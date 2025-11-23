Chiến dịch World Cup 2026 của Iraq: Mục tiêu lớn của cả thế hệ 23/11/2025 13:42

Sau khi tuyển Iraq đánh bại UAE 3-2 sau hai lượt trận đi và về vòng Play off World Cup 2026 thứ 2 khu vực châu Á, HLV Graham Arnold và toàn đội đang lạc quan hướng đến tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2026.

Tuyển Iraq còn phải trải qua vòng Play off World Cup 2026 liên khu vực, đây là vòng Play off cuối cùng quy mô toàn thế giới tranh 2 vé còn lại đi World Cup 2026. Tuyển Iraq cùng Cộng hòa Nhân dân Congo là hai đội hạt giống cao nhất của vòng Play off World Cup 2026 liên khu vực, đó là yếu tố tạo niềm tin và hy vọng cho tuyển Iraq.

HLV Graham Arnold như người hùng của Iraq dù nhiệm vụ giành vé dự World Cup 2026 còn chông gai phía trước.

Điều đáng nói vòng Play off World Cup 2026 liên khu vực này diễn ra tại Mexico, một trong ba đồng chủ nhà World Cup 2026. HLV Graham Arnold của tuyển Iraq nói: “Tôi chưa hề dẫn quân đến Mexico thi đấu, đội tuyển Iraq hiện nay cũng chưa từng làm quen đá trên bất kỳ sân cỏ nào của Mexico. Song chúng tôi phải tập trung cao độ nhất vào vòng Play off World Cup 2026 cuối cùng này. Sau khi thắng UAE 3-2 qua lượt trận, chúng tôi chỉ ăn mừng thắng trận, nhưng điều đó chẳng ý nghĩa gì nếu Iraq không có vé dự World Cup 2026.

Trong khi đó, tiền đạo Mohannad Ali, người ghi bàn thắng san bằng 1-1 ở lượt về trước khi thắng 2-1 nói: “Cha anh chúng tôi từng thi đấu ở World Cup tại Mexico, chúng tôi tin rằng chuyến đến Mexico để tìm vé dự World Cup 2026 sẽ lạc quan cho tuyển Iraq. Chúng tôi sẽ chuẩn bị chu đáo nhất, thi đấu tinh thần cao nhất cho mục tiêu này. Đây là mục tiêu lớn trong thế hệ cầu thủ của chúng tôi”.

Iraq và Congo là hai đội có thứ hạng FIFA cao nhất trong 6 đội và FIFA thiết kế hai nhánh đấu vòng Play off World Cup 2026 cho 6 đội tranh 2 vé.

Tuyển Iraq từng một lần duy nhất dự World Cup, đó là Mexico 86, nghĩa là cách đây 40 năm. Bây giờ, thế hệ mới của bóng đá Iraq phải phấn đấu quay trở lại World Cup 2026 ở khu vực Bắc Mỹ bằng những trận hứa hẹn đầy gian nan thách thức của vòng Play off World Cup 2026 cuối cùng diễn ra từ 23 đến 31-3-2026 tại Mexico.

Với HLV Graham Arnold, ông đang bất bại khi dẫn dắt tuyển Iraq. Ở vòng Play off thứ nhất, Iraq hòa Saudi Arabia 0-0 và thắng Indonesia 1-0. Sang vòng Play off thứ hai đội hòa UAE 1-1 ở lượt đi và thắng 2-1 ở lượt về. Trước đó, tuyển Iraq cũng vô địch King’s Cup 2025 tại Thái Lan khi đánh bại chủ nhà 1-0 ở chung kết.

Hy vọng HLV Graham Arnold lại “mát tay” đưa tuyển Iraq đến World Cup 2026, nói khác đi là bóng đá châu Á sẽ có 9 suất thay vì 8 suất trong “quota” 8,5 suất.