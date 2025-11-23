Campuchia có 333 VĐV tham dự SEA Games 33 23/11/2025 16:36

(PLO)- Campuchia đã đưa 333 VĐV tham dự SEA Games 33 và Thái Lan thì đảm bảo tối đa công tác an ninh cho họ.

Đoàn Campuchia có 333 VĐV tham dự SEA Games 33 và sẽ được chủ nhà Thái Lan bố trí trong một khách sạn. Cùng với đó, đoàn Campuchia dự SEA Games sẽ có được sự hỗ trợ tốt nhất từ lực lượng an ninh của nước chủ nhà.

Thái Lan và Campuchia, cùng cộng đồng quốc tế đang nỗ lực giải quyết tình hình sau cuộc tranh chấp và đụng độ vũ trang dọc biên giới của hai nước. Trước đây không lâu đã có nhiều ý kiến không cho đoàn Campuchia tham dự SEA Games 33 vì vấn đề an ninh cho chính đoàn Campuchia. Mặt khác những rắc rối có thể xảy ra khi các VĐV Campuchia đến Thái Lan tham dự.

Bóng chuyền Campuchia sẽ tham dự SEA Games 33 vì được đầu tư chu đáo từ những chuyến tập huấn và thi đấu ở Trung Quốc. Ảnh: K.T

Sau đó có ý kiến đề xuất đưa số lượng VĐV Campuchia dự SEA Games 33 với con số thấp nhất, không quá 60 VĐV nhằm để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho cho các VĐV Campuchia. Bây giờ, Thái Lan và Campuchia cùng nỗ lực, đảm bảo cho đoàn Campuchia có được lượng đông đảo và tốt nhất tham dự SEA Games 33.

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia, ông Vath Chamroeun tiết lộ với báo chí, đoàn Campuchia tranh tài 21 trong tổng số 54 môn thể thao tại SEA Games 33, với 333 VĐV tham dự.

SEA Games 33 diễn ra ở ba nơi chính là Bangkok, Chonburi và Songkhla. Mỗi địa điểm thi đấu trên, tất cả các VĐV các môn của Campuchia được chủ nhà ưu ái bố trí trú tại 1 khách sạn để lực lượng an ninh của Thái Lan có thể hỗ trợ về vấn đề an toàn cho các VĐV Campuchia.

Thể thao Campuchia tham dự 21 môn ở SEA Games 33 gồm bóng đá, bơi lội, điền kinh, đua ngựa, đấu kiếm, thể dục, judo, Taekwondo, 3 môn phối hợp, bóng chuyền, vật, pencak silat, kickboxing, bi sắt, cầu mây, đá cầu, ván trượt, karate, jiu jitsu, wushu, teqball, thể thao điện tử...

Hai năm qua, thể thao Campuchia tiến bộ rất nhiều, chuẩn bị cho SEA Games 33 này nhiều môn sang Trung Quốc tập huấn lâu dài như các môn thể dục, điền kinh, bóng đá nữ,bơi lội, bóng bàn. Bóng đá nam sang Nhật Bản, Việt Nam tập huấn, xe đạp sang Pháp tu luyện. Các môn võ thường xuyên tham dự các giải vô địch châu Á, thế giới.

Hai năm về trước, Campuchia là chủ nhà SEA Games 32 họ về thứ tư toàn đoàn với 81HCV, 74 HCB và 127HCĐ.