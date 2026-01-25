MU mở cuộc điều tra tìm kẻ phản bội 25/01/2026 06:39

Tờ Mirror (Anh) đưa tin, MU đang tìm kiếm một kẻ phản bội nội bộ sau khi vấn đề dưới thời HLV Ruben Amorim lại tái diễn trong trận đấu đầu tiên Michael Carrick dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford. Theo đó, MU mở cuộc điều tra nội bộ để tìm hiểu xem đội hình xuất phát của Michael Carrick trong trận đấu với Man City đã bị tiết lộ trên mạng xã hội như thế nào trước khi trận đấu bắt đầu.

Carrick đã giành được ba điểm trong trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV tạm quyền của Manchester United, với các bàn thắng của Patrick Dorgu và Bryan Mbeumo tại Old Trafford giúp "quỷ đỏ" đánh bại Man City 2-0 tại Premier League. Những điểm yếu trong việc bị lộ đội hình không phải là vấn đề mới đối với Manchester United và nó đã kéo dài gần 10 năm.

Jose Mourinho, người cũng từng gặp phải vấn đề tương tự, đã công khai thừa nhận điều đó bằng một câu nói đùa trong cuộc họp báo trước trận chung kết FA Cup năm 2018. Carrick vẫn chưa bình luận về vấn đề này, vốn lại nổi lên vào cuối tuần trước, nhưng nhiệm kỳ của Ruben Amorim cũng bị ảnh hưởng bởi các vụ rò rỉ thông tin.

Tờ The Sun (Anh) đưa tin MU đã mở cuộc điều tra nhằm tìm ra kẻ tiết lộ thông tin mật sau khi đội hình xuất phát chính xác bị rò rỉ trên mạng vài giờ trước trận derby thành Manchester vào tuần trước. Harry Maguire, Luke Shaw, Casemiro, Amad và Mbeumo đều trở lại đội hình xuất phát, trong khi Benjamin Sesko và Matheus Cunha ngồi dự bị. Đó là một quyết định đúng đắn, khi HLV Carrick sử dụng Dorgu ở cánh trái hàng công.

MU mở cuộc điều tra tìm ra kẻ tiết lộ tin mật, trong lúc HLV Carrick chỉ tập trung vào trận đấu với Arsenal. ẢNH: MIRROR

Manchester United đã thống trị trận đấu trước Manchester City và tiến gần hơn đến Top 4 Premier League. Đây không phải là lần đầu tiên "quỷ đỏ" điều tra nguồn gốc của những thông tin rò rỉ. Theo các nguồn tin, Manchester United đã mở cuộc điều tra vào tháng 12 năm ngoái khi ý định thay đổi hệ thống chiến thuật 3 trung vệ của Amorim bị lộ ra vào ngày diễn ra trận đấu với Bournemouth.

Tờ Mail (Anh) đưa tin vào thời điểm đó rằng MU quyết tâm xác định người cung cấp thông tin nội bộ để ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai. Người phát ngôn của MU từ chối bình luận.

Hồi tháng 9 năm ngoái, lãnh đạo MU đã "vô cùng tức giận" sau những lời đồn đoán rằng đội trưởng Bruno Fernandes của Quỷ đỏ đang "không hài lòng". Đội hình ra sân của MU cũng được công bố trên mạng từ khá lâu trước trận derby Manchester vào tháng 12 năm 2024.

"Tôi biết câu chuyện đó", HLV Ruben Amorim, người đã bị MU sa thải, nói vào thời điểm đó, "Tôi không biết, tôi nghĩ hiện nay không thể giải quyết được vì có rất nhiều người trong CLB, các cầu thủ nói chuyện với người đại diện. Tôi không biết, bạn có thể nói chuyện với bạn bè, nên rất khó để biết. Đó không phải là điều tốt, nhưng hãy tiếp tục và đến với trận đấu tiếp theo xem họ có tìm ra đội hình xuất phát tiếp theo hay không".

Mùa giải trước, vô số câu chuyện khác tại MU đã được hé lộ, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến đội hình và tin tức đội bóng, và ban lãnh đạo cấp cao của "quỷ đỏ" đã có những bước đi để xác định nguồn gốc của những thông tin rò rỉ trong nội bộ CLB.

Những nhiệm kỳ trước đây của HLV Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer và Mourinho tại MU đều bị ảnh hưởng tương tự bởi vấn đề rò rỉ thông tin. Mặc dù rõ ràng đây là một vấn đề lớn đối với MU, nhưng trọng tâm của Carrick bây giờ sẽ là chuẩn bị cho đội bóng của mình cho trận đấu với Arsenal ở vòng 23 Premier League trên sân khách Emirates vào lúc 23 giờ 30 đêm nay 25-1.

Chia sẻ về thử thách sắp tới trước đội đầu bảng Arsenal, HLV tạm quyền của MU Carrick cho biết: "Tôi rất mong chờ trận đấu. Đó là một thử thách lớn. Họ là một đội bóng rất mạnh. Điều đó khá hiển nhiên, họ có rất nhiều điểm mạnh trong lối chơi của mình.

Arsenal có mặt ở vị trí đó tại Champions League (đứng đầu bảng) là có lý do, chúng tôi hoàn toàn nhận thức được điều đó và không hề xem nhẹ. Chúng tôi cảm thấy mình đang ở một vị trí tốt và chúng tôi sẽ đến đó với tâm thế sẵn sàng cho trận đấu. Đó là nơi chúng tôi muốn đến, chúng tôi muốn lan tỏa năng lượng và sự tích cực, nhưng chúng tôi biết rằng điều đó sẽ không dễ dàng.

Chúng tôi đã có những ý tưởng về những việc cần làm và cách thức thực hiện. Phải dành lời khen cho Arsenal, họ đang ở vị thế rất mạnh trong việc xây dựng đội hình và tuyển mộ cầu thủ. HLV Mikel Arteta (của Arsenal) xứng đáng được ghi nhận về điều đó, anh ấy đã làm một công việc tuyệt vời. Chúng tôi có những ý tưởng riêng về những việc cần làm và những gì cần thiết để đạt được mục tiêu, và đó là điều chúng tôi đang hướng tới".