HLV Kim Sang-sik mộng mơ World Cup 28/01/2026 06:39

(PLO)- Dưới bàn tay của HLV Kim Sang-sik, bóng đá Việt Nam vừa trải qua một giải đấu U-23 châu Á mang ý nghĩa lịch sử, sau 3 chức vô địch Đông Nam Á chỉ trong một năm và đang dần hướng về giấc mơ World Cup.

Tại giải vô địch U-23 châu Á, thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn tất cuộc chơi lớn bằng vị trí thứ ba chung cuộc, thành tích tốt nhất của U-23 Việt Nam sau lần giành ngôi á quân cách đây 8 năm, một dấu ấn từng mở ra thời kỳ huy hoàng dưới triều đại Park Hang-seo. Với nhiều người hâm mộ Việt Nam, giải châu Á mùa này giống như một lời khẳng định về sức sống mới của lứa cầu thủ dưới 23 tuổi.

Cột mốc lịch sử của U-23 Việt Nam

Lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở sân chơi châu lục, U-23 Việt Nam toàn thắng cả ba trận vòng bảng. Đội bóng của ông Kim thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc, chơi kỷ luật, gắn kết và đầy bản lĩnh trước các đối thủ có nền tảng thể lực và kỹ thuật vượt trội.

Dù dừng bước ở bán kết sau thất bại trước chủ nhà Trung Quốc, các cầu thủ trẻ Việt Nam không hề suy sụp. Ngược lại, họ đứng dậy mạnh mẽ, đánh bại U-23 Hàn Quốc trên loạt sút luân lưu trong trận tranh hạng ba, tạo nên một cột mốc chưa từng có trong lần đầu tiên Việt Nam thắng Hàn Quốc ở cấp độ U-23 tại một giải đấu chính thức. Chiến thắng của U-23 Việt Nam mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, nhất là khi Hàn Quốc được xem như “cái nôi” bóng đá châu Á, nơi sản sinh ra chính ông thầy Kim Sang-sik.

Bóng đá trẻ Việt Nam giành hạng 3 giải U-23 châu Á. Ảnh: TAFC.

Tại Việt Nam, bầu không khí ăn mừng lan tỏa từ sân cỏ đến đời sống thường nhật. Trong suốt giải đấu, người hâm mộ đổ ra đường, cờ đỏ sao vàng phủ kín các tuyến phố, tiếng hô “Việt Nam!” vang lên không ngớt. Ngày đội tuyển trở về, hàng trăm cổ động viên có mặt tại sân bay để chào đón, tạo nên khung cảnh xúc động hiếm thấy với một đội trẻ.

Giữa rừng ống kính và tiếng reo hò, hình ảnh thầy Kim đích thân đẩy xe lăn cho Nguyễn Hiểu Minh bị chấn thương đã khiến nhiều người không giấu được sự cảm phục. Sự tận tâm và cách hành xử đầy nhân văn ấy giúp ông chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ Việt Nam.

Với cá nhân HLV Kim Sang-sik, giải đấu U-23 châu Á mùa này đã mang lại cả danh tiếng lẫn sự ghi nhận về mặt vật chất, điều mà không phải nhà cầm quân ngoại nào cũng đạt được tại Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik cùng các học trò ca khúc khải hoàn. Ảnh: VFF.

HLV Kim Sang-sik phá vỡ giới hạn của thầy Hàn ở Đông Nam Á

Từ khi chính thức tiếp quản đội tuyển Việt Nam vào tháng 5-2024, ông Kim đã tạo ra chuỗi thành tích khiến cả khu vực Đông Nam Á phải chú ý. Chỉ trong chưa đầy một năm, ông cùng các đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2024, lên ngôi tại giải U-23 Đông Nam Á, rồi tiếp tục đăng quang SEA Games. Ba danh hiệu lớn liên tiếp, trải dài từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến đội trẻ, giúp Kim Sang-sik trở thành nhà cầm quân đầu tiên làm được điều này trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Khi bước ra sân chơi châu Á, nhiều người từng hoài nghi liệu chuỗi thành công ấy có bị chặn đứng. Ngược lại, những gì U-23 Việt Nam thể hiện cho thấy “Phép màu Kim Sang-sik”, cách người hâm mộ gọi vui như thế, vẫn đang vận hành trơn tru. Các tuyển thủ trẻ đã chơi sòng phẳng, tạo ra bản sắc rõ rệt, cho thấy họ đủ sức cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu châu lục.

