mặt ở vòng tứ kết. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ được xác định sau trận PVF-CAND gặp HA Gia Lai.

CLB Công an TP.HCM thẳng tiến sau chiến thắng đậm đội bóng cùng thành phố. Ảnh: CCT.

Trên sân Thiên Trường, trận đấu giữa Nam Định và Long An đánh dấu sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son trong đội hình xuất phát. Sau chấn thương gặp phải ở AFF Cup 2024, đây là lần đầu Xuân Son ra sân ngay từ đầu trong một trận đấu chính thức. Dù chưa thể ghi bàn, anh vẫn để lại dấu ấn rõ rệt với khả năng di chuyển, phối hợp và tạo áp lực lên hàng thủ đối phương. Nam Định chơi hiệu quả hơn trong hiệp 2, ghi hai bàn thắng để khép lại chiến thắng 2-0, qua đó giành quyền vào tứ kết và đụng độ SHB Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Tiến Linh cũng có một trận đấu đáng nhớ khi góp một bàn trong chiến thắng 3-0 của CLB Công an TP.HCM trước CLB TP.HCM. Đây là chiến thắng giúp đội bóng của anh tiếp tục khẳng định sức mạnh ở đấu trường cúp. Ở vòng tứ kết, CLB Công an TP.HCM sẽ đối diện Trường Tươi Đồng Nai , đội bóng được xem là hiện tượng lớn nhất của mùa giải năm nay. Dù không được đánh giá cao từ đầu mùa, Trường Tươi Đồng Nai đã liên tiếp tạo bất ngờ khi loại hai đại diện của V-League là Becamex TP.HCM và Hà Tĩnh để ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Không có đội bóng nào xem thường sân chơi cúp, và vòng 1/8 năm nay đã cho thấy điều đó khi mang đến những trận đấu giàu cảm xúc, bất ngờ và chất lượng chuyên môn cao. Những cuộc đối đầu ở vòng tứ kết hứa hẹn tiếp tục tạo nên một hành trình sôi động và khó lường trong phần còn lại của cúp Quốc gia 2025-2026.