Chủ tịch AFC chúc mừng U-23 Việt Nam: Tinh thần và sự cống hiến tuyệt vời 25/01/2026 12:19

Trưa 25-1, liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đưa tin, VFF vừa nhận được thư chúc mừng của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Salman bin Ebrahim Al Khalifa, nhân dịp đội tuyển U-23 Việt Nam giành huy chương đồng tại vòng chung kết (VCK) U-23 châu Á 2026, diễn ra tại Jeddah, Saudi Arabia.

Trong thư gửi VFF Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch AFC Ebrahim Al Khalifa bày tỏ niềm vui và gửi lời chúc mừng tới VFF cũng như toàn thể cộng đồng bóng đá Việt Nam về thành tích giành huy chương đồng của U-23 Việt Nam tại giải U-23 châu Á. Chủ tịch AFC nhấn mạnh, màn trình diễn ấn tượng của U-23 Việt Nam là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực, sự đầu tư bài bản và cam kết mạnh mẽ của VFF trong công tác phát triển bóng đá.

Thông qua VFF, Chủ tịch AFC chuyển lời khen ngợi tới HLV Kim Sang-sik cùng tập thể đội tuyển U23 Việt Nam về tinh thần thi đấu, sự cống hiến và nỗ lực xuyên suốt giải đấu, đồng thời tin tưởng thành tích này sẽ trở thành động lực quan trọng để bóng đá Việt Nam tiếp tục hướng tới những cột mốc thành công mới trong tương lai.

Chủ tịch AFC Salman bin Ebrahim Al Khalifa ca ngợi tinh thần và sự cống hiến tuyệt vời của các cầu thủ trẻ Việt Nam tại giải U-23 châu Á. ẢNH: VFF

Tại giải U-23 châu Á, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã xuất sắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử giành giải vua phá lưới U-23 châu Á. Đình Bắc có cùng số bàn thắng (4 bàn) với ba cầu thủ khác là Ryunosuke Sato (Nhật Bản), Ali Azaizeh (Jordan) và Leonardo Farah Shahin (Lebanon). Đình Bắc có cùng số kiến tạo với Sato (2), còn Azaizeh và Farah Shahin không có kiến tạo nào.

Tuy nhiên, theo điều lệ thi đấu của AFC, trong trường hợp có nhiều cầu thủ cùng số bàn thắng, danh hiệu vua phá lưới được xét theo thứ tự: số đường kiến tạo, sau đó là tổng số phút thi đấu. Cuối cùng, Đình Bắc giành vua phá lưới khi có 361 phút ra sân, còn Sato có đến 446 phút thi đấu.

Đình Bắc cũng thiết lập kỷ lục mới về số lần in dấu giày vào bàn thắng nhiều nhất của một cầu thủ Việt Nam tại một kỳ U-23 châu Á, vượt qua thành tích 5 bàn của Nguyễn Quang Hải năm 2018. Đình Bắc cũng trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới tại sân chơi U-23 châu lục.

Đình Bắc đã có 1 kỳ U-23 châu Á xuất sắc. ẢNH: AFC

Tại VCK U-23 châu Á năm nay, U-23 Việt Nam là đội ghi nhiều bàn thắng thứ hai tại giải đấu, xếp sau Nhật Bản (10 bàn so với 16 bàn). Thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng thiết lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử tham dự các giải U-23 châu Á của U-23 Việt Nam.