Ra mắt nhiệm kỳ đầu tiên, Taekwondo TP.HCM bứt phá 31/01/2026 13:17

(PLO)- Đại hội Đại biểu Liên đoàn Taekwondo TP.HCM nhiệm kỳ I (2026 – 2031) đã được tổ chức trang trọng và diễn ra thành công, đánh dấu bước chuyển mình lớn trong tiến trình hoàn thiện tổ chức và định hướng phát triển dài hạn với đội ngũ lãnh đạo uy tín.

Đại hội đã tiến hành đúng quy định, đảm bảo tính dân chủ, minh bạch và thống nhất cao. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, khi lần đầu tiên Liên đoàn Taekwondo TP.HCM chính thức vận hành theo mô hình liên đoàn chuyên nghiệp, tạo nền tảng pháp lý và tổ chức vững chắc cho các hoạt động chuyên môn trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả hoạt động giai đoạn 2023-2025, thẳng thắn nhìn nhận những thuận lợi, khó khăn của phong trào, từ đó thống nhất phương hướng, mục tiêu và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031. Điều lệ Liên đoàn nhiệm kỳ mới cũng được thông qua với sự đồng thuận cao, làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành và phát triển phong trào theo hướng bài bản, chuyên nghiệp.

Đại hội Đại biểu Liên đoàn Taekwondo TP.HCM diễn ra thành công tốt đẹp.

Một nội dung được quan tâm đặc biệt tại Đại hội là công tác nhân sự. Với tinh thần trách nhiệm và sự thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Taekwondo TP.HCM nhiệm kỳ I gồm 27 thành viên, trong đó có 9 Ủy viên Ban Thường vụ. Đây là những cán bộ quản lý, huấn luyện viên, chuyên gia và nhân sự giàu kinh nghiệm, đại diện cho nhiều đơn vị, địa phương và lực lượng nòng cốt của phong trào Taekwondo TP.HCM.

Ngay sau khi Đại hội kết thúc, Ban Chấp hành nhiệm kỳ I đã tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu các chức danh chủ chốt. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Liên đoàn. Các Phó Chủ tịch gồm ông Nguyễn Thanh Huy (kiêm Tổng Thư ký), ông Nguyễn Văn Quỳnh, ông Nguyễn Văn Bình và ông Nguyễn Hoàng Huy. Ban Thường vụ còn có sự tham gia của các Ủy viên gồm ông Nguyễn Mạnh Hùng, bà Hồ Huỳnh Kim Phúc, bà Lê Thắng Cát Minh và bà Nguyễn Thị Anh Thư.

Ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ đầu tiên.

Ban Kiểm tra Liên đoàn cũng chính thức ra mắt với ông Vũ Đình Hoàng Tùng giữ vai trò Trưởng ban, cùng các thành viên Nguyễn Thiên Phụng, Lê Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Thường và Huỳnh Phi Vũ, nhằm đảm bảo hoạt động của Liên đoàn được giám sát chặt chẽ, đúng điều lệ và quy định.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ I với quyết tâm xây dựng Liên đoàn Taekwondo TP.HCM theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Taekwondo Việt Nam trong giai đoạn mới.