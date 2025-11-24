3 đối thủ lớn của U-22 Việt Nam ở SEA Games 33 24/11/2025 06:39

(PLO)- HLV Kim Sang-sik đã công bố danh sách 28 cầu thủ cho mùa hội quân cuối cùng trước khi đội tuyển U-22 Việt Nam bước vào hành trình săn vàng SEA Games 33 với 3 đối thủ lớn nhất.

Đội tuyển U-22 Việt Nam tập huấn ở thời điểm hoàn chỉnh của hơn một năm chuẩn bị chuyên sâu, nơi các học trò HLV Kim Sang-sik có khả năng cao cạnh tranh ngôi vô địch Đại hội thể thao Đông Nam Á 2025 (SEA Games 33) và hướng đến mục tiêu xa hơn tại vòng chung kết U-23 châu Á 2026.

Chạy nước rút cho SEA Games 33

U-22 Việt Nam tập trung tại Vũng Tàu từ ngày 23-11 và sau giai đoạn rèn quân trong nước, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 1-12 để bắt đầu chiến dịch SEA Games 33. U-22 Việt Nam mở màn vòng bảng bằng trận gặp U-22 Lào vào ngày 4-12, trước khi chạm trán U-22 Malaysia sáu ngày sau đó.

Ông thầy người Hàn Quốc vẫn giữ vững bộ khung quen thuộc gồm những cầu thủ được gọi lên xuyên suốt từ cuối năm 2024. Đây là lứa cầu thủ đã trải nghiệm nhiều môi trường thi đấu quốc tế, từng tham gia hàng loạt chuyến tập huấn chất lượng và có cơ hội đối đầu các nền bóng đá mạnh trong khu vực châu Á. Đặc biệt, đội ba lần có mặt tại giải bóng đá quốc tế CFA Team China, sân chơi quy tụ nhiều đội trẻ hàng đầu châu lục như Uzbekistan, Hàn Quốc và Trung Quốc.

HLV Kim Sang-sik giữ nguyên bộ khung từng vô địch U-23 Đông Nam Á 2025. Ảnh: CCT.

Nhờ những lần cọ xát ấy, U-22 Việt Nam tiến bộ rõ rệt cả về trình độ chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. Thành quả gần nhất chính là chức vô địch U-23 Đông Nam Á 2025, danh hiệu thứ ba liên tiếp ở đấu trường khu vực. Các học trò ông Kim để lại dấu ấn mạnh mẽ nhờ sự tự tin, tinh thần thi đấu chắc chắn, đặc biệt trong trận chung kết với chủ nhà Indonesia. Sự trưởng thành ấy được thể hiện tiếp tại vòng loại U-23 châu Á 2026, nơi tuyển U-22 Việt Nam giành quyền đi tiếp với thành tích toàn thắng cả ba trận.

Dù vậy, hành trình hướng đến SEA Games 33 của U-22 Việt Nam không tránh khỏi tổn thất. Một trong những mất mát lớn nhất là chấn thương của tiền vệ Nguyễn Văn Trường. Trong lượt trận cuối tại giải giao hữu Panda Cup 2025 gặp U-22 Hàn Quốc, đội trưởng Văn Trường bị đứt dây chằng gối và phải phẫu thuật, đồng nghĩa không thể tham dự SEA Games. Đây là cú sốc cho đội tuyển, bởi Văn Trường là mắt xích quan trọng trong lối chơi, có thể đảm nhiệm nhiều vị trí từ tuyến giữa đến hộ công, sở hữu khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu và tạo đột biến.

Bù đắp khoảng trống này, HLV Kim Sang-sik bổ sung một số cái tên quen thuộc trong các đợt tập trung gần đây như Nguyễn Lê Phát, Trần Thành Trung và Nguyễn Đức Việt. Đây là những cầu thủ đã hiểu rõ triết lý chiến thuật và hòa nhập tốt với lối chơi của toàn đội, giúp việc điều chỉnh nhân sự trở nên thuận lợi khi thời gian chuẩn bị không còn nhiều.

Cựu binh Thái Sơn có nhiều kinh nghiệm trong đội hình trẻ. Ảnh: CCT.

Điểm danh các đối thủ lớn của U-22 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik sẽ không có hai trụ cột khác trong trận mở màn là tiền vệ Phạm Minh Phúc và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Do lịch thi đấu của CLB Công an Hà Nội tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025, cả hai này chỉ có thể gia nhập đội tuyển đúng ngày 4-12, trùng thời điểm U-22 Việt Nam thi đấu với U-22 Lào.

Dù gặp khó khăn về nhân sự, U-22 Việt Nam vẫn đang đi theo đúng kế hoạch đã chuẩn bị từ sớm. Những chuyến tập huấn liên tục, các giải đấu quốc tế có chất lượng chuyên môn cao và chu kỳ chuẩn bị bài bản là nền móng giúp đội bóng tự tin bước vào SEA Games 33 với mục tiêu cạnh tranh huy chương, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực.

Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng đang phân tích kỹ lưỡng những đối thủ chính tại giải. Malaysia là thách thức đầu tiên. HLV trưởng Nafuzi Zain đã mạnh dạn tuyên bố U-22 Malaysia sẽ thắng Việt Nam ở vòng bảng, trước khi hướng đến các trận đấu quyết định ở giai đoạn knock out. Malaysia đã triệu tập 25 cầu thủ với quyết tâm vào nhóm 4 đội mạnh nhất tại bán kết.

Thái Lan và Indonesia là hai đối thủ đáng gờm của các tuyển thủ trẻ Việt Nam. Ảnh: CCT.

Hai thách thức khác đang chờ U-22 Việt Nam là chủ nhà Thái Lan và đương kim vô địch Indonesia. Liên đoàn bóng đá Indonesia triệu tập các tài năng đang thi đấu tại Hà Lan trở về tăng cường sức mạnh cho SEA Games 33. Dù không đặt nặng chỉ tiêu phải giữ ngôi vô địch, đội tuyển U-22 Indonesia vẫn sở hữu đội hình cực kỳ nguy hiểm và sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ.

Về phía Thái Lan cũng sở hữu lực lượng trẻ đầy kỳ vọng với mục tiêu duy nhất là giành vàng SEA Games với tư cách chủ nhà. Bóng đá Thái Lan đã 8 năm không vô địch khiến cho khát vọng trở lại của họ đang lên rất cao.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc của các đối thủ, cuộc chơi lớn của làng bóng trẻ Đông Nam Á sẽ rất căng thẳng và khó lường. Hy vọng đội tuyển U-22 Việt Nam bước vào sân chơi này với sự chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao để tiếp tục tạo nên dấu ấn mới cho bóng đá trẻ nước nhà.