Thành công của Kim Sang-sik càng trở nên nổi bật khi đặt trong bối cảnh nhiều HLV của Hàn Quốc khác từng thử sức tại Đông Nam Á. Sau dấu ấn rực rỡ của Park Hang-seo, làn sóng thầy Hàn đổ về khu vực này khá mạnh mẽ. Một số người đạt được thành tích nhất định, nhưng khi trở lại môi trường khắc nghiệt hơn, họ không duy trì được hào quang. Ngay cả những cái tên nổi bật như Shin Tae-yong hay Kim Pan-gon cũng chưa thể giành danh hiệu lớn, dù tạo được tiếng vang nhất định tại Indonesia và Malaysia.

Lê Phát và nhiều đồng đội trẻ dần trưởng thành hơn qua những sân chơi lớn. Ảnh: TAFC.

Kim Sang-sik thì khác. Ông đến Việt Nam với tâm thế học hỏi, thay đổi và làm mới chính mình. Những thất bại tại CLB Jeonbuk Hyundai từng để lại nhiều bài học cay đắng, và ông không né tránh điều đó. Ông Kim đã dạo khắp Việt Nam để tìm kiếm cầu thủ, lắng nghe góp ý từ Park Hang-seo, người mà ông luôn dành sự kính trọng đặc biệt. Ông chủ động hòa nhập văn hóa, thậm chí hát quốc ca Việt Nam như các cầu thủ, nói thay cho cách thể hiện cam kết gắn bó lâu dài.

Về chuyên môn, dấu ấn lớn nhất của thầy Kim nằm ở tư duy chiến thuật. Các đội tuyển Việt Nam dưới thời ông chơi bóng hiện đại hơn, pressing quyết liệt, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng tốt các tình huống cố định. Những điểm yếu từng bị chỉ ra trong quá khứ dần được khắc phục, giúp đội bóng trở nên khó chịu hơn trước các đối thủ mạnh.

Trong lúc nhiều đội tuyển Đông Nam Á đẩy mạnh nhập tịch cầu thủ châu Âu, Việt Nam vẫn trung thành với lực lượng nội địa, điều khiến con đường cạnh tranh trở nên gian nan hơn. Chính vì vậy, thành công của Kim Sang-sik càng có giá trị. Ông đang xây dựng một tập thể dựa trên nền tảng đào tạo trong nước, kỷ luật chiến thuật và tinh thần tập thể.

HLV Kim Sang-sik đã giành 3 chiếc cúp Đông Nam Á chỉ trong 1 năm. Ảnh: VFF.

Hướng về tương lai, HLV Kim Sang-sik không giấu tham vọng đưa bóng đá Việt Nam tiến xa hơn nữa trên bản đồ thế giới, sau những cột mốc ở Đông Nam Á, châu Á là giấc mơ lớn World Cup. Theo ông Kim, việc thi đấu ổn định và đạt kết quả tích cực ở sân chơi quốc tế giúp các cầu thủ Việt Nam tự tin hơn rất nhiều.

Về chiến lược lâu dài, ông Kim đang phối hợp chặt chẽ với VFF để xây dựng một lộ trình phát triển bền vững cho các đội tuyển, mục tiêu trước mắt là duy trì sức cạnh tranh ở châu Á, xa hơn là World Cup. Ông bày tỏ mong muốn một số cầu thủ trẻ có cơ hội thử sức ở môi trường bóng đá trình độ cao hơn, thậm chí ra nước ngoài thi đấu, qua đó nâng tầm bản thân và đóng góp nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam.